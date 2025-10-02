https://sarabic.ae/20251002/وزير-الخارجية-الفرنسي-فرصة-التفاوض-مع-إيران-لا-تزال-قائمة-1105534646.html

وزير الخارجية الفرنسي: فرصة التفاوض مع إيران لا تزال قائمة

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الخميس، إن باب التفاوض ما زال مفتوحا أمام إيران رغم دخول العقوبات الأممية حيز التنفيذ. 02.10.2025, سبوتنيك عربي

وأجرت قناة "العربية"، ظهر اليوم الخميس، مقابلة مع نويل بارو على هامش مشاركته في اجتماع قادة مؤتمر ميونيخ للأمن في العلا.وكانت الحكومة الإيرانية قد أوضحت، أمس الأربعاء، أن "طهران قدمت طلبا لعقد اجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث ومبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في نيويورك، وقوبل بالرفض".وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إن "المقترح كان بحث مخزون الـ60% مقابل "آلية الزناد"، مؤكدة أن إيران طلبت إلغاءه بالكامل لكن لم يقبل.وأضافت مهاجراني: "في الليلة الأخيرة طرحنا تأجيل آلية الزناد 45 يومًا، لكن المقترح قوبل بالرفض"، متابعةً: "يجري حاليًا إنهاء خطة الحكومة لمرحلة ما بعد تفعيل آلية الزناد، وسيُعرض، الأحد، البرنامج الاقتصادي الجديد لتحديد أدوار الوزارات في الوضع الراهن".وأوضحت أن "الحكومة ستتخذ ترتيبات جديدة في ظروف أشبه بالحرب لتقليل الأضرار على الشعب، وسينفذ برنامج القسائم بتأكيد من الرئيس"، مشيرة إلى أن قرار "آلية الزناد" والتعاون مع الوكالة الدولية، سيكون بيد المجلس الأعلى للأمن القومي، وأي خطوة ستتخذ بما ينسجم مع المصالح الوطنية ستعلن للشعب".وأعادت "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على آلية الزناد، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.

