نيبينزيا: "حقائق موازية" تتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251001/نيبينزيا-حقائق-موازية-تتعلق-بالعقوبات-المفروضة-على-إيران-1105511967.html
نيبينزيا: "حقائق موازية" تتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران
نيبينزيا: "حقائق موازية" تتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران
سبوتنيك عربي
تحدث المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن "حقائق موازية" تتعلق بإعادة فرض العقوبات المزعومة على إيران، في حين أن موسكو لا تعترف بهذه... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T19:42+0000
2025-10-01T19:42+0000
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/31/1044523182_0:124:2832:1717_1920x0_80_0_0_a373f4f60f656b62c305130fdc1c7585.jpg
وقال نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي: "سنعيش واقعين متوازيين، لأن الارتداد الاقتصادي حدث للبعض، ولكن ليس لنا وهذا يشكل مشكلة".ولا تعترف روسيا بشرعية إعادة فرض العقوبات الأوروبية الثلاثية على إيران، والتي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.وعلى النقيض من ذلك، فإن أوروبا والولايات المتحدة مقتنعتان بأن العقوبات أُعيد فرضها كجزء من عملية "سناب باك"، التي تزعمان أنها حدثت في 28سبتمبر/أيلول. بدوره أشار النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، "أن موقف موسكو، هو أن أي قيود ضد إيران ستفقد أهميتها مع انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 في 18 أكتوبر/تشرين الأول. وفي السياق ذاته، كشفت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن "طهران قدمت طلبا لعقد اجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث ومبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في نيويورك، وقوبل بالرفض". وأضافت مهاجراني: "في الليلة الأخيرة طرحنا تأجيل آلية الزناد 45 يومًا، لكن المقترح قوبل بالرفض"، متابعةً: "يجري حاليًا إنهاء خطة الحكومة لمرحلة ما بعد تفعيل آلية الزناد، وسيُعرض، الأحد، البرنامج الاقتصادي الجديد لتحديد أدوار الوزارات في الوضع الراهن".وأعادت "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على آلية الزناد، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
https://sarabic.ae/20250620/نيبينزيا-الضربات-الإسرائيلية-على-إيران-قد-تؤدي-إلى-كارثة-نووية-1101885282.html
https://sarabic.ae/20251001/بزشكيان-إيران-لن-ترضخ-للضغوط-الدولیة-1105481033.html
https://sarabic.ae/20251001/الحكومة-الإيرانية-قدمنا-طلبا-لعقد-اجتماع-مع-دول-أوروبية-وويتكوف-في-نيويورك-وقوبل-بالرفض-1105491966.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/31/1044523182_394:0:2751:1768_1920x0_80_0_0_e60ac9ea91cf7e1b8f15425145e42a41.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران
إيران, أخبار إيران

نيبينزيا: "حقائق موازية" تتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران

19:42 GMT 01.10.2025
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© Sputnik . Нэнси Сисель
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تحدث المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن "حقائق موازية" تتعلق بإعادة فرض العقوبات المزعومة على إيران، في حين أن موسكو لا تعترف بهذه القيود.
وقال نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي: "سنعيش واقعين متوازيين، لأن الارتداد الاقتصادي حدث للبعض، ولكن ليس لنا وهذا يشكل مشكلة".
وأضاف نيبينزيا: "بصراحة، نحن لسنا سعداء بأن الأمين العام سارع إلى تنفيذ قرار يحتوي على عيوب قانونية واضحة".
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
نيبينزيا: الضربات الإسرائيلية على إيران قد تؤدي إلى كارثة نووية
20 يونيو, 15:11 GMT
ولا تعترف روسيا بشرعية إعادة فرض العقوبات الأوروبية الثلاثية على إيران، والتي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن موسكو تعتبر هذا القرار "باطلاً وغير قانوني وغير قابل للتنفيذ".

وعلى النقيض من ذلك، فإن أوروبا والولايات المتحدة مقتنعتان بأن العقوبات أُعيد فرضها كجزء من عملية "سناب باك"، التي تزعمان أنها حدثت في 28سبتمبر/أيلول.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
بزشكيان: إيران لن ترضخ للضغوط الدولیة
05:56 GMT
بدوره أشار النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، "أن موقف موسكو، هو أن أي قيود ضد إيران ستفقد أهميتها مع انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 في 18 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي السياق ذاته، كشفت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن "طهران قدمت طلبا لعقد اجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث ومبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في نيويورك، وقوبل بالرفض".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إن "المقترح كان بحث مخزون الـ60% مقابل "آلية الزناد"، مؤكدة أن إيران طلبت إلغاءه بالكامل لكن لم يُقبل.

الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
الحكومة الإيرانية: قدمنا طلبا لعقد اجتماع مع دول أوروبية وويتكوف في نيويورك وقوبل بالرفض
11:11 GMT
وأضافت مهاجراني: "في الليلة الأخيرة طرحنا تأجيل آلية الزناد 45 يومًا، لكن المقترح قوبل بالرفض"، متابعةً: "يجري حاليًا إنهاء خطة الحكومة لمرحلة ما بعد تفعيل آلية الزناد، وسيُعرض، الأحد، البرنامج الاقتصادي الجديد لتحديد أدوار الوزارات في الوضع الراهن".
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن "الحكومة ستتخذ ترتيبات جديدة في ظروف أشبه بالحرب لتقليل الأضرار على الشعب، وسينفذ برنامج القسائم بتأكيد من الرئيس"، مشيرة إلى أن قرار "آلية الزناد" والتعاون مع الوكالة الدولية، سيكون بيد المجلس الأعلى للأمن القومي، وأي خطوة ستتخذ بما ينسجم مع المصالح الوطنية ستعلن للشعب".
وأعادت "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على آلية الزناد، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.
ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала