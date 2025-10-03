عربي
https://sarabic.ae/20251003/خبير-في-العلاقات-الدولية-أوروبا-مسكينة-لا-تستطيع-الخروج-من-العباءة-الغربية-والتقرب-من-روسيا-والصين--1105562791.html
خبير في العلاقات الدولية: أوروبا مسكينة لا تستطيع الخروج من العباءة الغربية والتقرب من روسيا والصين
خبير في العلاقات الدولية: أوروبا مسكينة لا تستطيع الخروج من العباءة الغربية والتقرب من روسيا والصين
سبوتنيك عربي
تطرق الخبير في العلاقات الدولية الدكتور قاسم الحساني، من بغداد، إلى خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتدى "فالداي" الدولي للحوار، والشق المتعلق بمجموعتي... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T07:17+0000
2025-10-03T07:17+0000
روسيا
العالم
الصين
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104445907_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_1d22dddc26db9ecb7854f45501c62a47.jpg
وقال الحساني في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "ليس بغريب على بوتين ورجل دولة اقتصادية مثل روسيا، أن يتناول الشأن الاقتصادي"، معتبرًا أن "منظمتي "شنغهاي" و"بريكس" تشكلان اليوم دليل توازن من خلال عدد الدول المنضوية فيهما، وقد احدثتا تفوقا نوعيا جعلا الغرب يهاجمهما"، مؤكدًا أن "المنظمتين خَلقتا تنافسية اقتصادية في العالم ستؤدي إلى ذهاب القطب الواحدة وإعادة التوازن الدولي".وأضاف الحساني أن "أوروبا مسكينة اليوم لأنها لا تستطيع الخروج من العباءة الغربية والتقرب من المعسكر الذي تقوده روسيا والصين"، معتبرًا "أزمة أوكرانيا كشفت الأقنعة وأثبتت من يريد السلام والهدوء في هذا العالم ومن يريد السيطرة"، داعيًا "الاتحاد الأوروبي لمراجعة نفسه".وختم الحساني: "كلامه (الرئيس بوتين) واضح لجهة تحديد العلاقة مع الولايات المتحدة ربطًا بالخطوات التي ستتخذها تجاه روسيا، وبالتالي يمكن أن يكون هناك تعاون اقتصادي وأمني".بوتين: روسيا والصين تحافظان على روح التحالفبوتين: رفض أوروبا شراء الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي
https://sarabic.ae/20251003/متخصص-في-الشأن-الروسي-خطاب-بوتين-جامع-وتاريخي-ويؤكد-استعداد-روسيا-للدفاع-عن-مصالحها-الاستراتيجية-1105562009.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104445907_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_05e5bd31a089e82cbb31563a15d5c30a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الصين, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم, الصين, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير في العلاقات الدولية: أوروبا مسكينة لا تستطيع الخروج من العباءة الغربية والتقرب من روسيا والصين

07:17 GMT 03.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور3 سبتمبر 2025 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد جلسة التصوير الجماعي لرؤساء الوفود الأجنبية المدعوين إلى الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.
3 سبتمبر 2025 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد جلسة التصوير الجماعي لرؤساء الوفود الأجنبية المدعوين إلى الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تطرق الخبير في العلاقات الدولية الدكتور قاسم الحساني، من بغداد، إلى خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتدى "فالداي" الدولي للحوار، والشق المتعلق بمجموعتي "بريكس" و"شنغهاي للتعاون".
وقال الحساني في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "ليس بغريب على بوتين ورجل دولة اقتصادية مثل روسيا، أن يتناول الشأن الاقتصادي"، معتبرًا أن "منظمتي "شنغهاي" و"بريكس" تشكلان اليوم دليل توازن من خلال عدد الدول المنضوية فيهما، وقد احدثتا تفوقا نوعيا جعلا الغرب يهاجمهما"، مؤكدًا أن "المنظمتين خَلقتا تنافسية اقتصادية في العالم ستؤدي إلى ذهاب القطب الواحدة وإعادة التوازن الدولي".

وأشار إلى أن "روسيا أثبتت أن احترامها للجميع أكسبها هيبة دولية".

وأضاف الحساني أن "أوروبا مسكينة اليوم لأنها لا تستطيع الخروج من العباءة الغربية والتقرب من المعسكر الذي تقوده روسيا والصين"، معتبرًا "أزمة أوكرانيا كشفت الأقنعة وأثبتت من يريد السلام والهدوء في هذا العالم ومن يريد السيطرة"، داعيًا "الاتحاد الأوروبي لمراجعة نفسه".
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
متخصص في الشأن الروسي: خطاب بوتين جامع وتاريخي ويؤكد استعداد روسيا للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية
06:21 GMT

وأضاف الخبير في العلاقات الدولية: "أوروبا ستقرأ خطاب بوتين بدقة ومن الممكن أن يكون هناك خطوات خلاص من التبعية والتقدم باتجاه روسيا، وإلغاء العقوبات الفردية التي وُضعت على الاقتصاد الروسي".

وختم الحساني: "كلامه (الرئيس بوتين) واضح لجهة تحديد العلاقة مع الولايات المتحدة ربطًا بالخطوات التي ستتخذها تجاه روسيا، وبالتالي يمكن أن يكون هناك تعاون اقتصادي وأمني".
بوتين: روسيا والصين تحافظان على روح التحالف
بوتين: رفض أوروبا شراء الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي
