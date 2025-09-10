بزشكيان يشكر السيسي على جهود مصر في إنجاح اتفاق إيران مع وكالة الطاقة الذرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250910/بزشكيان-يشكر-السيسي-على-جهود-مصر-في-إنجاح-اتفاق-إيران-مع-وكالة-الطاقة-الذرية-1104711605.html
بزشكيان يشكر السيسي على جهود مصر في إنجاح اتفاق إيران مع وكالة الطاقة الذرية
بزشكيان يشكر السيسي على جهود مصر في إنجاح اتفاق إيران مع وكالة الطاقة الذرية
سبوتنيك عربي
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، تناولا خلاله الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T17:21+0000
2025-09-10T17:21+0000
إيران
مصر
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/19/1102040285_0:143:684:527_1920x0_80_0_0_dc2c92c92b274bb780563707058fa84e.jpg
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الإيراني، أعرب عن تقديره العميق للدور المصري بشأن تيسير الحوار بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية.ووجّه بزشكيان، الشكر للرئيس المصري على جهوده ورعايته في التقريب بين إيران والوكالة، والتي نتج عنها التوصل إلى اتفاق استعادة التعاون بين الجانبين، وهو الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، أمس الثلاثاء.وجاء الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب وساطة مصرية امتدت لأشهر عدة، حيث أشاد الرئيس بزشكيان بالدور المصري المحوري في إتاحة المجال لحوار بناء.وشدد السيسي على أهمية انخراط الأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني في حوار جاد وبناء، ووجوب العودة إلى طاولة المفاوضات، تمهيدا للتوصل إلى تسوية سلمية تضمن حفظ الأمن الإقليمي وتجنّب المزيد من التصعيد.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد وقّع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أمس الثلاثاء، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة.وأفادت مراسلة "سبوتنيك"، بأن عراقجي، وقّع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين الجانبين، خلال وجودهما في مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة، وبحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "النص يراعي أيضا قانون مجلس النواب (الإيراني) بهذا الشأن واعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي"، مشيرا إلى عقد 3 جولات من المفاوضات بين ممثلي إيران والوكالة.ونوّه بقائي إلى أن "زيارات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى تونس ومصر، تمثل جزءا من المشاورات المستمرة مع الدول الإقليمية والإسلامية لتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية".
https://sarabic.ae/20250909/إيران-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يوقعان-اتفاقا-في-القاهرة-بحضور-وزير-الخارجية-المصري---عاجل-1104672231.html
https://sarabic.ae/20250909/غروسي-إيران-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-اتفقتا-على-استئناف-عمليات-التفتيش-في-البلاد-1104675086.html
إيران
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/19/1102040285_0:79:684:591_1920x0_80_0_0_e2e908a4465f0a46311c8262ab0ea7c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, مصر, الأخبار, العالم العربي
إيران, مصر, الأخبار, العالم العربي

بزشكيان يشكر السيسي على جهود مصر في إنجاح اتفاق إيران مع وكالة الطاقة الذرية

17:21 GMT 10.09.2025
© Getty Images / Anadoluالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الإدارية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الإدارية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© Getty Images / Anadolu
تابعنا عبر
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، تناولا خلاله الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الإيراني، أعرب عن تقديره العميق للدور المصري بشأن تيسير الحوار بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووجّه بزشكيان، الشكر للرئيس المصري على جهوده ورعايته في التقريب بين إيران والوكالة، والتي نتج عنها التوصل إلى اتفاق استعادة التعاون بين الجانبين، وهو الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، أمس الثلاثاء.
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعان اتفاقا في القاهرة بحضور وزير الخارجية المصري
أمس, 18:12 GMT
وجاء الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب وساطة مصرية امتدت لأشهر عدة، حيث أشاد الرئيس بزشكيان بالدور المصري المحوري في إتاحة المجال لحوار بناء.

بدوره، قدّم الرئيس المصري التهنئة للرئيس الإيراني بمناسبة توقيع طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على الاتفاق، مؤكدًا حرص القاهرة على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات، في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تصعيد.

وشدد السيسي على أهمية انخراط الأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني في حوار جاد وبناء، ووجوب العودة إلى طاولة المفاوضات، تمهيدا للتوصل إلى تسوية سلمية تضمن حفظ الأمن الإقليمي وتجنّب المزيد من التصعيد.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد وقّع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أمس الثلاثاء، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فينا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
غروسي: إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقتا على استئناف عمليات التفتيش في البلاد
أمس, 19:40 GMT
وأفادت مراسلة "سبوتنيك"، بأن عراقجي، وقّع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين الجانبين، خلال وجودهما في مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة، وبحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد قال إن "نص بروتوكول التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصل إلى مراحله النهائية فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات والضمانات".
كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "النص يراعي أيضا قانون مجلس النواب (الإيراني) بهذا الشأن واعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي"، مشيرا إلى عقد 3 جولات من المفاوضات بين ممثلي إيران والوكالة.
ونوّه بقائي إلى أن "زيارات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى تونس ومصر، تمثل جزءا من المشاورات المستمرة مع الدول الإقليمية والإسلامية لتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала