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https://sarabic.ae/20250408/هيئة-الاستثمار-في-إقليم-كردستان-العراق-نسعى-لتطوير-الاستثمارات-بعدة-مجالات-مع-روسيا---1099349780.html
هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق: نسعى لتطوير الاستثمارات بعدة مجالات مع روسيا
هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق: نسعى لتطوير الاستثمارات بعدة مجالات مع روسيا
سبوتنيك عربي
لليوم الثاني على التوالي، تواصل "سبوتنيك" رصد فعاليات مؤتمر قمة الاستثمار "AIM" بنسخته الـ14، الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور كبار الشخصيات... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T15:37+0000
2025-04-08T15:37+0000
روسيا
الاستثمارات
تقارير سبوتنيك
حصري
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025
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وكشف رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق، الدكتور محمد شكري، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" عن "وجود اتصالات مع روسيا الاتحادية، لتوسيع دائرة الاستثمارات بين الإقليم وروسيا، في مجالات عدة منها السياحية".وكانت انطلقت، أمس الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي الدورة 14 من قمة الاستثمار "AIM"، تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن".
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روسيا, الاستثمارات, تقارير سبوتنيك, حصري, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025
روسيا, الاستثمارات, تقارير سبوتنيك, حصري, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025

هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق: نسعى لتطوير الاستثمارات بعدة مجالات مع روسيا

15:37 GMT 08.04.2025
© Sputnik . Basil Shartouhفعاليات مؤتمر قمة الاستثمار "AIM"
فعاليات مؤتمر قمة الاستثمار AIM - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Sputnik . Basil Shartouh
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حصري
لليوم الثاني على التوالي، تواصل "سبوتنيك" رصد فعاليات مؤتمر قمة الاستثمار "AIM" بنسخته الـ14، الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور كبار الشخصيات الاقتصادية العالمية.
وكشف رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق، الدكتور محمد شكري، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" عن "وجود اتصالات مع روسيا الاتحادية، لتوسيع دائرة الاستثمارات بين الإقليم وروسيا، في مجالات عدة منها السياحية".
وأضاف شكري: "حالياً يتم التعاون بين إقليم كردستان وروسيا، في مجال النفط والغاز عبر عدة شركات مختصة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات من خلال زيارة مختصين من إقليم كردستان إلى روسيا، لبحث كافة مجالات الاستثمار وتطويرها".
وكانت انطلقت، أمس الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي الدورة 14 من قمة الاستثمار "AIM"، تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن".
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