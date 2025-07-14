قلاع وسجون... مواقع جديدة تدخل التراث العالمي لليونسكو

منتزه "كافيرناس دو بيرواسو" (كهوف بيرواسو) الوطني في البرازيل، يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
منتزه "كافيرناس دو بيرواسو" (كهوف بيرواسو) الوطني في البرازيل، يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
معبد "باغودا لان" الفيتنامي يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
لوحة من العصر الحجري القديم (لوحات صخرية للإنسان البدائي في العصر الحجري القديم) في كهف شولجان-تاش (كابوفوي) في محمية شولجان-تاش الطبيعية في جمهورية باشكيريا الروسية، ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
لوحة من العصر الحجري القديم (لوحات صخرية للإنسان البدائي في العصر الحجري القديم) في كهف شولجان-تاش (كابوفوي) في محمية شولجان-تاش الطبيعية في جمهورية باشكيريا الروسية، ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
منظر لأكواخ مجمع "داي-غيد-بي" الأثري في الكاميرون، يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
منظر لأكواخ مجمع "داي-غيد-بي" الأثري في الكاميرون، يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
المناظر الطبيعية القديمة لصحراء الفاية في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة تعد مواقع جديدة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
المناظر الطبيعية القديمة لصحراء الفاية في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة تعد مواقع جديدة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
قلعة قصر هيرينشيمسي مواقع جديدة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
قلعة قصر هيرينشيمسي مواقع جديدة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
حديقة غابات سيلانجور التابعة لمعهد أبحاث الغابات في ماليزيا ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
حديقة غابات سيلانجور التابعة لمعهد أبحاث الغابات في ماليزيا ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
كهف في إيران يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
مجمع هولبوك الأثري في طاجيكستان ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
مجمع هولبوك الأثري في طاجيكستان ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.