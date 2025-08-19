عربي
بوتين يطلع ولي العهد السعودي على نتائج اتصالاته مع ترامب
بوتين يطلع ولي العهد السعودي على نتائج اتصالاته مع ترامب
بوتين يطلع ولي العهد السعودي على نتائج اتصالاته مع ترامب
روسيا
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، أطلعه على أهم نتائج الاتصالات الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وختم البيان: "تم الاتفاق على مواصلة التعاون على مختلف المستويات".وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.لافروف: بوتين وترامب أكدا أن الأزمة حول أوكرانيا يجب ألا تتكررترامب: زعماء أوروبا أظهورا تفهما لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية في محادثات البيت الأبيض
https://sarabic.ae/20250819/ترامب-أوكرانيا-لن-تكون-جزءا-من-حلف-الناتو---عاجل--1103918067.html
https://sarabic.ae/20250819/زيلينسكي-يعترف-لأول-مرة-بأنه-لن-يصر-على-وقف-إطلاق-النار-كشرط-لاستمرار-المفاوضات-1103903212.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
بوتين يطلع ولي العهد السعودي على نتائج اتصالاته مع ترامب

13:16 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 13:35 GMT 19.08.2025)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أطلعه من خلالها على نتائج محادثات قمة ألاسكا، التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، أطلعه على أهم نتائج الاتصالات الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف البيان: "تمت مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الروسي السعودي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية. وأعرب الجانبان عن تقديرهما العالي للعمل المشترك في إطار "أوبك+" لضمان استقرار سوق الطاقة العالمي".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
ترامب: روسيا قوة عسكرية عظمى سواء رضي العالم بذلك أم لا
12:16 GMT
وختم البيان: "تم الاتفاق على مواصلة التعاون على مختلف المستويات".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يعترف لأول مرة بأنه لن يصر على وقف إطلاق النار كشرط لاستمرار المفاوضات
01:40 GMT
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".

ويوم الجمعة الماضية، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.

وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
لافروف: بوتين وترامب أكدا أن الأزمة حول أوكرانيا يجب ألا تتكرر
ترامب: زعماء أوروبا أظهورا تفهما لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية في محادثات البيت الأبيض
