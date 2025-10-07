https://sarabic.ae/20251007/روسيا-توجه-دعوة-لقادة-22-دولة-والأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-لحضور-القمة-الروسية-العربية-الأولى-1105728285.html
روسيا تدعو 22 دولة والأمين العام للجامعة العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن روسيا وجهت دعوة إلى قادة 22 دولة والأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى في موسكو. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال أوشاكوف للصحفيين: "أعتقد أن قائمة المشاركين ستكون معروفة بحدود الاثنين أو الثلاثاء، وقد وجهنا الدعوات لجميع قادة الدول (العربية) الـ22، وبالطبع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية".وقال: "لا تزال تشكيلة (المشاركين في القمة الروسية العربية) متقلبة، نظرا للعمل النشط الجاري حاليا على خطة ترامب بشأن غزة. العديد من المشاركين في قمتنا مرتبطون مباشرة بهذا العمل".ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شهر مايو/ أيار القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.وتابع: "في هذا الصدد، أود أن أدعو جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول".وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار أوشاكوف إلى أن العمل جار على خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لحل الوضع في قطاع غزة، وأن العديد من المدعوين إلى موسكو لحضور القمة الروسية العربية الأولى المرتقب انعقادها منتصف الشهر الجاري "مرتبطون" بهذا العمل.
