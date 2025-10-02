وزير الخارجية الفرنسي: فرصة التفاوض مع إيران لا تزال قائمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251002/وزير-الخارجية-الفرنسي-فرصة-التفاوض-مع-إيران-لا-تزال-قائمة-1105534646.html
وزير الخارجية الفرنسي: فرصة التفاوض مع إيران لا تزال قائمة
وزير الخارجية الفرنسي: فرصة التفاوض مع إيران لا تزال قائمة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الخميس، إن باب التفاوض ما زال مفتوحا أمام إيران رغم دخول العقوبات الأممية حيز التنفيذ. 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T10:43+0000
2025-10-02T10:43+0000
أخبار فرنسا
إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099202965_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_d6fd438b0f4d7bd9a0b91f8adba793f2.jpg
وأجرت قناة "العربية"، ظهر اليوم الخميس، مقابلة مع نويل بارو على هامش مشاركته في اجتماع قادة مؤتمر ميونيخ للأمن في العلا.وكانت الحكومة الإيرانية قد أوضحت، أمس الأربعاء، أن "طهران قدمت طلبا لعقد اجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث ومبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في نيويورك، وقوبل بالرفض".وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إن "المقترح كان بحث مخزون الـ60% مقابل "آلية الزناد"، مؤكدة أن إيران طلبت إلغاءه بالكامل لكن لم يقبل.وأضافت مهاجراني: "في الليلة الأخيرة طرحنا تأجيل آلية الزناد 45 يومًا، لكن المقترح قوبل بالرفض"، متابعةً: "يجري حاليًا إنهاء خطة الحكومة لمرحلة ما بعد تفعيل آلية الزناد، وسيُعرض، الأحد، البرنامج الاقتصادي الجديد لتحديد أدوار الوزارات في الوضع الراهن".وأوضحت أن "الحكومة ستتخذ ترتيبات جديدة في ظروف أشبه بالحرب لتقليل الأضرار على الشعب، وسينفذ برنامج القسائم بتأكيد من الرئيس"، مشيرة إلى أن قرار "آلية الزناد" والتعاون مع الوكالة الدولية، سيكون بيد المجلس الأعلى للأمن القومي، وأي خطوة ستتخذ بما ينسجم مع المصالح الوطنية ستعلن للشعب".وأعادت "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على آلية الزناد، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
https://sarabic.ae/20251001/نيبينزيا-حقائق-موازية-تتعلق-بالعقوبات-المفروضة-على-إيران-1105511967.html
أخبار فرنسا
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099202965_99:0:987:666_1920x0_80_0_0_35a6b6f54b24462831adc59079ea190a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , إيران, العالم, الأخبار
أخبار فرنسا , إيران, العالم, الأخبار

وزير الخارجية الفرنسي: فرصة التفاوض مع إيران لا تزال قائمة

10:43 GMT 02.10.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahimوزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahim
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الخميس، إن باب التفاوض ما زال مفتوحا أمام إيران رغم دخول العقوبات الأممية حيز التنفيذ.
وأجرت قناة "العربية"، ظهر اليوم الخميس، مقابلة مع نويل بارو على هامش مشاركته في اجتماع قادة مؤتمر ميونيخ للأمن في العلا.
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
نيبينزيا: "حقائق موازية" تتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران
أمس, 19:42 GMT
وكانت الحكومة الإيرانية قد أوضحت، أمس الأربعاء، أن "طهران قدمت طلبا لعقد اجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث ومبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في نيويورك، وقوبل بالرفض".
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إن "المقترح كان بحث مخزون الـ60% مقابل "آلية الزناد"، مؤكدة أن إيران طلبت إلغاءه بالكامل لكن لم يقبل.
وأضافت مهاجراني: "في الليلة الأخيرة طرحنا تأجيل آلية الزناد 45 يومًا، لكن المقترح قوبل بالرفض"، متابعةً: "يجري حاليًا إنهاء خطة الحكومة لمرحلة ما بعد تفعيل آلية الزناد، وسيُعرض، الأحد، البرنامج الاقتصادي الجديد لتحديد أدوار الوزارات في الوضع الراهن".
وأوضحت أن "الحكومة ستتخذ ترتيبات جديدة في ظروف أشبه بالحرب لتقليل الأضرار على الشعب، وسينفذ برنامج القسائم بتأكيد من الرئيس"، مشيرة إلى أن قرار "آلية الزناد" والتعاون مع الوكالة الدولية، سيكون بيد المجلس الأعلى للأمن القومي، وأي خطوة ستتخذ بما ينسجم مع المصالح الوطنية ستعلن للشعب".
وأعادت "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على آلية الزناد، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.
ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала