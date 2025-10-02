عربي
بوتين: لم ولن توجد قوة في العالم تملي على الجميع ما يجب فعله
إعلام يكشف عن 4 شروط أمريكية لتجنب "التصعيد" مع إيران
إعلام يكشف عن 4 شروط أمريكية لتجنب "التصعيد" مع إيران
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تسعى إلى دفع إيران لقبول 4 شروط صارمة كأساس للمفاوضات النووية الجديدة، ولتجنب "تصعيد عسكري محتمل" بضوء أخضر من...
كشف مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تسعى إلى دفع إيران لقبول 4 شروط صارمة كأساس للمفاوضات النووية الجديدة، ولتجنب "تصعيد عسكري محتمل" بضوء أخضر من واشنطن.
وبين المصدر لصحيفة غربية، أن الشروط الأربعة تشمل إجراء مفاوضات مباشرة، ووقف تخصيب المواد النووية، والحد من برنامج الصواريخ، ووقف إيران تمويل وكلائها في الشرق الأوسط، مضيفا أن هذه الشروط التي كانت من أبرز العقبات في جولات سابقة، ستواجه رفضا متوقعا من طهران.
وتابع أن الإدارة الأمريكية ترى أن الوقت قد حان لتصعيد الضغط، وأن العقوبات ستخلق بيئة من أجل الحل الدبلماسي.
وأعادت "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على آلية الزناد، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
وزير الخارجية الإيراني: رفض واشنطن و"الترويكا" الأوروبية للدبلوماسية كان متعمدا
28 سبتمبر, 00:19 GMT
ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
وتصاعد التوتر منذ الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، والتي أدت إلى تعطيل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، ودفع إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
نيبينزيا: الضربات الإسرائيلية على إيران قد تؤدي إلى كارثة نووية
20 يونيو, 15:11 GMT
وكانت الحكومة الإيرانية قد أوضحت،ربوم أمس الأربعاء، أن "طهران قدمت طلبا لعقد اجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث ومبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في نيويورك، وقوبل بالرفض".
يحذر الخبراء من أن استمرار الجمود في المحادثات قد يفتح الباب أمام تجدد الصراع بين إيران وإسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى دوامة من العنف تستمر لفترة طويلة
ِالحكومة الإيرانية: قدمنا طلبا لعقد اجتماع مع دول أوروبية وويتكوف في نيويورك وقوبل بالرفض
وزير الخارجية الفرنسي: فرصة التفاوض مع إيران لا تزال قائمة
بزشكيان: إيران لن ترضخ للضغوط الدولیة
