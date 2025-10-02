https://sarabic.ae/20251002/بوتين-المكانة-العالمية-لمنظمة-شنغهاي-ومجموعة-بريكس-آخذة-في-الازدياد---عاجل--1105549090.html

بوتين: المكانة العالمية لمنظمة "شنغهاي" ومجموعة "بريكس" آخذة في الازدياد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن المكانة العالمية لمنظمة "شنغهاي" ومجموعة "بريكس" آخذة في الازدياد. 02.10.2025

وقال بوتين في اجتماع لنادي فالداي الدولي للنقاش: "إن مكانة هاتين المنظمتين (منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس") آخذة في الازدياد".وقال بوتين خلال اجتماع لنادي "فالداي" الدولي للنقاش: "لقد نشأت مجموعة البريكس. إنهم شركاء طبيعيون، يجمعهم هدف مشترك لبناء علاقات لإيجاد حلول مقبولة للجميع. لقد بدأوا بتشكيل المنظمة".وأشار بوتين إلى أنه "نحن ممتنون لجميع الدول التي بذلت جهودًا صادقة لإيجاد مخرج من هذا الوضع في السنوات الأخيرة - هؤلاء هم شركاؤنا، مؤسسو مجموعة "بريكس": الصين، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، وبيلاروسيا، وكوريا الشمالية، وأصدقاؤنا في العالمين العربي والإسلامي ككل - وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، ومصر، وتركيا، وإيران، وصربيا، والمجر، وسلوفاكيا، والعديد من الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية الأخرى".يعقد الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، تحت عنوان "عالم متعدد المراكز: إرشادات التنفيذ"، في سوتشي من 29 سبتمبر/أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول.ويُخصص جزء كبير من خطاب بوتين لهذا الموضوع، كما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في اليوم السابق. وأشار إلى أن خطابات الرئيس في "فالداي" ستكون ثرية بالمعلومات، وقد خضعت لتحليل ومناقشة مستفيضة حول العالم. وأكد بوتين أن روسيا، على عكس خصومها، لا تعتبر الحضارة الغربية عدوًا، ولا تطرح مسألة "نحن أو هم". كما علق على الصراع الأوكراني، مؤكدًا أن الأوكرانيين "يُدربون بوقاحة ضد الروس، ما يحولهم إلى وقود للمدافع". وأكد بوتين استعداد روسيا للتفاوض، مع مراعاة المصالح المشتركة. وأضاف أن النقاش مع أوكرانيا لا ينبغي أن يدور حول "وقف إطلاق نار لمدة نصف ساعة" للسماح لكييف بتلقي المزيد من الأسلحة، بل حول تهيئة الظروف لاستعادة العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، اللذين تربطهما بلا شك علاقة أخوية.

