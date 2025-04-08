هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق: نسعى لتطوير الاستثمارات بعدة مجالات مع روسيا
© Sputnik . Basil Shartouhفعاليات مؤتمر قمة الاستثمار "AIM"
© Sputnik . Basil Shartouh
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لليوم الثاني على التوالي، تواصل "سبوتنيك" رصد فعاليات مؤتمر قمة الاستثمار "AIM" بنسخته الـ14، الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور كبار الشخصيات الاقتصادية العالمية.
وكشف رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق، الدكتور محمد شكري، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" عن "وجود اتصالات مع روسيا الاتحادية، لتوسيع دائرة الاستثمارات بين الإقليم وروسيا، في مجالات عدة منها السياحية".
هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق: نسعى إلى تطوير الاستثمارات بعدة مجالات مع روسيا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 8, 2025
⭕️كشف الدكتور محمد شكري، رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق، عن وجود اتصالات مع روسيا الاتحادية، لتوسيع دائرة الاستثمارات بين الإقليم وروسيا، في مجالات عدة منها السياحية.
⭕️وأضاف… https://t.co/BOJfflkWYv pic.twitter.com/zav7hVcVjt
وأضاف شكري: "حالياً يتم التعاون بين إقليم كردستان وروسيا، في مجال النفط والغاز عبر عدة شركات مختصة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات من خلال زيارة مختصين من إقليم كردستان إلى روسيا، لبحث كافة مجالات الاستثمار وتطويرها".
وكانت انطلقت، أمس الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي الدورة 14 من قمة الاستثمار "AIM"، تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن".