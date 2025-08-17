https://sarabic.ae/20250817/الخارجية-الروسية-موسكو-تتوقع-أن-يكون-المرشح-المصري-المدير-العام-الجديد-لليونسكو--1103837359.html

الخارجية الروسية: موسكو تتوقع أن يكون المرشح المصري المدير العام الجديد لليونسكو

الخارجية الروسية: موسكو تتوقع أن يكون المرشح المصري المدير العام الجديد لليونسكو

صرّح ألكسندر عليموف، مدير إدارة التعاون الإنساني متعدد الأطراف والعلاقات الثقافية بوزارة الخارجية الروسية، والأمين التنفيذي للجنة الروسية لليونسكو، أن "الجانب... 17.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال عليموف لوكالة "سبوتنيك": "إنهما (المرشحان من المكسيك والكونغو) يمثلان دولًا من الجنوب العالمي، لكنني أعتبرهما في المقام الأول ممثلين لذاك الجهاز ذاته في المنظمة، الذي يصعب علينا التعاون معه حاليًا".وشدد أيضا على أن روسيا، فيما يتعلق بتغيير المدير العام للمنظمة، "تأمل في عودة أمانة اليونسكو إلى العمل المحايد".ومن المتوقع انتخاب مدير عام جديد لليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، خلفًا للفرنسيّة أودري أزولاي، في خريف عام 2025، خلال المؤتمر العام للمنظمة.هذه التصريحات تأتي بعد اتهامات وجهها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، للمديرة العامة الحالية أزولاي، بالانحياز والمشاركة في الحملات الإعلامية المناهضة لروسيا.قلاع وسجون... مواقع جديدة تدخل التراث العالمي لليونسكوترامب يعلن انسحاب بلاده من "اليونيسكو"

