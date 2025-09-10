عربي
عراقجي: الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يسمح بدخول المفتشين حاليا
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن "الاتفاق الجديد المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يتيح في الوقت الحالي دخول مفتشي الوكالة... 10.09.2025
وأوضح عراقجي، خلال مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، أن "هذا الاتفاق بحد ذاته لا يتيح الوصول"، مشيرًا إلى أن أي "دخول المفتشين يتطلب مفاوضات لاحقة بناء على التقارير التي ستقدمها إيران، لتحديد طبيعة وتوقيت هذا الوصول".وأشار الوزير إلى أن "الاتفاق يعترف بشكل صريح بقانون مجلس الشورى الإيراني، الذي ينظم التعاون مع الوكالة"، مؤكدًا أن "أي خطوات ستتم وفقا لهذا الإطار القانوني". وختم عراقجي بالتأكيد على أن "إيران ستواصل تنسيق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لهذا المسار، مع الالتزام بالضوابط التي يفرضها القانون الإيراني".وكان عراقجي، قد وقّع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أمس الثلاثاء، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد قال إن "نص بروتوكول التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصل إلى مراحله النهائية فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات والضمانات".ولفت بقائي إلى أن "النص يراعي الوقائع الميدانية الناجمة عن الهجمات غير القانونية، التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، أمس الثلاثاء.كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "النص يراعي أيضا قانون مجلس النواب (الإيراني) بهذا الشأن واعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي"، مشيرا إلى عقد 3 جولات من المفاوضات بين ممثلي إيران والوكالة.ولفت بقائي إلى أن "عراقجي، سيعقد اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته للقاهرة لاختتام المفاوضات حول بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة.
عراقجي: الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يسمح بدخول المفتشين حاليا

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن "الاتفاق الجديد المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يتيح في الوقت الحالي دخول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية".
وأوضح عراقجي، خلال مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، أن "هذا الاتفاق بحد ذاته لا يتيح الوصول"، مشيرًا إلى أن أي "دخول المفتشين يتطلب مفاوضات لاحقة بناء على التقارير التي ستقدمها إيران، لتحديد طبيعة وتوقيت هذا الوصول".

وأشار الوزير إلى أن "الاتفاق يعترف بشكل صريح بقانون مجلس الشورى الإيراني، الذي ينظم التعاون مع الوكالة"، مؤكدًا أن "أي خطوات ستتم وفقا لهذا الإطار القانوني".

وأضاف أن "الوثيقة تعترف أيضا بمسار المصادقة المحدد من قبل البرلمان، والذي يشترط موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على أي إجراءات تتعلق بالتعاون مع الوكالة".

وختم عراقجي بالتأكيد على أن "إيران ستواصل تنسيق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لهذا المسار، مع الالتزام بالضوابط التي يفرضها القانون الإيراني".
وكان عراقجي، قد وقّع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أمس الثلاثاء، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك"، بأن عراقجي، وقّع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين الجانبين، خلال وجودهما في مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة، وبحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد قال إن "نص بروتوكول التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصل إلى مراحله النهائية فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات والضمانات".

ولفت بقائي إلى أن "النص يراعي الوقائع الميدانية الناجمة عن الهجمات غير القانونية، التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، أمس الثلاثاء.
كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "النص يراعي أيضا قانون مجلس النواب (الإيراني) بهذا الشأن واعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي"، مشيرا إلى عقد 3 جولات من المفاوضات بين ممثلي إيران والوكالة.
وأشار إسماعيل بقائي إلى أن "زيارات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى تونس ومصر، تمثل جزءا من المشاورات المستمرة مع الدول الإقليمية والإسلامية لتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية".
ولفت بقائي إلى أن "عراقجي، سيعقد اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته للقاهرة لاختتام المفاوضات حول بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة.
