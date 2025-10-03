روسيا تطلق الموقع الإلكتروني للقمة الروسية – العربية الأولى في موسكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251003/روسيا-تطلق-الموقع-الإلكتروني-للقمة-الروسية--العربية-الأولى-في-موسكو-1105577611.html
روسيا تطلق الموقع الإلكتروني للقمة الروسية – العربية الأولى في موسكو
روسيا تطلق الموقع الإلكتروني للقمة الروسية – العربية الأولى في موسكو
سبوتنيك عربي
نشر الكرملين، اليوم الجمعة، الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة الروسية العربية الأولى، التي ستعقد في العاصمة الروسية موسكو في 15 أكتوبر/تشرين الأول. 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T12:58+0000
2025-10-03T12:58+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101877607_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_0767ea4c767436ceb3a2130f7a2621ef.jpg
وفقا لقناة الكرملين الرسمية على تلغرام: "أُطلق الموقع الإلكتروني للقمة الروسية العربية الأولى، المقرر عقدها في موسكو في 15 أكتوبر/تشرين الأول. يمكنكم الاطلاع على آخر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقمة على الموقع rasummit.ru".وجاء في الصفحة الرئيسية للموقع: "القمة الروسية العربية الأولى. تعاون من أجل السلام والاستقرار والأمن".كما تنص الصفحة الرئيسية على أن القمة تهدف إلى تحديد مبادئ جديدة للتعاون البنّاء في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها.ووفقًا للمنظمين، ستناقش القمة القضايا الراهنة المتعلقة بصون الأمن الدولي والإقليمي، وتضع حلولًا للمشاكل القائمة على مبادئ احترام السيادة والاستقلال والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه تم توجيه رسائل باسم الرئيس الروسي إلى جميع قادة دول جامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى.
https://sarabic.ae/20251003/مدير-مكتب-جريدة-الزمان-العراقية-بالقاهرة-ملاحظات-بوتين-حول-خطة-ترامب-تتفق-مع-الرؤية-العربية-1105565013.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101877607_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_c7b99336b0b1ac25e1756f39cc3b91e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا تطلق الموقع الإلكتروني للقمة الروسية – العربية الأولى في موسكو

12:58 GMT 03.10.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورПрезидент Владимир Путин встретился с командующим Королевской гвардией Бахрейна Насером бен Хамадом Аль Халифой
Президент Владимир Путин встретился с командующим Королевской гвардией Бахрейна Насером бен Хамадом Аль Халифой - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نشر الكرملين، اليوم الجمعة، الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة الروسية العربية الأولى، التي ستعقد في العاصمة الروسية موسكو في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وفقا لقناة الكرملين الرسمية على تلغرام: "أُطلق الموقع الإلكتروني للقمة الروسية العربية الأولى، المقرر عقدها في موسكو في 15 أكتوبر/تشرين الأول. يمكنكم الاطلاع على آخر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقمة على الموقع rasummit.ru".
الجدير بالذكر أن الموقع متاح بثلاث لغات: الروسية والعربية والإنجليزية.
وجاء في الصفحة الرئيسية للموقع: "القمة الروسية العربية الأولى. تعاون من أجل السلام والاستقرار والأمن".
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
مدير مكتب جريدة "الزمان" العراقية بالقاهرة: ملاحظات بوتين حول خطة ترامب تتفق مع الرؤية العربية
08:41 GMT
كما تنص الصفحة الرئيسية على أن القمة تهدف إلى تحديد مبادئ جديدة للتعاون البنّاء في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها.
ووفقًا للمنظمين، ستناقش القمة القضايا الراهنة المتعلقة بصون الأمن الدولي والإقليمي، وتضع حلولًا للمشاكل القائمة على مبادئ احترام السيادة والاستقلال والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وسبق أن دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القادة العرب إلى القمة، التي ستعقد في موسكو في 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه تم توجيه رسائل باسم الرئيس الروسي إلى جميع قادة دول جامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى.
