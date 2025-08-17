عربي
https://sarabic.ae/20250817/الخارجية-الروسية-موسكو-تتوقع-أن-يكون-المرشح-المصري-المدير-العام-الجديد-لليونسكو--1103837359.html
الخارجية الروسية: موسكو تتوقع أن يكون المرشح المصري المدير العام الجديد لليونسكو
الخارجية الروسية: موسكو تتوقع أن يكون المرشح المصري المدير العام الجديد لليونسكو
سبوتنيك عربي
صرّح ألكسندر عليموف، مدير إدارة التعاون الإنساني متعدد الأطراف والعلاقات الثقافية بوزارة الخارجية الروسية، والأمين التنفيذي للجنة الروسية لليونسكو، أن "الجانب... 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T06:10+0000
2025-08-17T06:14+0000
مصر
العالم
العالم العربي
روسيا
اليونسكو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102673/72/1026737214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f568ab79fe310c0508f34f672b45eb4f.jpg
وقال عليموف لوكالة "سبوتنيك": "إنهما (المرشحان من المكسيك والكونغو) يمثلان دولًا من الجنوب العالمي، لكنني أعتبرهما في المقام الأول ممثلين لذاك الجهاز ذاته في المنظمة، الذي يصعب علينا التعاون معه حاليًا".وشدد أيضا على أن روسيا، فيما يتعلق بتغيير المدير العام للمنظمة، "تأمل في عودة أمانة اليونسكو إلى العمل المحايد".ومن المتوقع انتخاب مدير عام جديد لليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، خلفًا للفرنسيّة أودري أزولاي، في خريف عام 2025، خلال المؤتمر العام للمنظمة.هذه التصريحات تأتي بعد اتهامات وجهها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، للمديرة العامة الحالية أزولاي، بالانحياز والمشاركة في الحملات الإعلامية المناهضة لروسيا.قلاع وسجون... مواقع جديدة تدخل التراث العالمي لليونسكوترامب يعلن انسحاب بلاده من "اليونيسكو"
صرّح ألكسندر عليموف، مدير إدارة التعاون الإنساني متعدد الأطراف والعلاقات الثقافية بوزارة الخارجية الروسية، والأمين التنفيذي للجنة الروسية لليونسكو، أن "الجانب الروسي يتوقع تولي المرشح المصري خالد العناني، منصب الإدارة العامة لليونسكو في عام 2025، نظرًا لعدم ارتباطه بأمانة المنظمة، التي أظهرت انحيازًا في السنوات الأخيرة".
وقال عليموف لوكالة "سبوتنيك": "إنهما (المرشحان من المكسيك والكونغو) يمثلان دولًا من الجنوب العالمي، لكنني أعتبرهما في المقام الأول ممثلين لذاك الجهاز ذاته في المنظمة، الذي يصعب علينا التعاون معه حاليًا".

وتابع: "لذلك، نتوقع بالطبع أن يكون المدير العام الجديد مرشح مصر".

وشدد أيضا على أن روسيا، فيما يتعلق بتغيير المدير العام للمنظمة، "تأمل في عودة أمانة اليونسكو إلى العمل المحايد".
ومن المتوقع انتخاب مدير عام جديد لليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، خلفًا للفرنسيّة أودري أزولاي، في خريف عام 2025، خلال المؤتمر العام للمنظمة.

وتضم قائمة المرشحين، وزير السياحة والآثار المصري السابق خالد العناني، ونائبة المدير العام الحالي لليونسكو وممثلة المكسيك غابرييلا راموس، بالإضافة إلى نائب المدير العام السابق لليونسكو للفترة 2016-2025، وممثل جمهورية الكونغو، فيرمين إدوارد ماتوكو.

هذه التصريحات تأتي بعد اتهامات وجهها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، للمديرة العامة الحالية أزولاي، بالانحياز والمشاركة في الحملات الإعلامية المناهضة لروسيا.
