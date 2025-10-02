https://sarabic.ae/20251002/إعلام-يكشف-عن-4-شروط-أمريكية-لتجنب-التصعيد-مع-إيران--1105545062.html
إعلام يكشف عن 4 شروط أمريكية لتجنب "التصعيد" مع إيران
إعلام يكشف عن 4 شروط أمريكية لتجنب "التصعيد" مع إيران
كشف مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تسعى إلى دفع إيران لقبول 4 شروط صارمة كأساس للمفاوضات النووية الجديدة، ولتجنب "تصعيد عسكري محتمل" بضوء أخضر من واشنطن.
الحكومة الإيرانية: قدمنا طلبا لعقد اجتماع مع دول أوروبية وويتكوف في نيويورك وقوبل بالرفض
وزير الخارجية الفرنسي: فرصة التفاوض مع إيران لا تزال قائمة
بزشكيان: إيران لن ترضخ للضغوط الدولیة
إعلام يكشف عن 4 شروط أمريكية لتجنب "التصعيد" مع إيران
كشف مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تسعى إلى دفع إيران لقبول 4 شروط صارمة كأساس للمفاوضات النووية الجديدة، ولتجنب "تصعيد عسكري محتمل" بضوء أخضر من واشنطن.
وبين المصدر لصحيفة غربية، أن الشروط الأربعة تشمل إجراء مفاوضات مباشرة، ووقف تخصيب المواد النووية، والحد من برنامج الصواريخ، ووقف إيران تمويل وكلائها في الشرق الأوسط، مضيفا أن هذه الشروط التي كانت من أبرز العقبات في جولات سابقة، ستواجه رفضا متوقعا من طهران.
وتابع أن الإدارة الأمريكية ترى أن الوقت قد حان لتصعيد الضغط، وأن العقوبات ستخلق بيئة من أجل الحل الدبلماسي.
وأعادت "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران
، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على آلية الزناد، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.
ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة
نووية، وحظر على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
وتصاعد التوتر منذ الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، والتي أدت إلى تعطيل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، ودفع إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت الحكومة الإيرانية قد أوضحت،ربوم أمس الأربعاء، أن "طهران قدمت طلبا لعقد اجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث ومبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في نيويورك، وقوبل بالرفض".
يحذر الخبراء من أن استمرار الجمود في المحادثات قد يفتح الباب أمام تجدد الصراع بين إيران وإسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى دوامة من العنف تستمر لفترة طويلة