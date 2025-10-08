الخارجية الروسية: لافروف يشارك في الدورة الوزارية الـ7 لـ"منتدى التعاون الروسي العربي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251008/الخارجية-الروسية-لافروف-يشارك-في-الدورة-الوزارية-الـ7-لـمنتدى-التعاون-الروسي-العربي--1105757742.html
الخارجية الروسية: لافروف يشارك في الدورة الوزارية الـ7 لـ"منتدى التعاون الروسي العربي"
الخارجية الروسية: لافروف يشارك في الدورة الوزارية الـ7 لـ"منتدى التعاون الروسي العربي"
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيحضر الدورة الوزارية السابعة لمنتدى التعاون الروسي العربي في... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T12:10+0000
2025-10-08T12:10+0000
العالم
العالم العربي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/13/1088104770_0:0:2963:1668_1920x0_80_0_0_1bac903e4f25143f57a0a92d2e5da13a.jpg
وقالت زاخاروفا: "ستعقد الدورة الوزارية السابعة لمنتدى التعاون الروسي العربي في موسكو في 13 أكتوبر، بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. ومن المتوقع أن يحضر المنتدى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية عدد من الدول العربية".وأضافت: "المقرر هو مناقشة الخطوات العملية لتعزيز كامل طيف العلاقات بين روسيا والدول العربية، وخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والإنسانية".وأوضحت أنه في ضوء نتائج المنتدى سيتم اعتماد خطة عمل لتنفيذ مبادئ وأهداف وغايات التعاون الروسي العربي للفترة من 2026 إلى 2028.واختتمت زاخاروفا: "نأمل أن يسهم الحدث القادم في توسيع الشراكة المتعددة الأوجه بين بلدنا والعالم العربي".نائب وزير الخارجية الروسي يتسلم نسخا من أوراق اعتماد السفير السعودي المعينخالد العناني يحقق إنجازا تاريخيا كأول مصري وعربي يتولى منصب المدير العام لـ"يونسكو"
https://sarabic.ae/20251007/روسيا-توجه-دعوة-لقادة-22-دولة-والأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-لحضور-القمة-الروسية-العربية-الأولى-1105728285.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/13/1088104770_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_561aed2013455e9d2e035d8bad567e9d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, روسيا
العالم, العالم العربي, روسيا

الخارجية الروسية: لافروف يشارك في الدورة الوزارية الـ7 لـ"منتدى التعاون الروسي العربي"

12:10 GMT 08.10.2025
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، و"كومسومولسكايا برافدا" و"وغافاريت موسكفا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيحضر الدورة الوزارية السابعة لمنتدى التعاون الروسي العربي في موسكو، في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقالت زاخاروفا: "ستعقد الدورة الوزارية السابعة لمنتدى التعاون الروسي العربي في موسكو في 13 أكتوبر، بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. ومن المتوقع أن يحضر المنتدى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية عدد من الدول العربية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن اللقاء سيتضمن تبادلا شاملا لوجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على القضايا الإقليمية والدولية الأكثر إلحاحا، بما في ذلك تصعيد الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والوضع في سوريا وليبيا واليمن.

وأضافت: "المقرر هو مناقشة الخطوات العملية لتعزيز كامل طيف العلاقات بين روسيا والدول العربية، وخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والإنسانية".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
روسيا تدعو 22 دولة والأمين العام للجامعة العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى
أمس, 14:07 GMT
وأوضحت أنه في ضوء نتائج المنتدى سيتم اعتماد خطة عمل لتنفيذ مبادئ وأهداف وغايات التعاون الروسي العربي للفترة من 2026 إلى 2028.
واختتمت زاخاروفا: "نأمل أن يسهم الحدث القادم في توسيع الشراكة المتعددة الأوجه بين بلدنا والعالم العربي".
نائب وزير الخارجية الروسي يتسلم نسخا من أوراق اعتماد السفير السعودي المعين
خالد العناني يحقق إنجازا تاريخيا كأول مصري وعربي يتولى منصب المدير العام لـ"يونسكو"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала