خالد العناني يحقق إنجازا تاريخيا كأول مصري وعربي يتولى منصب المدير العام لـ"يونسكو"
سبوتنيك عربي
جرت انتخابات المدير العام خلال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو في باريس، حيث تنافس العناني مع المرشح الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، ليحسم العناني المنصب في مرحلة بالغة الحساسية على الصعيد العالمي. ويخلف العناني الفرنسية أودري أزولاي في قيادة المنظمة، وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية. مسيرة حافلة بالإنجازاتوزير السياحة والآثار المصري (2016-2022)، وهو أول من جمع بين الحقيبتين منذ انفصالهما عام 1966.أستاذ علوم المصريات بكلية السياحة والفنادق في جامعة حلوان منذ 1993، مع توليه مناصب إدارية مثل وكيل الكلية ورئيس قسم الإرشاد السياحي. المشرف العام على المتحف المصري في القاهرة والمتحف القومي للحضارة المصرية (2014-2016).خبير وباحث في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (2002-2016). تكريمات دولية وحصل العناني على العديد من الأوسمة والتكريمات، منها: وسام فارس جوقة الشرف من فرنسا (2025).وسام الشمس المشرقة من اليابان (2021). وسام الاستحقاق من بولندا (2020). دكتوراه فخرية من جامعة بول فاليري مونبلييه 3 بفرنسا (2024). خلفية أكاديمية متميزةوحصل العناني على دكتوراه في علوم المصريات من جامعة بول فاليري مونبلييه 3 عام 2001، وبكالوريوس في الإرشاد السياحي من جامعة حلوان عام 1992. كما عمل أستاذًا زائرًا في فرنسا عدة مرات بين 2006 و2023، وعضوًا مراسلًا في معهد الآثار الألماني ببرلين.من جانبه، تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الكاسح في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو وحصوله على 55 من أصل 57 صوتًا، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة، في إنجاز تاريخي يُضاف إلى سجل مصر الدبلوماسي والثقافي وإلى إنجازات الشعوب العربية والأفريقية.وقال الرئيس، في منشور على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن هذا الفوز المستحق يُجسد مكانة مصر الحضارية، ويؤكد قدرة أبنائها على القيادة في المحافل الدولية، ويعكس ثقة العالم في الكفاءات المصرية التي تجمع بين العلم والخبرة والتفاني.وأضاف: كل التوفيق للدكتور العناني في مهمته النبيلة، ونحن على ثقة بأنه سيُسهم في تعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث الإنساني، بما يليق بحضارة مصر والحضارات الإنسانية العريقة.وقال عليموف لوكالة "سبوتنيك": "إنهما (المرشحان من المكسيك والكونغو) يمثلان دولًا من الجنوب العالمي، لكنني أعتبرهما في المقام الأول ممثلين لذاك الجهاز ذاته في المنظمة، الذي يصعب علينا التعاون معه حاليًا". وتابع: "لذلك، نتوقع بالطبع أن يكون المدير العام الجديد مرشح مصر". وشدد أيضا على أن روسيا، فيما يتعلق بتغيير المدير العام للمنظمة، "تأمل في عودة أمانة اليونسكو إلى العمل المحايد".
حقق الدكتور خالد العناني إنجازًا غير مسبوق بفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، ليصبح أول مصري وعربي يتولى قيادة هذه المنظمة الأممية، وفقا لما أعلنه السفير المصري في باريس.
جرت انتخابات المدير العام خلال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو في باريس، حيث تنافس العناني مع المرشح الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، ليحسم العناني المنصب في مرحلة بالغة الحساسية على الصعيد العالمي. ويخلف العناني الفرنسية أودري أزولاي في قيادة المنظمة، وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.
مسيرة حافلة بالإنجازات
ويمتلك الدكتور خالد العناني سجلًا مهنيًا متميزًا في مجالات السياحة والآثار وعلوم المصريات، حيث شغل مناصب بارزة، منها:
وزير السياحة والآثار المصري (2016-2022)، وهو أول من جمع بين الحقيبتين منذ انفصالهما عام 1966.
أستاذ علوم المصريات بكلية السياحة والفنادق في جامعة حلوان منذ 1993، مع توليه مناصب إدارية مثل وكيل الكلية ورئيس قسم الإرشاد السياحي.
المشرف العام على المتحف المصري في القاهرة والمتحف القومي للحضارة المصرية (2014-2016).
اليونسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن يكون المرشح المصري المدير العام الجديد لليونسكو
17 أغسطس, 06:10 GMT
خبير وباحث في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (2002-2016).
تكريمات دولية
وحصل العناني على العديد من الأوسمة والتكريمات، منها:
وسام فارس جوقة الشرف من فرنسا (2025).
وسام الشمس المشرقة من اليابان (2021).
وسام الاستحقاق من بولندا (2020).
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
لافروف يعتبر "اليونسكو" شريكة في الحرب الإعلامية ضد روسيا
28 يناير, 09:46 GMT
دكتوراه فخرية من جامعة بول فاليري مونبلييه 3 بفرنسا (2024).
كما شغل مناصب فخرية، مثل سفير السياحة الثقافية لدى منظمة السياحة العالمية (2024)، وراعي صندوق التراث العالمي الأفريقي (2025).
خلفية أكاديمية متميزة
وحصل العناني على دكتوراه في علوم المصريات من جامعة بول فاليري مونبلييه 3 عام 2001، وبكالوريوس في الإرشاد السياحي من جامعة حلوان عام 1992.
كما عمل أستاذًا زائرًا في فرنسا عدة مرات بين 2006 و2023، وعضوًا مراسلًا في معهد الآثار الألماني ببرلين.
من جانبه، تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الكاسح في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو وحصوله على 55 من أصل 57 صوتًا، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة، في إنجاز تاريخي يُضاف إلى سجل مصر الدبلوماسي والثقافي وإلى إنجازات الشعوب العربية والأفريقية.
وقال الرئيس، في منشور على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن هذا الفوز المستحق يُجسد مكانة مصر الحضارية، ويؤكد قدرة أبنائها على القيادة في المحافل الدولية، ويعكس ثقة العالم في الكفاءات المصرية التي تجمع بين العلم والخبرة والتفاني.
وأضاف: كل التوفيق للدكتور العناني في مهمته النبيلة، ونحن على ثقة بأنه سيُسهم في تعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث الإنساني، بما يليق بحضارة مصر والحضارات الإنسانية العريقة.

وكان ألكسندر عليموف، مدير إدارة التعاون الإنساني متعدد الأطراف والعلاقات الثقافية في وزارة الخارجية الروسية، والأمين التنفيذي للجنة الروسية لليونسكو، قد صرّح الشهر القبل الماضي، أن "الجانب الروسي يأمل تولي المرشح المصري خالد العناني، منصب الإدارة العامة لليونسكو في عام 2025، نظرًا لعدم ارتباطه بأمانة المنظمة، التي أظهرت انحيازًا في السنوات الأخيرة".

وقال عليموف لوكالة "سبوتنيك": "إنهما (المرشحان من المكسيك والكونغو) يمثلان دولًا من الجنوب العالمي، لكنني أعتبرهما في المقام الأول ممثلين لذاك الجهاز ذاته في المنظمة، الذي يصعب علينا التعاون معه حاليًا". وتابع: "لذلك، نتوقع بالطبع أن يكون المدير العام الجديد مرشح مصر". وشدد أيضا على أن روسيا، فيما يتعلق بتغيير المدير العام للمنظمة، "تأمل في عودة أمانة اليونسكو إلى العمل المحايد".
