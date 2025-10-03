عربي
باحث في العلاقات الدولية: الرئيس الروسي كان حازما في خطابه
باحث في العلاقات الدولية: الرئيس الروسي كان حازما في خطابه
باحث في العلاقات الدولية: الرئيس الروسي كان حازما في خطابه

03.10.2025
علّق الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور علي شكر، من بيروت، على الشق العسكري في خطاب الرئيس بوتين وحديثه عن امتلاك روسيا أسلحة نووية تكتيكية، موضحا أن "الحرب التي شنتها الولايات المتحدة و"الناتو" وأوروبا حاولت من خلالها ضرب البنية العسكرية الروسية والنظام الاقتصادي".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، لفت شكر إلى أن "القيادة الروسية تدرك جيدا أن الهدف الأمريكي والأوروبي والأطلسي أساسه عسكري، لكنها تمكنت من تجاوزه والحفاظ على دورها على المستوى العالمي"، مؤكدا أن "بوتين كان حازما في خطابه، فهو تحدث عن عوامل القوة ورفض الهيمنة"، معتبرا أن "حديث بوتين للمرة الأولى عن الإمكانيات النووية الروسية وإجرائه مقارنة بما تمتلكه روسيا مع غيرها من الدول، دليل على أن منسوب التصعيد في الخطاب السياسي والعسكري ارتفع كثيرا".
ورأى شكر أن "روسيا تدرك أن الاستراتيجية الأمريكية هي استراتيجية الخداع، لذلك كانت تسير مع الأمريكي إلى تسوية لكنها بقيت متيقظة"، لافتا إلى أن "روسيا تعلم أن هناك سعيا أمريكيا وغربيا لفك الارتباط مع الصين وإيران وضرب منظمتي "شنغهاي" و"بريكس"".
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
بوتين: روسيا مستعدة لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر
أمس, 20:13 GMT

وكشف أن "موقف بوتين حسم الأمر، ففي حال تطورت الأمور مستقبلا بشكل سلبي، السلاح النووي سيكون مطروحا على الطاولة للاستخدام لحماية الأمن القومي الروسي"، مضيفًا أن "خطاب بوتين يوجه رسالة دقيقة وحاسمة للولايات المتحدة بأن الواقع الروسي يختلف عن واقع التعاطي مع ملفات الشرق الأوسط".

وشدد على أن "عوامل القوة موجودة، وبالتالي إذا ذهب الأمريكي باتجاه خطوات تصعيدية فإن روسيا جاهزة للرد".
وأوضح شكر أن "تصاعد منسوب الخطاب أتى وسط الاستراتيجية الهجومية الأمريكية الأوروبية الأطلسية"، وقال إنه "في ظل الخضوع الأوروبي الكامل للولايات المتحدة، الرسالة التي أراد بوتين أن يوصلها تذهب باتجاهات عدة، واضعا العديد من الخطوط الحمراء".
متخصص في الشأن الروسي: خطاب بوتين جامع وتاريخي ويؤكد استعداد روسيا للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية
بوتين: سذج من توقعوا علاقات جيدة مع الغرب بعد انهيار الاتحاد السوفييتي
