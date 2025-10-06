عراقجي: إيران ستواصل حماية حقوقها النووية

عربي
القوات الروسية تحرر أوترادنويه في مقاطعة خاركوف - الدفاع الروسية
جاء ذلك خلال لقائه أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، حسبما أفادت وكالة "مهر"، الإيرانية، اليوم الإثنين.ولفتت الوكالة إلى أن عراقجي استعرض جهود وزارة الخارجية خلال العام الماضي، بما في ذلك في المجال النووي. وأعادت "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على آلية الزناد، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي. واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن رفض الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) النهج الدبلوماسي في التعامل مع الملف النووي الإيراني، إلى جانب إعادة فرض العقوبات الغربية، كان قرارا متعمدا، مؤكدا أن هذا المسار لن يسهم في حل الأزمة الراهنة. وكان الاتفاق النووي قد أُبرم عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، ونصّ على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. غير أن واشنطن انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات، وردّت طهران بخفض التزاماتها تدريجيا، بما في ذلك التخلي عن قيود الأبحاث ومستويات تخصيب اليورانيوم.وفي يونيو/ حزيران الماضي، تعرضت منشآت إيران النووية لهجمات جوية أمريكية وإسرائيلية ضمن حرب استمرت 12 يوما.وبينما تحاول الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية منع إيران من تطوير قدراتها النووية بزعم إمكانية تحولها إلى برنامج نووي عسكري، تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي وأنها لن تتخلى عن حقوقها في الحصول على حقوقها النووية التي تساهم في تعزيز الأبحاث والتطور العلمي في جميع المجالات.
إيران, أخبار إيران, الأخبار, الاتفاق النووي الإيراني

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران ستواصل الجهود لحماية حقوقها في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال التشاور والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة.
جاء ذلك خلال لقائه أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، حسبما أفادت وكالة "مهر"، الإيرانية، اليوم الإثنين.
على لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
لاريجاني: لا أحد يستطيع إزالة برنامج إيران النووي
28 سبتمبر, 15:36 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن عراقجي استعرض جهود وزارة الخارجية خلال العام الماضي، بما في ذلك في المجال النووي.
وأعادت "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على آلية الزناد، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن رفض الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) النهج الدبلوماسي في التعامل مع الملف النووي الإيراني، إلى جانب إعادة فرض العقوبات الغربية، كان قرارا متعمدا، مؤكدا أن هذا المسار لن يسهم في حل الأزمة الراهنة.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
الرئيس الايراني: إيران لن توافق على حوار نووي من شأنه أن يسبب لها "مشاكل جديدة"
28 سبتمبر, 21:44 GMT
وكان الاتفاق النووي قد أُبرم عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، ونصّ على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. غير أن واشنطن انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات، وردّت طهران بخفض التزاماتها تدريجيا، بما في ذلك التخلي عن قيود الأبحاث ومستويات تخصيب اليورانيوم.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، تعرضت منشآت إيران النووية لهجمات جوية أمريكية وإسرائيلية ضمن حرب استمرت 12 يوما.
وبينما تحاول الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية منع إيران من تطوير قدراتها النووية بزعم إمكانية تحولها إلى برنامج نووي عسكري، تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي وأنها لن تتخلى عن حقوقها في الحصول على حقوقها النووية التي تساهم في تعزيز الأبحاث والتطور العلمي في جميع المجالات.
