https://sarabic.ae/20250916/شويغو-يبحث-القمة-الروسية-العربية-المقبلة-مع-رئيس-الوزراء-العراقي-1104907758.html
شويغو يبحث القمة الروسية العربية المقبلة مع رئيس الوزراء العراقي
شويغو يبحث القمة الروسية العربية المقبلة مع رئيس الوزراء العراقي
سبوتنيك عربي
التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال زيارة عمل إلى العراق، وناقش الطرفان القمة الروسية العربية التي... 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T13:14+0000
2025-09-16T13:14+0000
2025-09-16T13:14+0000
روسيا
العراق
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104033/78/1040337836_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fcc988439703ea9274fc2aa3460e43c0.jpg
وقال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: "سكرتير مجلس الأمن الروسي نقل تحيات الرئيس الروسي وأكد مشاركة العراق في القمة العربية الروسية في أكتوبر المقبل".كما أكد أن التعاون عبر مجالس الأمن يلعب دورًا مميزًا في العلاقات الروسية العراقية.وقال شويغو، الذي نقلت الخدمة الصحفية عنه: "نعرب عن اهتمامنا بتعزيز الحوار القائم على الثقة الذي تطور بيننا".أكد شويغو، في وقت سابق، أن الاتصالات بين روسيا والعراق تتكثف، ويجري بحث التعاون في مجالات الأعمال والاقتصاد والنقل والتعاون العسكري والتقني.ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماعات نقل عزم الجانب الروسي على مواصلة تعزيز وتوسيع التعاون مع الجانب العراقي، في المجال الأمني.وبحسب المكتب الصحفي، فإنه بالإضافة إلى الجوانب الحالية للتعاون الثنائي الروسي العراقي، سيتم مناقشة القضايا الإقليمية في المحادثات في بغداد.
https://sarabic.ae/20250916/شويغو-الاتصالات-بين-روسيا-والعراق-أصبحت-أكثر-كثافة-1104891898.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104033/78/1040337836_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_442d4dd7bb989ae0f8dbd16d2976b5bd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العراق, العالم
شويغو يبحث القمة الروسية العربية المقبلة مع رئيس الوزراء العراقي
التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال زيارة عمل إلى العراق، وناقش الطرفان القمة الروسية العربية التي ستعقد، منتصف أكتوبر/تشرين الأول في موسكو.
وقال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: "سكرتير مجلس الأمن الروسي نقل تحيات الرئيس الروسي وأكد مشاركة العراق في القمة العربية الروسية في أكتوبر المقبل".
وخلال اللقاء، أشار شويغو إلى أن الجانب الروسي يولي أهمية بالغة لزيارة السوداني المرتقبة إلى موسكو.
كما أكد أن التعاون عبر مجالس الأمن يلعب دورًا مميزًا في العلاقات الروسية العراقية.
وقال شويغو، الذي نقلت الخدمة الصحفية عنه: "نعرب عن اهتمامنا بتعزيز الحوار القائم على الثقة الذي تطور بيننا".
أكد شويغو، في وقت سابق، أن الاتصالات بين روسيا والعراق تتكثف، ويجري بحث التعاون في مجالات الأعمال والاقتصاد والنقل والتعاون العسكري والتقني.
ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة عمل من المقرر أن يجري خلالها اجتماعات مع القيادة السياسية والعسكرية العليا في البلاد.
ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماعات نقل عزم الجانب الروسي على مواصلة تعزيز وتوسيع التعاون مع الجانب العراقي، في المجال الأمني.
وبحسب المكتب الصحفي، فإنه بالإضافة إلى الجوانب الحالية للتعاون الثنائي
الروسي العراقي، سيتم مناقشة القضايا الإقليمية في المحادثات في بغداد.