الخارجية الروسية: لافروف يشارك في الدورة الوزارية الـ7 لـ"منتدى التعاون الروسي العربي"
الخارجية الروسية: لافروف يشارك في الدورة الوزارية الـ7 لـ"منتدى التعاون الروسي العربي"
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيحضر الدورة الوزارية السابعة لمنتدى التعاون الروسي العربي في...
وقالت زاخاروفا: "ستعقد الدورة الوزارية السابعة لمنتدى التعاون الروسي العربي في موسكو في 13 أكتوبر، بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. ومن المتوقع أن يحضر المنتدى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية عدد من الدول العربية".وأضافت: "المقرر هو مناقشة الخطوات العملية لتعزيز كامل طيف العلاقات بين روسيا والدول العربية، وخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والإنسانية".وأوضحت أنه في ضوء نتائج المنتدى سيتم اعتماد خطة عمل لتنفيذ مبادئ وأهداف وغايات التعاون الروسي العربي للفترة من 2026 إلى 2028.واختتمت زاخاروفا: "نأمل أن يسهم الحدث القادم في توسيع الشراكة المتعددة الأوجه بين بلدنا والعالم العربي".
الخارجية الروسية: لافروف يشارك في الدورة الوزارية الـ7 لـ"منتدى التعاون الروسي العربي"
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيحضر الدورة الوزارية السابعة لمنتدى التعاون الروسي العربي في موسكو، في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقالت زاخاروفا: "ستعقد الدورة الوزارية السابعة لمنتدى التعاون الروسي العربي في موسكو في 13 أكتوبر، بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. ومن المتوقع أن يحضر المنتدى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية عدد من الدول العربية".
وأشارت زاخاروفا إلى أن اللقاء سيتضمن تبادلا شاملا لوجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على القضايا الإقليمية والدولية الأكثر إلحاحا، بما في ذلك تصعيد الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والوضع في سوريا وليبيا واليمن.
وأضافت: "المقرر هو مناقشة الخطوات العملية لتعزيز كامل طيف العلاقات بين روسيا والدول العربية، وخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والإنسانية".
وأوضحت أنه في ضوء نتائج المنتدى سيتم اعتماد خطة عمل لتنفيذ مبادئ وأهداف وغايات التعاون الروسي العربي للفترة من 2026 إلى 2028.
واختتمت زاخاروفا: "نأمل أن يسهم الحدث القادم في توسيع الشراكة المتعددة الأوجه بين بلدنا والعالم العربي".