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https://sarabic.ae/20250517/مستشار-رئيس-حكومة-العراق-العلاقات-مع-روسيا-ممتازة-ويجمع-البلدين-تنسيق-سياسي-عالي-المستوى-1100672704.html
مستشار رئيس الحكومة العراقية: العلاقات مع روسيا ممتازة ويجمع البلدين تنسيق سياسي عالي المستوى
مستشار رئيس الحكومة العراقية: العلاقات مع روسيا ممتازة ويجمع البلدين تنسيق سياسي عالي المستوى
سبوتنيك عربي
علّق مستشار رئيس الحكومة العراقية، فادي الشمّاري، على المشروع الذي أُطلق من بغداد بشأن الدعم المادي لغزة، موضحًا آلية ترجمته. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T13:55+0000
2025-05-17T14:13+0000
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وأشار إلى أن معظم المبادرات الـ18 التي طُرحت "خُصّصت لدعم لبنان وفلسطين وسوريا ودول أخرى".وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أكّد الشماري أن "العراق سيتولى رئاسة القمة العربية المقبلة وسيعمل على تنفيذ كل مقررات هذه القمة، وفي مقدّمتها دعم لبنان وفلسطين وسوريا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية"، لافتا إلى ما شدّد عليه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن "مساعدة الشعب الفلسطيني في ظل محاولات التجويع والصمت الدولي".كما تطرّق مستشار رئيس الحكومة العراقية، إلى قرار العراق بالانفتاح على سوريا ودعمها في تشكّل النظام الجديد، منوها إلى "خارطة الطريق التي قدّمها العراق سابقا وقبلت في المنصة العربية، والتي تعكس خلاصة التجربة العراقية بما مرت به من مخاضات ومسارات وأخطاء وإيجابيات وبما فيها من دروس"، وأكد الشماري "ضرورة حماية التعدد في سوريا كونه ينعكس إيجابًا على التعدد في العراق"، وشدد على أن "المواطنة أساس تشكّل هوية الأنظمة".وأضاف: "ندعم أي جهد في هذا الاتجاه، اما السجال الداخلي فهو طبيعي في دولة ديمقراطية كالعراق، ونحترم كل وجهات النظر، لكن الموقف الرسمي تعبّر عنه الحكومة والقوى السياسية الداعمة لها".وعن عودة العراق إلى الواجهة العربية والزخم العربي للقمة، شدد الشمّاري على أن "التّحدي الأكبر هو تنفيذ قرارات القمة، عبر متابعة مخرجاتها من خلال الحكومة والفريق المكلّف بتنفيذ المبادرات الـ18، بمختلف مساراتها الاقتصادية والسياسية والمالية والأمنية".وأشار إلى التزام العراق بالتعاون مع لبنان، مؤكدًا "أهمية استقراره كضرورة استراتيجية للمنطقة وللأمن والسلم العالمي"، وأنّ "العراق سيقف في وجه أي محاولات لزرع الفتن في الداخل اللبناني، مع احترام سيادة الدولة ومساعدة سلطاتها الرسمية".أما بشأن العلاقات مع روسيا، فأكّد الشامري أن العلاقة "ممتازة"، وأن "روسيا تُعدّ شريكًا اقتصاديًا مهمًا للعراق، حيث تعمل شركاتها في مجالات عدة، أبرزها النفط والغاز، مع وجود تفاهمات لتوسيع التعاون في البنى التحتية".ولفت إلى أن "السوق العراقي مفتوح"، وأن "روسيا مرحب بها دائمًا في العراق، بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين"، منوها إلى "وجود تنسيق سياسي عالي المستوى، إضافة إلى الزيارات المتبادلة سواء المعلنة أو غير المعلنة".
https://sarabic.ae/20250517/تغطية-مباشرة-بدء-توافد-القادة-والمسؤولين-العرب-إلى-مقر-القمة-العربية-الـ34-في-بغداد-1100653706.html
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حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, القمة العربية في بغداد, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, القمة العربية في بغداد, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

مستشار رئيس الحكومة العراقية: العلاقات مع روسيا ممتازة ويجمع البلدين تنسيق سياسي عالي المستوى

13:55 GMT 17.05.2025 (تم التحديث: 14:13 GMT 17.05.2025)
© Sputnik . Sergey Guneevالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
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حصري
علّق مستشار رئيس الحكومة العراقية، فادي الشمّاري، على المشروع الذي أُطلق من بغداد بشأن الدعم المادي لغزة، موضحًا آلية ترجمته.
وأشار إلى أن معظم المبادرات الـ18 التي طُرحت "خُصّصت لدعم لبنان وفلسطين وسوريا ودول أخرى".
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أكّد الشماري أن "العراق سيتولى رئاسة القمة العربية المقبلة وسيعمل على تنفيذ كل مقررات هذه القمة، وفي مقدّمتها دعم لبنان وفلسطين وسوريا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية"، لافتا إلى ما شدّد عليه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن "مساعدة الشعب الفلسطيني في ظل محاولات التجويع والصمت الدولي".
كما تطرّق مستشار رئيس الحكومة العراقية، إلى قرار العراق بالانفتاح على سوريا ودعمها في تشكّل النظام الجديد، منوها إلى "خارطة الطريق التي قدّمها العراق سابقا وقبلت في المنصة العربية، والتي تعكس خلاصة التجربة العراقية بما مرت به من مخاضات ومسارات وأخطاء وإيجابيات وبما فيها من دروس"، وأكد الشماري "ضرورة حماية التعدد في سوريا كونه ينعكس إيجابًا على التعدد في العراق"، وشدد على أن "المواطنة أساس تشكّل هوية الأنظمة".
وأضاف: "ندعم أي جهد في هذا الاتجاه، اما السجال الداخلي فهو طبيعي في دولة ديمقراطية كالعراق، ونحترم كل وجهات النظر، لكن الموقف الرسمي تعبّر عنه الحكومة والقوى السياسية الداعمة لها".
وعن عودة العراق إلى الواجهة العربية والزخم العربي للقمة، شدد الشمّاري على أن "التّحدي الأكبر هو تنفيذ قرارات القمة، عبر متابعة مخرجاتها من خلال الحكومة والفريق المكلّف بتنفيذ المبادرات الـ18، بمختلف مساراتها الاقتصادية والسياسية والمالية والأمنية".
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وأشار إلى التزام العراق بالتعاون مع لبنان، مؤكدًا "أهمية استقراره كضرورة استراتيجية للمنطقة وللأمن والسلم العالمي"، وأنّ "العراق سيقف في وجه أي محاولات لزرع الفتن في الداخل اللبناني، مع احترام سيادة الدولة ومساعدة سلطاتها الرسمية".
أما بشأن العلاقات مع روسيا، فأكّد الشامري أن العلاقة "ممتازة"، وأن "روسيا تُعدّ شريكًا اقتصاديًا مهمًا للعراق، حيث تعمل شركاتها في مجالات عدة، أبرزها النفط والغاز، مع وجود تفاهمات لتوسيع التعاون في البنى التحتية".
ولفت إلى أن "السوق العراقي مفتوح"، وأن "روسيا مرحب بها دائمًا في العراق، بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين"، منوها إلى "وجود تنسيق سياسي عالي المستوى، إضافة إلى الزيارات المتبادلة سواء المعلنة أو غير المعلنة".
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