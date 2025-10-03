https://sarabic.ae/20251003/مدير-مكتب-جريدة-الزمان-العراقية-بالقاهرة-ملاحظات-بوتين-حول-خطة-ترامب-تتفق-مع-الرؤية-العربية-1105565013.html

مدير مكتب جريدة "الزمان" العراقية بالقاهرة: ملاحظات بوتين حول خطة ترامب تتفق مع الرؤية العربية

مدير مكتب جريدة "الزمان" العراقية بالقاهرة: ملاحظات بوتين حول خطة ترامب تتفق مع الرؤية العربية

أكد الدكتور مصطفى عمارة، الأستاذ في الإعلام ومدير مكتب جريدة "الزمان" الدولية العراقية في القاهرة، تعليقًا على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الشق...

وكشف عمارة، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "بوتين، خلال اجتماعه مع المبعوثين العرب لمناقشة خطة السلام، وضع العديد من النقاط كأساس للحل، إلا إن اجتماع ترامب مع نتنياهو أدى إلى تغيير في المبادرة ما أفقدها إمكانية أن يتجاوب معها العالم العربي، خاصة ما يتعلق بالسلطة السياسية على قطاع غزة وطرح اسم طوني بلير"، مؤكدًا على "وجود غموض في نقاط هذه المبادرة يجب توضيحها".وأشار عمارة إلى أنه "من الصعب أن توافق "حماس" على بعض النقاط خاصة بما يتعلق بنزع السلاح"، لافتًا إلى أن "ترامب وضع السلطة السياسية في أيدٍ خارجية، إلا أنه من المفترض أن تدير هذه الأمور السلطة والفصائل الفلسطينية، رغم المرونة التي أبدتها "حماس" بعدم مشاركتها في إدارة قطاع غزة".وختم: "اذا استمرت "حماس" بإصرارها على أن يكون لها موطىء قدم بعد الحرب في قطاع غزة، فإن ذلك سيكلف الفلسطنيين غاليًا وستواصل إسرائيل مخطط التهجير".باحث في العلاقات الدولية: الرئيس الروسي كان حازما في خطابهخبير في العلاقات الدولية: أوروبا مسكينة لا تستطيع الخروج من العباءة الغربية والتقرب من روسيا والصين

