بزشكيان يشكر السيسي على جهود مصر في إنجاح اتفاق إيران مع وكالة الطاقة الذرية

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الإيراني، أعرب عن تقديره العميق للدور المصري بشأن تيسير الحوار بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية.ووجّه بزشكيان، الشكر للرئيس المصري على جهوده ورعايته في التقريب بين إيران والوكالة، والتي نتج عنها التوصل إلى اتفاق استعادة التعاون بين الجانبين، وهو الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، أمس الثلاثاء.وجاء الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب وساطة مصرية امتدت لأشهر عدة، حيث أشاد الرئيس بزشكيان بالدور المصري المحوري في إتاحة المجال لحوار بناء.وشدد السيسي على أهمية انخراط الأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني في حوار جاد وبناء، ووجوب العودة إلى طاولة المفاوضات، تمهيدا للتوصل إلى تسوية سلمية تضمن حفظ الأمن الإقليمي وتجنّب المزيد من التصعيد.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد وقّع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أمس الثلاثاء، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة.وأفادت مراسلة "سبوتنيك"، بأن عراقجي، وقّع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين الجانبين، خلال وجودهما في مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة، وبحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "النص يراعي أيضا قانون مجلس النواب (الإيراني) بهذا الشأن واعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي"، مشيرا إلى عقد 3 جولات من المفاوضات بين ممثلي إيران والوكالة.ونوّه بقائي إلى أن "زيارات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى تونس ومصر، تمثل جزءا من المشاورات المستمرة مع الدول الإقليمية والإسلامية لتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية".

