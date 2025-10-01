https://sarabic.ae/20251001/بزشكيان-إيران-لن-ترضخ-للضغوط-الدولیة-1105481033.html

بزشكيان: إيران لن ترضخ للضغوط الدولیة

قال الرئیس الإیراني، مسعود بزشكيان، إن الشعب الإیراني سیبقى صامدا حتى آخر نفس في سبیل الدفاع عن وطنه، مضيفا أن "الاستسلام ليس في قاموس إيران". 01.10.2025, سبوتنيك عربي

وأكد بزشكيان أن بلاده لن ترضخ للضغوط الدولیة فيما يخص برنامجها النووي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، يوم الثلاثاء.وأعادت "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على آلية الزناد، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.

