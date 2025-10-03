متخصص في الشأن الروسي: خطاب بوتين جامع وتاريخي ويؤكد استعداد روسيا للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
متخصص في الشأن الروسي: خطاب بوتين جامع وتاريخي ويؤكد استعداد روسيا للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية
متخصص في الشأن الروسي: خطاب بوتين جامع وتاريخي ويؤكد استعداد روسيا للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية
وصف الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الروسي الدكتور طوني معلوف، من بيروت، خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتدى "فالداي" الدولي للحوار،... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال معلوف، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الخطاب لخّص مرحلة طويلة جدًا، منذ الحرب العالمية الثانية وما قبلها وصولًا إلى اليوم"، مشددًا على أن "يد روسيا ممدودة للسلام في الوقت الذي تعرف ما يحّضره الغرب وهي جاهزة للمواجهة في حال توجيه أي ضربة ضد روسيا".وأكد أن "بوتين رسم خطوطًا حمراء للسياسة الغربية تجاه روسيا"، موضحًا أن "كل الأمور التي طرحها بوتين تدخل في سياق المواجهة مع الغرب لأن روسيا منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، تريد أن يكون الحل عبر المفاوضات ومؤتمر السلام، عكس الغرب الذي يسعى إلى استنزاف روسيا استراتيجيًا".وتابع الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الروسي: "لهذا السبب أعطى بوتين رسائل واضحة جدًا أنه يمكن وجود خلاف وحله بالطرق الدبلوماسية، لكن التعامل مع روسيا للاستيلاء عليها أو أن يكون لدى أوروبا منظومة أمن على حساب الأمن الروسي، غير ممكن".وأوضح الخبير في الشأن الروسي أن "أوروبا منذ فترة تعمل عكس مصالحها"، مضيفًا أن "الزعماء الأوروبيين يحاولون توريط الولايات المتحدة في الصراع الأوكراني، وهي لا تريد ذلك".وشدد على أن "بوتين يستند إلى وقائع كثيرة أبرزها الميدانية، التي تفرض أجندة معينة في النهاية".بوتين: المكانة العالمية لمنظمة "شنغهاي" ومجموعة "بريكس" آخذة في الازديادبوتين: روسيا مستعدة لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر
https://sarabic.ae/20251002/بوتين-سذج-من-توقعوا-علاقات-جيدة-مع-الغرب-بعد-انهيار-الاتحاد-السوفيتي-1105556931.html
https://sarabic.ae/20251002/بوتين-روسيا-مستعدة-لمواصلة-النقاش-مع-ترامب-بشأن-أوكرانيا--فيديو--1105551714.html
حصري
وصف الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الروسي الدكتور طوني معلوف، من بيروت، خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتدى "فالداي" الدولي للحوار، بـ"الجامع والتاريخي"، مؤكدًا أنه "يتناسب مع التطورات الخطيرة على الساحة الدولية، حيث أن الغرب لا يحسب حسابا للسلم والأمن الدوليين، ويتّبع مصالحه دون النظر إلى خطورة الوضع العالمي".
وقال معلوف، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الخطاب لخّص مرحلة طويلة جدًا، منذ الحرب العالمية الثانية وما قبلها وصولًا إلى اليوم"، مشددًا على أن "يد روسيا ممدودة للسلام في الوقت الذي تعرف ما يحّضره الغرب وهي جاهزة للمواجهة في حال توجيه أي ضربة ضد روسيا".

ورأى معلوف أن "بوتين ألمح إلى مصالح روسيا الاستراتيجية الوطنية واستعدادها للدفاع عنها"، لافتًا إلى إن "الغرب لا يزال يطمح للاستيلاء على روسيا لاعتقداه أن بإمكانه استعمارها".

وأكد أن "بوتين رسم خطوطًا حمراء للسياسة الغربية تجاه روسيا"، موضحًا أن "كل الأمور التي طرحها بوتين تدخل في سياق المواجهة مع الغرب لأن روسيا منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، تريد أن يكون الحل عبر المفاوضات ومؤتمر السلام، عكس الغرب الذي يسعى إلى استنزاف روسيا استراتيجيًا".
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
بوتين: سذج من توقعوا علاقات جيدة مع الغرب بعد انهيار الاتحاد السوفييتي
أمس, 21:41 GMT
وتابع الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الروسي: "لهذا السبب أعطى بوتين رسائل واضحة جدًا أنه يمكن وجود خلاف وحله بالطرق الدبلوماسية، لكن التعامل مع روسيا للاستيلاء عليها أو أن يكون لدى أوروبا منظومة أمن على حساب الأمن الروسي، غير ممكن".
معلوف اعتبر أن "العنوان الرئيسي في كلمة بوتين، هو العالم المتعدد الأقطاب والأسس التي سيبنى عليها"، مؤكدًا على أن "الهيمنة طريق مسدود لا يمكن الاستمرار به".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة النقاش مع ترامب بشأن أوكرانيا ... فيديو
أمس, 18:42 GMT
وأوضح الخبير في الشأن الروسي أن "أوروبا منذ فترة تعمل عكس مصالحها"، مضيفًا أن "الزعماء الأوروبيين يحاولون توريط الولايات المتحدة في الصراع الأوكراني، وهي لا تريد ذلك".

وكشف معلوف أن "العديد من النخب الحاكمة في أوروبا وصلت الى أدنى شعبية في بلدها، ولتعود وتشد العصب حولها كان لا بد من خلق عدو وهمي وهو روسيا".

وشدد على أن "بوتين يستند إلى وقائع كثيرة أبرزها الميدانية، التي تفرض أجندة معينة في النهاية".
بوتين: المكانة العالمية لمنظمة "شنغهاي" ومجموعة "بريكس" آخذة في الازدياد
بوتين: روسيا مستعدة لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر
