https://sarabic.ae/20251001/عراقجي-مصير-اتفاق-القاهرة-مع-الوكالة-الذرية-مرهون-بقرار-المجلس-الأعلى-للأمن-القومي-1105480654.html

عراقجي: مصير اتفاق القاهرة مع الوكالة الذرية مرهون بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي

عراقجي: مصير اتفاق القاهرة مع الوكالة الذرية مرهون بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، أن اتخاذ القرار بشأن اتفاقية القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رهن بالدراسة في المجلس الأعلى للأمن القومي في... 01.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-01T05:29+0000

2025-10-01T05:29+0000

2025-10-01T05:29+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101263223_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c1b8f4d2d673b4541e94ee857d4a3908.jpg

وأفادت وكالة "تسنيم"، بأن "عراقجي، لدى عودته من نيويورك، قال إن "إيران تواجه ظروفًا جديدة، سواء في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من وجهة نظرنا، لم يحصل هناك الإجماع المطلوب في مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأن آلية استعادة العقوبات ضد ايران".وأضاف: "روسيا والصين تعتقدان أيضًا أنه لم يكن هناك إجماع. يجب مناقشة هذه القضايا في المجلس الأعلى للأمن القومي واللجنة النووية التابعة له".وتابع: "سننفذ بناءً على مجموعة الظروف وما تتطلبه مصلحة البلاد. أنا واثق من أن المجلس الأعلى للأمن القومي سيتخذ القرارات الصحيحة".ووقّع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، وذلك في مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة القاهرة.وأفادت مراسلة "سبوتنيك"، بأن عراقجي وقّع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين الجانبين، خلال وجودهما في مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة القاهرة، وبحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد قال إن "نص بروتوكول التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصل إلى مراحله النهائية فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات والضمانات".ولفت بقائي إلى أن "النص يراعي الوقائع الميدانية الناجمة عن الهجمات غير القانونية، التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، يوم الثلاثاء.كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "النص يراعي أيضا قانون مجلس النواب (الإيراني) بهذا الشأن واعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي"، مشيرًا إلى عقد 3 جولات من المفاوضات بين ممثلي إيران والوكالة.ونوّه بأن "زيارات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى تونس ومصر، تمثل جزءا من المشاورات المستمرة مع الدول الإقليمية والإسلامية لتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية".ولفت بقائي إلى أن "عراقجي، سيعقد اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته إلى القاهرة لاختتام المفاوضات حول بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة".والاثنين الماضي، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن "المحادثات مع إيران بشأن استئناف عمليات التفتيش الشامل أحرزت تقدما"، لكنه حذّر من أن "الوقت يوشك على النفاد"، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال أيام.وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم أمين سلامة العلماء والمنشآت النووية وفقا لمعايير وجدول زمني يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد ما تعرضت منشآتها النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما في يونيو/ حزيران الماضي.وفي يوليو/ تموز، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.

https://sarabic.ae/20250920/إيران-عودة-العقوبات-ستوقف-التفاهم-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1105068948.html

https://sarabic.ae/20250917/الخارجية-المصرية-توضح-لـسبوتنيك-دورها-في-تسهيل-التوصل-إلى-اتفاق-بين-إيران-ووكالة-الطاقة-1104957018.html

https://sarabic.ae/20250909/غروسي-إيران-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-اتفقتا-على-استئناف-عمليات-التفتيش-في-البلاد-1104675086.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم