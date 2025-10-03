مدير مكتب جريدة "الزمان" العراقية بالقاهرة: ملاحظات بوتين حول خطة ترامب تتفق مع الرؤية العربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251003/مدير-مكتب-جريدة-الزمان-العراقية-بالقاهرة-ملاحظات-بوتين-حول-خطة-ترامب-تتفق-مع-الرؤية-العربية-1105565013.html
مدير مكتب جريدة "الزمان" العراقية بالقاهرة: ملاحظات بوتين حول خطة ترامب تتفق مع الرؤية العربية
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور مصطفى عمارة، الأستاذ في الإعلام ومدير مكتب جريدة "الزمان" الدولية العراقية في القاهرة، تعليقًا على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الشق... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
حصري
أكد الدكتور مصطفى عمارة، الأستاذ في الإعلام ومدير مكتب جريدة "الزمان" الدولية العراقية في القاهرة، تعليقًا على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الشق المتعلق بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، أن "ملاحظات بوتين حول الخطة تتفق إلى حد كبير مع الرؤية العربية لتحقيق السلام في المنطقة وضرورة حل الدولتين".
وكشف عمارة، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "بوتين، خلال اجتماعه مع المبعوثين العرب لمناقشة خطة السلام، وضع العديد من النقاط كأساس للحل، إلا إن اجتماع ترامب مع نتنياهو أدى إلى تغيير في المبادرة ما أفقدها إمكانية أن يتجاوب معها العالم العربي، خاصة ما يتعلق بالسلطة السياسية على قطاع غزة وطرح اسم طوني بلير"، مؤكدًا على "وجود غموض في نقاط هذه المبادرة يجب توضيحها".

وأكد أن "موقف بوتين يدعم الموقف العربي في مواجهة محاولة نتنياهو الالتفاف على النقاط الأساسية، التي تم طرحها والتي يمكن أن لا تؤدي في النهاية إلى حل دولتين"، معتبرًا أن "طلب ترامب من "حماس" الموافقة على النقاط دون مناقشتها، انحياز أعمى للجانب الإسرائيلي"، مضيفًا: "بوتين وضع ملاحظات ليتم تفعيلها بشكل متوازن يلبي المطالب الفلسطينية".

وأشار عمارة إلى أنه "من الصعب أن توافق "حماس" على بعض النقاط خاصة بما يتعلق بنزع السلاح"، لافتًا إلى أن "ترامب وضع السلطة السياسية في أيدٍ خارجية، إلا أنه من المفترض أن تدير هذه الأمور السلطة والفصائل الفلسطينية، رغم المرونة التي أبدتها "حماس" بعدم مشاركتها في إدارة قطاع غزة".
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
متخصص في الشأن الروسي: خطاب بوتين جامع وتاريخي ويؤكد استعداد روسيا للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية
06:21 GMT

وكشف الدكتور مصطفى عمارة عن "انقسام داخل الصف الفلسطيني في التعامل مع المبادرة رغم وجود نقاط أساسية متفق عليها"، معتبرًا أن "رغبة "حماس" في بقاء السلاح سيعرقل التجاوب مع المبادرة"، مشددًا على أن "الدول الأوروبية لا توافق على أن يكون لـ"حماس" أي سيطرة على قطاع غزة".

وختم: "اذا استمرت "حماس" بإصرارها على أن يكون لها موطىء قدم بعد الحرب في قطاع غزة، فإن ذلك سيكلف الفلسطنيين غاليًا وستواصل إسرائيل مخطط التهجير".
باحث في العلاقات الدولية: الرئيس الروسي كان حازما في خطابه
خبير في العلاقات الدولية: أوروبا مسكينة لا تستطيع الخروج من العباءة الغربية والتقرب من روسيا والصين
