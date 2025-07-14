قلاع وسجون... مواقع جديدة تدخل التراث العالمي لليونسكو

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08:16 GMT
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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16 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:40 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
"حماس" تهاجم السلطة الفلسطينية وتصف صمتها بالمريب الذي يخدم إسرائيل
17:00 GMT
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الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
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لبنان والعالم
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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
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https://sarabic.ae/20250714/قلاع-وسجون-مواقع-جديدة-تدخل-التراث-العالمي-لليونسكو-1102673426.html
قلاع وسجون... مواقع جديدة تدخل التراث العالمي لليونسكو
قلاع وسجون... مواقع جديدة تدخل التراث العالمي لليونسكو
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لمواقع جديدة أدرجت ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 14.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

قلاع وسجون... مواقع جديدة تدخل التراث العالمي لليونسكو

12:43 GMT 14.07.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لمواقع جديدة أدرجت ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
CC BY-SA 3.0 / Edgar Corrêa Kanaykõ / Parque Nacional Cavernas do Peruaçú/Minas Gerais

منتزه "كافيرناس دو بيرواسو" (كهوف بيرواسو) الوطني في البرازيل، يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

منتزه &quot;كافيرناس دو بيرواسو&quot; (كهوف بيرواسو) الوطني في البرازيل، يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. - سبوتنيك عربي
1/11
CC BY-SA 3.0 / Edgar Corrêa Kanaykõ / Parque Nacional Cavernas do Peruaçú/Minas Gerais

منتزه "كافيرناس دو بيرواسو" (كهوف بيرواسو) الوطني في البرازيل، يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

© Photo / VCKG/Pham Minh Hai

معبد "باغودا لان" الفيتنامي يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

معبد &quot;باغودا لان&quot; الفيتنامي يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. - سبوتنيك عربي
2/11
© Photo / VCKG/Pham Minh Hai

معبد "باغودا لان" الفيتنامي يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور

لوحة من العصر الحجري القديم (لوحات صخرية للإنسان البدائي في العصر الحجري القديم) في كهف شولجان-تاش (كابوفوي) في محمية شولجان-تاش الطبيعية في جمهورية باشكيريا الروسية، ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

لوحة من العصر الحجري القديم (لوحات صخرية للإنسان البدائي في العصر الحجري القديم) في كهف شولجان-تاش (كابوفوي) في محمية شولجان-تاش الطبيعية في جمهورية باشكيريا الروسية، ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
الانتقال إلى بنك الصور

لوحة من العصر الحجري القديم (لوحات صخرية للإنسان البدائي في العصر الحجري القديم) في كهف شولجان-تاش (كابوفوي) في محمية شولجان-تاش الطبيعية في جمهورية باشكيريا الروسية، ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

© Photo / Ministère des Arts et de la Culture/Alice Biada

منظر لأكواخ مجمع "داي-غيد-بي" الأثري في الكاميرون، يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

منظر لأكواخ مجمع &quot;داي-غيد-بي&quot; الأثري في الكاميرون، يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. - سبوتنيك عربي
4/11
© Photo / Ministère des Arts et de la Culture/Alice Biada

منظر لأكواخ مجمع "داي-غيد-بي" الأثري في الكاميرون، يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

© Getty Images / ZambeziShark

المناظر الطبيعية القديمة لصحراء الفاية في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة تعد مواقع جديدة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

المناظر الطبيعية القديمة لصحراء الفاية في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة تعد مواقع جديدة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. - سبوتنيك عربي
5/11
© Getty Images / ZambeziShark

المناظر الطبيعية القديمة لصحراء الفاية في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة تعد مواقع جديدة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

CC BY-SA 4.0 / Neeraj Rane / One of the bastion('buruj') of Pratapgad (cropped image)حصن براتابجاد في الهند يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
حصن براتابجاد في الهند يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. - سبوتنيك عربي
6/11
CC BY-SA 4.0 / Neeraj Rane / One of the bastion('buruj') of Pratapgad (cropped image)
حصن براتابجاد في الهند يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
© Getty Images / Tim Graham

قلعة قصر هيرينشيمسي مواقع جديدة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

قلعة قصر هيرينشيمسي مواقع جديدة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. - سبوتنيك عربي
7/11
© Getty Images / Tim Graham

قلعة قصر هيرينشيمسي مواقع جديدة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

CC BY-SA 3.0 / Mikenorton / Rain forest canopy at the Forestry Research Institute Malaysia, showing the effects of "crown shyness" in the Kapur trees (Dryobalanops aromatica)

حديقة غابات سيلانجور التابعة لمعهد أبحاث الغابات في ماليزيا ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

حديقة غابات سيلانجور التابعة لمعهد أبحاث الغابات في ماليزيا ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 3.0 / Mikenorton / Rain forest canopy at the Forestry Research Institute Malaysia, showing the effects of "crown shyness" in the Kapur trees (Dryobalanops aromatica)

حديقة غابات سيلانجور التابعة لمعهد أبحاث الغابات في ماليزيا ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

© Photo / IMCHTH/Mohammadreza Mahmoodi

كهف في إيران يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

كهف في إيران يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. - سبوتنيك عربي
9/11
© Photo / IMCHTH/Mohammadreza Mahmoodi

كهف في إيران يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

© Getty Images / Jingle Chen

مجمع هولبوك الأثري في طاجيكستان ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

مجمع هولبوك الأثري في طاجيكستان ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. - سبوتنيك عربي
10/11
© Getty Images / Jingle Chen

مجمع هولبوك الأثري في طاجيكستان ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

© Photo / IICAS

الحديقة الأثرية الوطنية في مدينة ينتشوان الصينية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

الحديقة الأثرية الوطنية في مدينة ينتشوان الصينية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. - سبوتنيك عربي
11/11
© Photo / IICAS

الحديقة الأثرية الوطنية في مدينة ينتشوان الصينية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

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