ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من بوتين
ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من بوتين
تلقى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. 27.08.2025
وتسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة، عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، خلال استقباله في مقر الوزارة في الرياض اليوم الأربعاء، سفير روسيا لدى السعودية، سيرغي كوزلوف.ويأتي هذا التواصل في سياق العلاقات المتنامية بين السعودية وروسيا خلال العقد الأخير، حيث تحولت الشراكة بين البلدين من مستوى محدود إلى تعاون أوسع يشمل مجالات الطاقة والسياسة الإقليمية.وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أطلعه من خلالها على نتائج محادثات قمة ألاسكا، التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأكد البيان أنه تمت مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الروسي السعودي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية. وأعرب الجانبان عن تقديرهما العالي للعمل المشترك في إطار "أوبك+" لضمان استقرار سوق الطاقة العالمي.
وتسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة، عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، خلال استقباله في مقر الوزارة في الرياض اليوم الأربعاء، سفير روسيا لدى السعودية، سيرغي كوزلوف.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويأتي هذا التواصل في سياق العلاقات المتنامية بين السعودية وروسيا خلال العقد الأخير، حيث تحولت الشراكة بين البلدين من مستوى محدود إلى تعاون أوسع يشمل مجالات الطاقة والسياسة الإقليمية.
وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أطلعه من خلالها على نتائج محادثات قمة ألاسكا، التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد البيان أنه تمت مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الروسي السعودي
في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية. وأعرب الجانبان عن تقديرهما العالي للعمل المشترك في إطار "أوبك+" لضمان استقرار سوق الطاقة العالمي.