عربي
الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط
روسيا تدعو 22 دولة والأمين العام للجامعة العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى
روسيا تدعو 22 دولة والأمين العام للجامعة العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن روسيا وجهت دعوة إلى قادة 22 دولة والأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى في موسكو. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال أوشاكوف للصحفيين: "أعتقد أن قائمة المشاركين ستكون معروفة بحدود الاثنين أو الثلاثاء، وقد وجهنا الدعوات لجميع قادة الدول (العربية) الـ22، وبالطبع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية".وقال: "لا تزال تشكيلة (المشاركين في القمة الروسية العربية) متقلبة، نظرا للعمل النشط الجاري حاليا على خطة ترامب بشأن غزة. العديد من المشاركين في قمتنا مرتبطون مباشرة بهذا العمل".ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شهر مايو/ أيار القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.وتابع: "في هذا الصدد، أود أن أدعو جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول".وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
روسيا تدعو 22 دولة والأمين العام للجامعة العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى

14:07 GMT 07.10.2025 (تم التحديث: 14:31 GMT 07.10.2025)
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن روسيا وجهت دعوة إلى قادة 22 دولة والأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "أعتقد أن قائمة المشاركين ستكون معروفة بحدود الاثنين أو الثلاثاء، وقد وجهنا الدعوات لجميع قادة الدول (العربية) الـ22، وبالطبع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية".

وأشار أوشاكوف إلى أن العمل جار على خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لحل الوضع في قطاع غزة، وأن العديد من المدعوين إلى موسكو لحضور القمة الروسية العربية الأولى المرتقب انعقادها منتصف الشهر الجاري "مرتبطون" بهذا العمل.

وقال: "لا تزال تشكيلة (المشاركين في القمة الروسية العربية) متقلبة، نظرا للعمل النشط الجاري حاليا على خطة ترامب بشأن غزة. العديد من المشاركين في قمتنا مرتبطون مباشرة بهذا العمل".
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شهر مايو/ أيار القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: "السادة رؤساء الدول والحكومات الأعزاء! أحييكم بحرارة بمناسبة افتتاح القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية.... إننا عازمون على الاستمرار في تطوير الحوار البنّاء مع جامعة الدول العربية والعلاقات الودية مع جميع أعضائها".

وتابع: "في هذا الصدد، أود أن أدعو جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول".
وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
