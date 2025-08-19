https://sarabic.ae/20250819/بوتين-يبلغ-ولي-العهد-السعودي-بنتائج-اتصالاته-مع-ترامب---عاجل-1103920824.html
بوتين يطلع ولي العهد السعودي على نتائج اتصالاته مع ترامب
بوتين يطلع ولي العهد السعودي على نتائج اتصالاته مع ترامب
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أطلعه من خلالها على نتائج محادثات قمة ألاسكا، التي أجراها... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T13:16+0000
2025-08-19T13:16+0000
2025-08-19T13:35+0000
روسيا
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083830390_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9452c5fc00576646a9b3b9f4faa5696a.jpg
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، أطلعه على أهم نتائج الاتصالات الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وختم البيان: "تم الاتفاق على مواصلة التعاون على مختلف المستويات".وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.لافروف: بوتين وترامب أكدا أن الأزمة حول أوكرانيا يجب ألا تتكررترامب: زعماء أوروبا أظهورا تفهما لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية في محادثات البيت الأبيض
https://sarabic.ae/20250819/ترامب-أوكرانيا-لن-تكون-جزءا-من-حلف-الناتو---عاجل--1103918067.html
https://sarabic.ae/20250819/زيلينسكي-يعترف-لأول-مرة-بأنه-لن-يصر-على-وقف-إطلاق-النار-كشرط-لاستمرار-المفاوضات-1103903212.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083830390_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_074106c82568ef2f67fbeab736810794.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بوتين يطلع ولي العهد السعودي على نتائج اتصالاته مع ترامب
13:16 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 13:35 GMT 19.08.2025)
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أطلعه من خلالها على نتائج محادثات قمة ألاسكا، التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، أطلعه على أهم نتائج الاتصالات الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأضاف البيان: "تمت مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الروسي السعودي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية. وأعرب الجانبان عن تقديرهما العالي للعمل المشترك في إطار "أوبك+" لضمان استقرار سوق الطاقة العالمي".
وختم البيان: "تم الاتفاق على مواصلة التعاون على مختلف المستويات".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة
عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".
ويوم الجمعة الماضية، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.
وعقدت المحادثات
بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.