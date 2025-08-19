https://sarabic.ae/20250819/بوتين-يبلغ-ولي-العهد-السعودي-بنتائج-اتصالاته-مع-ترامب---عاجل-1103920824.html

بوتين يطلع ولي العهد السعودي على نتائج اتصالاته مع ترامب

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أطلعه من خلالها على نتائج محادثات قمة ألاسكا، التي أجراها... 19.08.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، أطلعه على أهم نتائج الاتصالات الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وختم البيان: "تم الاتفاق على مواصلة التعاون على مختلف المستويات".وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.لافروف: بوتين وترامب أكدا أن الأزمة حول أوكرانيا يجب ألا تتكررترامب: زعماء أوروبا أظهورا تفهما لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية في محادثات البيت الأبيض

