https://sarabic.ae/20250910/بزشكيان-يشكر-السيسي-على-جهود-مصر-في-إنجاح-اتفاق-إيران-مع-وكالة-الطاقة-الذرية-1104711605.html
بزشكيان يشكر السيسي على جهود مصر في إنجاح اتفاق إيران مع وكالة الطاقة الذرية
بزشكيان يشكر السيسي على جهود مصر في إنجاح اتفاق إيران مع وكالة الطاقة الذرية
سبوتنيك عربي
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، تناولا خلاله الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T17:21+0000
2025-09-10T17:21+0000
2025-09-10T17:21+0000
إيران
مصر
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/19/1102040285_0:143:684:527_1920x0_80_0_0_dc2c92c92b274bb780563707058fa84e.jpg
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الإيراني، أعرب عن تقديره العميق للدور المصري بشأن تيسير الحوار بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية.ووجّه بزشكيان، الشكر للرئيس المصري على جهوده ورعايته في التقريب بين إيران والوكالة، والتي نتج عنها التوصل إلى اتفاق استعادة التعاون بين الجانبين، وهو الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، أمس الثلاثاء.وجاء الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب وساطة مصرية امتدت لأشهر عدة، حيث أشاد الرئيس بزشكيان بالدور المصري المحوري في إتاحة المجال لحوار بناء.وشدد السيسي على أهمية انخراط الأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني في حوار جاد وبناء، ووجوب العودة إلى طاولة المفاوضات، تمهيدا للتوصل إلى تسوية سلمية تضمن حفظ الأمن الإقليمي وتجنّب المزيد من التصعيد.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد وقّع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أمس الثلاثاء، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة.وأفادت مراسلة "سبوتنيك"، بأن عراقجي، وقّع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين الجانبين، خلال وجودهما في مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة، وبحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "النص يراعي أيضا قانون مجلس النواب (الإيراني) بهذا الشأن واعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي"، مشيرا إلى عقد 3 جولات من المفاوضات بين ممثلي إيران والوكالة.ونوّه بقائي إلى أن "زيارات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى تونس ومصر، تمثل جزءا من المشاورات المستمرة مع الدول الإقليمية والإسلامية لتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية".
https://sarabic.ae/20250909/إيران-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يوقعان-اتفاقا-في-القاهرة-بحضور-وزير-الخارجية-المصري---عاجل-1104672231.html
https://sarabic.ae/20250909/غروسي-إيران-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-اتفقتا-على-استئناف-عمليات-التفتيش-في-البلاد-1104675086.html
إيران
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/19/1102040285_0:79:684:591_1920x0_80_0_0_e2e908a4465f0a46311c8262ab0ea7c4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, مصر, الأخبار, العالم العربي
إيران, مصر, الأخبار, العالم العربي
بزشكيان يشكر السيسي على جهود مصر في إنجاح اتفاق إيران مع وكالة الطاقة الذرية
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، تناولا خلاله الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الإيراني، أعرب عن تقديره العميق للدور المصري بشأن تيسير الحوار بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووجّه بزشكيان، الشكر للرئيس المصري على جهوده ورعايته في التقريب بين إيران والوكالة، والتي نتج عنها التوصل إلى اتفاق استعادة التعاون بين الجانبين، وهو الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، أمس الثلاثاء.
وجاء الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
، عقب وساطة مصرية امتدت لأشهر عدة، حيث أشاد الرئيس بزشكيان بالدور المصري المحوري في إتاحة المجال لحوار بناء.
بدوره، قدّم الرئيس المصري التهنئة للرئيس الإيراني بمناسبة توقيع طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على الاتفاق، مؤكدًا حرص القاهرة على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات، في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تصعيد.
وشدد السيسي على أهمية انخراط الأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني
في حوار جاد وبناء، ووجوب العودة إلى طاولة المفاوضات، تمهيدا للتوصل إلى تسوية سلمية تضمن حفظ الأمن الإقليمي وتجنّب المزيد من التصعيد.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد وقّع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أمس الثلاثاء، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة.
وأفادت مراسلة "سبوتنيك
"، بأن عراقجي، وقّع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين الجانبين، خلال وجودهما في مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة، وبحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
، قد قال إن "نص بروتوكول التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصل إلى مراحله النهائية فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات والضمانات".
كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "النص يراعي أيضا قانون مجلس النواب (الإيراني) بهذا الشأن واعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي"، مشيرا إلى عقد 3 جولات من المفاوضات بين ممثلي إيران والوكالة.
ونوّه بقائي إلى أن "زيارات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى تونس ومصر، تمثل جزءا من المشاورات المستمرة مع الدول الإقليمية والإسلامية لتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية".