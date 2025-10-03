https://sarabic.ae/20251003/خبير-في-العلاقات-الدولية-أوروبا-مسكينة-لا-تستطيع-الخروج-من-العباءة-الغربية-والتقرب-من-روسيا-والصين--1105562791.html

خبير في العلاقات الدولية: أوروبا مسكينة لا تستطيع الخروج من العباءة الغربية والتقرب من روسيا والصين

خبير في العلاقات الدولية: أوروبا مسكينة لا تستطيع الخروج من العباءة الغربية والتقرب من روسيا والصين

03.10.2025

وقال الحساني في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "ليس بغريب على بوتين ورجل دولة اقتصادية مثل روسيا، أن يتناول الشأن الاقتصادي"، معتبرًا أن "منظمتي "شنغهاي" و"بريكس" تشكلان اليوم دليل توازن من خلال عدد الدول المنضوية فيهما، وقد احدثتا تفوقا نوعيا جعلا الغرب يهاجمهما"، مؤكدًا أن "المنظمتين خَلقتا تنافسية اقتصادية في العالم ستؤدي إلى ذهاب القطب الواحدة وإعادة التوازن الدولي".وأضاف الحساني أن "أوروبا مسكينة اليوم لأنها لا تستطيع الخروج من العباءة الغربية والتقرب من المعسكر الذي تقوده روسيا والصين"، معتبرًا "أزمة أوكرانيا كشفت الأقنعة وأثبتت من يريد السلام والهدوء في هذا العالم ومن يريد السيطرة"، داعيًا "الاتحاد الأوروبي لمراجعة نفسه".وختم الحساني: "كلامه (الرئيس بوتين) واضح لجهة تحديد العلاقة مع الولايات المتحدة ربطًا بالخطوات التي ستتخذها تجاه روسيا، وبالتالي يمكن أن يكون هناك تعاون اقتصادي وأمني".بوتين: روسيا والصين تحافظان على روح التحالفبوتين: رفض أوروبا شراء الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي

