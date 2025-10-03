https://sarabic.ae/20251003/روسيا-تطلق-الموقع-الإلكتروني-للقمة-الروسية--العربية-الأولى-في-موسكو-1105577611.html
روسيا تطلق الموقع الإلكتروني للقمة الروسية – العربية الأولى في موسكو
وفقا لقناة الكرملين الرسمية على تلغرام: "أُطلق الموقع الإلكتروني للقمة الروسية العربية الأولى، المقرر عقدها في موسكو في 15 أكتوبر/تشرين الأول. يمكنكم الاطلاع على آخر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقمة على الموقع rasummit.ru".وجاء في الصفحة الرئيسية للموقع: "القمة الروسية العربية الأولى. تعاون من أجل السلام والاستقرار والأمن".كما تنص الصفحة الرئيسية على أن القمة تهدف إلى تحديد مبادئ جديدة للتعاون البنّاء في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها.ووفقًا للمنظمين، ستناقش القمة القضايا الراهنة المتعلقة بصون الأمن الدولي والإقليمي، وتضع حلولًا للمشاكل القائمة على مبادئ احترام السيادة والاستقلال والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه تم توجيه رسائل باسم الرئيس الروسي إلى جميع قادة دول جامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى.
روسيا تطلق الموقع الإلكتروني للقمة الروسية – العربية الأولى في موسكو
نشر الكرملين، اليوم الجمعة، الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة الروسية العربية الأولى، التي ستعقد في العاصمة الروسية موسكو في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وفقا لقناة الكرملين الرسمية على تلغرام: "أُطلق الموقع الإلكتروني للقمة الروسية العربية الأولى، المقرر عقدها في موسكو في 15 أكتوبر/تشرين الأول. يمكنكم الاطلاع على آخر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقمة على الموقع rasummit.ru".
الجدير بالذكر أن الموقع متاح بثلاث لغات: الروسية والعربية والإنجليزية.
وجاء في الصفحة الرئيسية للموقع: "القمة الروسية العربية الأولى. تعاون من أجل السلام والاستقرار والأمن".
كما تنص الصفحة الرئيسية على أن القمة تهدف إلى تحديد مبادئ جديدة للتعاون البنّاء في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها.
ووفقًا للمنظمين، ستناقش القمة القضايا الراهنة المتعلقة بصون الأمن الدولي والإقليمي، وتضع حلولًا للمشاكل القائمة على مبادئ احترام السيادة والاستقلال والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وسبق أن دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القادة العرب إلى القمة، التي ستعقد في موسكو في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه تم توجيه رسائل باسم الرئيس الروسي إلى جميع قادة دول جامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى.