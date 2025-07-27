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ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ولا الاستمرار بتخصيب اليورانيوم
ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ولا الاستمرار بتخصيب اليورانيوم
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ولا الاستمرار بتخصيب اليورانيوم. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T16:46+0000
2025-07-27T16:46+0000
العالم
دونالد ترامب
إيران
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وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، إن "الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. ويتحدثون في إيران عن الاستمرار بتخصيب اليورانيوم ولن نسمح بحدوث ذلك".وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، خلال إيجاز صحفي على هامش فعاليات أممية في نيويورك، إن "الجولات الخمس من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تركزت على قضيتين أساسيتين: أولاً الإجراءات المتعلقة ببناء الثقة وزيادة الشفافية أو ما يسمى بتعزيز الثقة في البرنامج النووي الإيراني، وثانياً مسألة رفع العقوبات"، مضيفاً أن "هذين العنصرين كانا دائماً في صميم المحادثات مع الأمريكيين".ووصف غريب آبادي الاجتماع المقرر يوم الجمعة بين إيران والدول الأوروبية الثلاث بالمهم جدا، قائلا: "إن ممثلي الدول الأوروبية الثلاث اتصلوا قبل أيام بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وأبدوا حرصهم على التوصل إلى سبيل لإدارة الوضع".وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250727/عراقجي-يكشف-عن-محاولة-اغتياله-الأخيرة-خلال-حرب-الـ12-يوما-مع-إسرائيل-1103084452.html
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العالم, دونالد ترامب, إيران
العالم, دونالد ترامب, إيران

ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ولا الاستمرار بتخصيب اليورانيوم

16:46 GMT 27.07.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ولا الاستمرار بتخصيب اليورانيوم.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، إن "الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. ويتحدثون في إيران عن الاستمرار بتخصيب اليورانيوم ولن نسمح بحدوث ذلك".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم 24 يوليو/ تموز الجاري، أن مسألة بناء الثقة في برنامج طهران النووي مرتبطة بكيفية رفع العقوبات عنها، مشيرة إلى أن هذين الملفين شكلا محور المفاوضات مع واشنطن.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، خلال إيجاز صحفي على هامش فعاليات أممية في نيويورك، إن "الجولات الخمس من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تركزت على قضيتين أساسيتين: أولاً الإجراءات المتعلقة ببناء الثقة وزيادة الشفافية أو ما يسمى بتعزيز الثقة في البرنامج النووي الإيراني، وثانياً مسألة رفع العقوبات"، مضيفاً أن "هذين العنصرين كانا دائماً في صميم المحادثات مع الأمريكيين".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
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ووصف غريب آبادي الاجتماع المقرر يوم الجمعة بين إيران والدول الأوروبية الثلاث بالمهم جدا، قائلا: "إن ممثلي الدول الأوروبية الثلاث اتصلوا قبل أيام بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وأبدوا حرصهم على التوصل إلى سبيل لإدارة الوضع".
يُذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.
وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
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