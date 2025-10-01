عربي
بوتين: العلاقات بين روسيا والصين في مستوى مرتفع غير مسبوق
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
عراقجي: مصير اتفاق القاهرة مع الوكالة الذرية مرهون بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي
عراقجي: مصير اتفاق القاهرة مع الوكالة الذرية مرهون بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي
عراقجي: مصير اتفاق القاهرة مع الوكالة الذرية مرهون بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي

أكد وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، أن اتخاذ القرار بشأن اتفاقية القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رهن بالدراسة في المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد.
وأفادت وكالة "تسنيم"، بأن "عراقجي، لدى عودته من نيويورك، قال إن "إيران تواجه ظروفًا جديدة، سواء في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من وجهة نظرنا، لم يحصل هناك الإجماع المطلوب في مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأن آلية استعادة العقوبات ضد ايران".
وأضاف: "روسيا والصين تعتقدان أيضًا أنه لم يكن هناك إجماع. يجب مناقشة هذه القضايا في المجلس الأعلى للأمن القومي واللجنة النووية التابعة له".
وتابع: "سننفذ بناءً على مجموعة الظروف وما تتطلبه مصلحة البلاد. أنا واثق من أن المجلس الأعلى للأمن القومي سيتخذ القرارات الصحيحة".
ووقّع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، وذلك في مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة القاهرة.
وأفادت مراسلة "سبوتنيك"، بأن عراقجي وقّع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين الجانبين، خلال وجودهما في مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة القاهرة، وبحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد قال إن "نص بروتوكول التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصل إلى مراحله النهائية فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات والضمانات".
ولفت بقائي إلى أن "النص يراعي الوقائع الميدانية الناجمة عن الهجمات غير القانونية، التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، يوم الثلاثاء.
كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "النص يراعي أيضا قانون مجلس النواب (الإيراني) بهذا الشأن واعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي"، مشيرًا إلى عقد 3 جولات من المفاوضات بين ممثلي إيران والوكالة.
ونوّه بأن "زيارات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى تونس ومصر، تمثل جزءا من المشاورات المستمرة مع الدول الإقليمية والإسلامية لتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية".
ولفت بقائي إلى أن "عراقجي، سيعقد اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته إلى القاهرة لاختتام المفاوضات حول بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة".
والاثنين الماضي، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن "المحادثات مع إيران بشأن استئناف عمليات التفتيش الشامل أحرزت تقدما"، لكنه حذّر من أن "الوقت يوشك على النفاد"، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال أيام.
وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم أمين سلامة العلماء والمنشآت النووية وفقا لمعايير وجدول زمني يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد ما تعرضت منشآتها النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي يوليو/ تموز، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
