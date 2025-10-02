https://sarabic.ae/20251002/بوتين-رفض-أوروبا-شراء-الغاز-الروسي-أدى-إلى-ارتفاع-أسعار-المواد-الغذائية-في-الاتحاد-الأوروبي--1105551136.html

بوتين: رفض أوروبا شراء الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي

بوتين: رفض أوروبا شراء الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن رفض شراء الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أوروبا وإفقار سكان الاتحاد الأوروبي، وهذا ما دفع الناس إلى... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-02T18:17+0000

2025-10-02T18:17+0000

2025-10-02T18:17+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105546222_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_442b074ae73acf09918912f15a01f262.jpg

وقال بوتين في الجلسة العامة لمؤتمر فالداي: "أدى رفض شراء الغاز الروسي في أوروبا إلى ارتفاع الأسعار، مما جعل إنتاج الأسمدة المعدنية التي تعتمد على هذا الغاز غير مربح، وأدى إلى إغلاق الشركات. ارتفعت أسعار الأسمدة، مما أثر على الزراعة. وارتفعت أسعار المواد الغذائية، مما أثر على قدرة السكان على الدفع. لهذا السبب خرج الناس إلى الشوارع". وقال بوتين في اجتماع لنادي فالداي الدولي للنقاش: "يبدو أنهم يحاولون منع شراء مواردنا من الطاقة. الجواب بسيط، وقد أُعطي لنا منذ زمن بعيد. الجميع يعرف التعبير القائل: "ما هو مسموح به للمشتري ممنوع على الثور". هذا ما يعنيه هذا التعبير"، وذلك تعليقًا على استمرار الولايات المتحدة في شراء اليورانيوم الروسي لمحطات الطاقة النووية، في الوقت الذي تسعى فيه لمنع الهند والصين من شراء النفط والغاز من روسيا.يعقد الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، تحت عنوان "عالم متعدد المراكز: إرشادات التنفيذ"، في سوتشي من 29 سبتمبر/أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول.ويُخصص جزء كبير من خطاب بوتين لهذا الموضوع، كما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في اليوم السابق. وأشار إلى أن خطابات الرئيس في "فالداي" ستكون ثرية بالمعلومات، وقد خضعت لتحليل ومناقشة مستفيضة حول العالم. في العام الماضي، خلال مؤتمر "فالداي"، صرح الرئيس الروسي بأن النظام العالمي السابق قد انتهى لا رجعة فيه، وأن ما يحدث الآن ليس مجرد صراع على السلطة، بل هو صراع على مبادئ العلاقات بين الدول والشعوب.وأكد بوتين استعداد روسيا للتفاوض، مع مراعاة المصالح المشتركة. وأضاف أن النقاش مع أوكرانيا لا ينبغي أن يدور حول "وقف إطلاق نار لمدة نصف ساعة" للسماح لكييف بتلقي المزيد من الأسلحة، بل حول تهيئة الظروف لاستعادة العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، اللذين تربطهما بلا شك علاقة أخوية.

https://sarabic.ae/20251002/بوتين-روسيا-مستعدة-لدعم-مقترح-ترامب-بشأن-غزة--عاجل-1105549968.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم