خالد العناني يحقق إنجازا تاريخيا كأول مصري وعربي يتولى منصب المدير العام لـ"يونسكو"

خالد العناني يحقق إنجازا تاريخيا كأول مصري وعربي يتولى منصب المدير العام لـ"يونسكو"

حقق الدكتور خالد العناني إنجازًا غير مسبوق بفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، ليصبح أول مصري وعربي يتولى قيادة هذه المنظمة الأممية

2025-10-06T17:20+0000

2025-10-06T17:20+0000

2025-10-06T17:34+0000

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

أخبار روسيا اليوم

اليونسكو

جرت انتخابات المدير العام خلال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو في باريس، حيث تنافس العناني مع المرشح الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، ليحسم العناني المنصب في مرحلة بالغة الحساسية على الصعيد العالمي. ويخلف العناني الفرنسية أودري أزولاي في قيادة المنظمة، وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية. مسيرة حافلة بالإنجازاتوزير السياحة والآثار المصري (2016-2022)، وهو أول من جمع بين الحقيبتين منذ انفصالهما عام 1966.أستاذ علوم المصريات بكلية السياحة والفنادق في جامعة حلوان منذ 1993، مع توليه مناصب إدارية مثل وكيل الكلية ورئيس قسم الإرشاد السياحي. المشرف العام على المتحف المصري في القاهرة والمتحف القومي للحضارة المصرية (2014-2016).خبير وباحث في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (2002-2016). تكريمات دولية وحصل العناني على العديد من الأوسمة والتكريمات، منها: وسام فارس جوقة الشرف من فرنسا (2025).وسام الشمس المشرقة من اليابان (2021). وسام الاستحقاق من بولندا (2020). دكتوراه فخرية من جامعة بول فاليري مونبلييه 3 بفرنسا (2024). خلفية أكاديمية متميزةوحصل العناني على دكتوراه في علوم المصريات من جامعة بول فاليري مونبلييه 3 عام 2001، وبكالوريوس في الإرشاد السياحي من جامعة حلوان عام 1992. كما عمل أستاذًا زائرًا في فرنسا عدة مرات بين 2006 و2023، وعضوًا مراسلًا في معهد الآثار الألماني ببرلين.من جانبه، تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الكاسح في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو وحصوله على 55 من أصل 57 صوتًا، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة، في إنجاز تاريخي يُضاف إلى سجل مصر الدبلوماسي والثقافي وإلى إنجازات الشعوب العربية والأفريقية.وقال الرئيس، في منشور على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن هذا الفوز المستحق يُجسد مكانة مصر الحضارية، ويؤكد قدرة أبنائها على القيادة في المحافل الدولية، ويعكس ثقة العالم في الكفاءات المصرية التي تجمع بين العلم والخبرة والتفاني.وأضاف: كل التوفيق للدكتور العناني في مهمته النبيلة، ونحن على ثقة بأنه سيُسهم في تعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث الإنساني، بما يليق بحضارة مصر والحضارات الإنسانية العريقة.وقال عليموف لوكالة "سبوتنيك": "إنهما (المرشحان من المكسيك والكونغو) يمثلان دولًا من الجنوب العالمي، لكنني أعتبرهما في المقام الأول ممثلين لذاك الجهاز ذاته في المنظمة، الذي يصعب علينا التعاون معه حاليًا". وتابع: "لذلك، نتوقع بالطبع أن يكون المدير العام الجديد مرشح مصر". وشدد أيضا على أن روسيا، فيما يتعلق بتغيير المدير العام للمنظمة، "تأمل في عودة أمانة اليونسكو إلى العمل المحايد".

مصر

