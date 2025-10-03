https://sarabic.ae/20251003/الخارجية-الروسية-ريابكوف-وسفير-إيران-لدى-موسكو-يناقشان-آفاق-تسوية-البرنامج-النووي-الإيراني-1105574545.html
الخارجية الروسية: ريابكوف وسفير إيران لدى موسكو يناقشان آفاق تسوية البرنامج النووي الإيراني
الخارجية الروسية: ريابكوف وسفير إيران لدى موسكو يناقشان آفاق تسوية البرنامج النووي الإيراني
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، والسفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي، ناقشا آفاق تسوية البرنامج... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T12:11+0000
2025-10-03T12:11+0000
2025-10-03T12:11+0000
إيران
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت الخارجية الروسية في بيان نُشر على موقع الوزارة: "تم مناقشة جوانب مختلفة فيما يتعلق بآفاق تسوية البرنامج النووي الإيراني في ضوء الإجراءات غير القانونية، التي تقوم بها الدول الغربية وأمانة الأمم المتحدة، والتي تسعى بنشاط محموم على المستوى الدولي إلى إعادة فرض قرارات عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران، والتي تم إلغاؤها في إطار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي أقرها".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن موسكو تعتبر هذا القرار "باطلًا وغير قانوني وغير قابل للتنفيذ".وأعادت الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على "آلية الزناد"، التي أُعلن تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.ويعني تفعيل "آلية الزناد"، تطبيق جميع العقوبات ضد طهران، التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010، ويشكل ذلك حظرا على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظرا على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدفا الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.إعلام يكشف عن 4 شروط أمريكية لتجنب "التصعيد" مع إيرانالحكومة الإيرانية: قدمنا طلبا لعقد اجتماع مع دول أوروبية وويتكوف في نيويورك وقوبل بالرفض
https://sarabic.ae/20251001/بزشكيان-إيران-لن-ترضخ-للضغوط-الدولیة-1105481033.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, روسيا
الخارجية الروسية: ريابكوف وسفير إيران لدى موسكو يناقشان آفاق تسوية البرنامج النووي الإيراني
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، والسفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي، ناقشا آفاق تسوية البرنامج النووي الإيراني، في ضوء الإجراءات غير القانونية من الغرب والأمم المتحدة.
وقالت الخارجية الروسية في بيان نُشر على موقع الوزارة: "تم مناقشة جوانب مختلفة فيما يتعلق بآفاق تسوية البرنامج النووي الإيراني في ضوء الإجراءات غير القانونية، التي تقوم بها الدول الغربية وأمانة الأمم المتحدة، والتي تسعى بنشاط محموم على المستوى الدولي إلى إعادة فرض قرارات عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران، والتي تم إلغاؤها في إطار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي أقرها".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن موسكو تعتبر هذا القرار "باطلًا وغير قانوني وغير قابل للتنفيذ".
وأعادت الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران
، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على "آلية الزناد"، التي أُعلن تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.
ويعني تفعيل "آلية الزناد"، تطبيق جميع العقوبات ضد طهران
، التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010، ويشكل ذلك حظرا على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة
نووية، وحظرا على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدفا الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.