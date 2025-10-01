https://sarabic.ae/20251001/نيبينزيا-حقائق-موازية-تتعلق-بالعقوبات-المفروضة-على-إيران-1105511967.html

نيبينزيا: "حقائق موازية" تتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران

سبوتنيك عربي

تحدث المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن "حقائق موازية" تتعلق بإعادة فرض العقوبات المزعومة على إيران، في حين أن موسكو لا تعترف بهذه... 01.10.2025, سبوتنيك عربي

إيران

أخبار إيران

وقال نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي: "سنعيش واقعين متوازيين، لأن الارتداد الاقتصادي حدث للبعض، ولكن ليس لنا وهذا يشكل مشكلة".ولا تعترف روسيا بشرعية إعادة فرض العقوبات الأوروبية الثلاثية على إيران، والتي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.وعلى النقيض من ذلك، فإن أوروبا والولايات المتحدة مقتنعتان بأن العقوبات أُعيد فرضها كجزء من عملية "سناب باك"، التي تزعمان أنها حدثت في 28سبتمبر/أيلول. بدوره أشار النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، "أن موقف موسكو، هو أن أي قيود ضد إيران ستفقد أهميتها مع انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 في 18 أكتوبر/تشرين الأول. وفي السياق ذاته، كشفت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن "طهران قدمت طلبا لعقد اجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث ومبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في نيويورك، وقوبل بالرفض". وأضافت مهاجراني: "في الليلة الأخيرة طرحنا تأجيل آلية الزناد 45 يومًا، لكن المقترح قوبل بالرفض"، متابعةً: "يجري حاليًا إنهاء خطة الحكومة لمرحلة ما بعد تفعيل آلية الزناد، وسيُعرض، الأحد، البرنامج الاقتصادي الجديد لتحديد أدوار الوزارات في الوضع الراهن".وأعادت "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على آلية الزناد، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.

إيران

أخبار إيران

إيران, أخبار إيران