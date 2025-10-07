https://sarabic.ae/20251007/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يتسلم-نسخا-من-أوراق-اعتماد-السفير-السعودي-المعين-1105736023.html
نائب وزير الخارجية الروسي يتسلم نسخا من أوراق اعتماد السفير السعودي المعين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، تسلم نسخا من أوراق اعتماد السفير المعين للمملكة العربية السعودية
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "استقبل نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، السفير المعين للمملكة العربية السعودية لدى موسكو، سامي محمد السدحان، الذي قدم له نسخا من أوراق اعتماده".واختتم البيان، بالقول: "جرى تبادل لوجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية، مع التركيز على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".وفي أغسطس/آب، تلقى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.ويأتي هذا التواصل في سياق العلاقات المتنامية بين السعودية وروسيا خلال العقد الأخير، حيث تحولت الشراكة بين البلدين من مستوى محدود إلى تعاون أوسع يشمل مجالات الطاقة والسياسة الإقليمية.
نائب وزير الخارجية الروسي يتسلم نسخا من أوراق اعتماد السفير السعودي المعين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، تسلم نسخا من أوراق اعتماد السفير المعين للمملكة العربية السعودية لدى روسيا، سامي محمد السدحان، خلال اجتماعه معه.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "استقبل نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، السفير المعين للمملكة العربية السعودية لدى موسكو، سامي محمد السدحان، الذي قدم له نسخا من أوراق اعتماده".
وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا خلال المحادثة القضايا الراهنة المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية السعودية التقليدية الودية، بما في ذلك تعميق الحوار السياسي، وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتوسيع الروابط الثقافية والإنسانية.
واختتم البيان، بالقول: "جرى تبادل لوجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية، مع التركيز على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وفي أغسطس/آب، تلقى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
ويأتي هذا التواصل في سياق العلاقات المتنامية بين السعودية وروسيا خلال العقد الأخير، حيث تحولت الشراكة بين البلدين من مستوى محدود إلى تعاون أوسع يشمل مجالات الطاقة والسياسة الإقليمية.