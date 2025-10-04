https://sarabic.ae/20251004/الرئیس-الإيراني-الاتهامات-ضد-أنشطة-طهران-النووية-السلمية-لا-أساس-لها-1105614496.html
الرئیس الإيراني: الاتهامات ضد أنشطة طهران النووية السلمية لا أساس لها
سبوتنيك عربي
04.10.2025
2025-10-04T15:40+0000
2025-10-04T15:40+0000
2025-10-04T15:40+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099201162_0:0:1550:872_1920x0_80_0_0_d847da5922585f798b92d9ce3feab3d1.jpg
وقال بزشكيان، في مقابلة تليفزيونية، إن "إيران لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي"، مضيفا: أن "الاتهامات الغربية ضد الأنشطة النووية السلمية لإيران لا أساس لها من الصحة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وشدد على أن "البرنامج النووي الإيراني سلمي بامتياز، وأن الجمهورية الإسلامية لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، لأن ذلك يتعارض مع تعاليم النظام وفتوى قائد الثورة".ولفت الرئيس الايراني، إلى أن "إيران تلتزم بالقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطاقة النووية وتحرص على الشفافية في جميع أعمالها النووية"، مؤكدا أن "البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى تلبية احتياجات الطاقة والأغراض البحثية، دون أي توجه عسكري".ونوّه إلى "أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل ضمان مراقبة البرنامج النووي والتحقق من طبيعته السلمية"، قائلا: "إن سياسة إيران تجاه الغرب تعتمد على الحوار والتفاهم، والعقوبات والتهديدات لا تحقق الأمن أو الاستقرار في المنطقة".ودعا بزشكيان، إلى "تفادي التصعيد السياسي والدبلوماسي"، مؤكداً أن "الجمهورية الإسلامية تسعى للحفاظ على علاقات مستقرة مع الدول الأخرى".وأعادت "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على آلية الزناد، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
الرئیس الإيراني: الاتهامات ضد أنشطة طهران النووية السلمية لا أساس لها
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، بأن الحوار أفضل وسيلة لحل القضايا ضمن إطار القوانين الدولية.
وقال بزشكيان، في مقابلة تليفزيونية، إن "إيران لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي"، مضيفا: أن "الاتهامات الغربية ضد الأنشطة النووية السلمية لإيران لا أساس لها من الصحة"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وشدد على أن "البرنامج النووي الإيراني سلمي بامتياز، وأن الجمهورية الإسلامية لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، لأن ذلك يتعارض مع تعاليم النظام وفتوى قائد الثورة".
ولفت الرئيس الايراني، إلى أن "إيران تلتزم بالقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطاقة النووية وتحرص على الشفافية في جميع أعمالها النووية"، مؤكدا أن "البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى تلبية احتياجات الطاقة والأغراض البحثية، دون أي توجه عسكري".
ونوّه إلى "أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل ضمان مراقبة البرنامج النووي والتحقق من طبيعته السلمية"، قائلا: "إن سياسة إيران تجاه الغرب تعتمد على الحوار والتفاهم، والعقوبات والتهديدات لا تحقق الأمن أو الاستقرار في المنطقة".
ودعا بزشكيان، إلى "تفادي التصعيد السياسي والدبلوماسي"، مؤكداً أن "الجمهورية الإسلامية تسعى للحفاظ على علاقات مستقرة مع الدول الأخرى".
وأعادت "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران
، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على آلية الزناد، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.
ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة
نووية، وحظر على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.