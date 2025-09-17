https://sarabic.ae/20250917/الخارجية-المصرية-توضح-لـسبوتنيك-دورها-في-تسهيل-التوصل-إلى-اتفاق-بين-إيران-ووكالة-الطاقة-1104957018.html
الخارجية المصرية توضح لـ"سبوتنيك" دورها في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين إيران ووكالة الطاقة
الخارجية المصرية توضح لـ"سبوتنيك" دورها في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين إيران ووكالة الطاقة
وشدد خلاف على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة، معتبراً أنه لا يوجد ما يسمى بـ"التهجير الطوعي" في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي خلقتها إسرائيل.وتابع في لقاء مع المراسلين الأجانب، بمشاركة مراسل "سبوتنيك": "تمكنت مصر من لعب دور الميسر فى هذا الاتفاق الهام، فى ظل الثقة التي تولدت مع إيران على مدار العام الماضي من خلال اللقاءات والاتصالات الرسمية التى عقدت مع المسؤولين الإيرانيين".وقال إن هذا التقارب أسهم فى بناء ثقة متدرجة بين الطرفين، جعلنا نشعر بأننا في وضع يسمح بلعب دور إيجابي وبنّاء لتقريب وجهات النظر بين إيران والوكالة.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن تأييد 143 دولة في الجمعية العامة لحل الدولتين، يعكس زخماً متزايداً في المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين. وشدد خلاف على أنه لا يمكن قبول تهجير الفلسطينين تحت أي مسمى أو ذريعة ولا يوجد ما يسمى "تهجير طوعي" في الحالة الخاصة بالفلسطينيين فى غزة، لأن اسرائيل على مدى العامين الماضيين خلقوا ظروفاً وأوضاعا من المعاناة الشديدة، مما يجعل أي قرار بالمغادرة قسرياً، مؤكدًا أن الخطة العربية التي قدمتها مصر واضحة، فهى تقوم على التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينين على أرضهم.
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، أن مصر لعبت دوراً محورياً في تسهيل التوصل إلى الاتفاق الهام بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشدد خلاف على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة، معتبراً أنه لا يوجد ما يسمى بـ"التهجير الطوعي" في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي خلقتها إسرائيل.
وتابع في لقاء مع المراسلين الأجانب، بمشاركة مراسل "سبوتنيك": "تمكنت مصر
من لعب دور الميسر فى هذا الاتفاق الهام، فى ظل الثقة التي تولدت مع إيران على مدار العام الماضي من خلال اللقاءات والاتصالات الرسمية التى عقدت مع المسؤولين الإيرانيين".
وقال إن هذا التقارب أسهم فى بناء ثقة متدرجة بين الطرفين، جعلنا نشعر بأننا في وضع يسمح بلعب دور إيجابي وبنّاء لتقريب وجهات النظر بين إيران والوكالة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن تأييد 143 دولة في الجمعية العامة لحل الدولتين، يعكس زخماً متزايداً في المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين.
وتابع: "نرحب باعترافات كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، وأستراليا، ومالطا وأؤكد أن هناك دولاً أخرى في طريقها للاعتراف، ربما خلال اجتماعات الجمعية العامة أو بعدها. مصر لعبت دوراً دبلوماسياً نشطاً في هذا السياق عبر اتصالات مكثفة".
وشدد خلاف على أنه لا يمكن قبول تهجير الفلسطينين تحت أي مسمى أو ذريعة ولا يوجد ما يسمى "تهجير طوعي" في الحالة الخاصة بالفلسطينيين فى غزة، لأن اسرائيل على مدى العامين الماضيين خلقوا ظروفاً وأوضاعا من المعاناة الشديدة، مما يجعل أي قرار بالمغادرة قسرياً، مؤكدًا أن الخطة العربية التي قدمتها مصر واضحة، فهى تقوم على التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينين على أرضهم.