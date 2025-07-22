https://sarabic.ae/20250722/ترامب-يعلن-انسحاب-بلاده-من-اليونيسكو-1102910052.html
ترامب يعلن انسحاب بلاده من "اليونيسكو"
ترامب يعلن انسحاب بلاده من "اليونيسكو"
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، مبرّرة القرار بما... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T12:22+0000
2025-07-22T12:22+0000
2025-07-22T12:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار فلسطين اليوم
الصين
اليونسكو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102673/72/1026737214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f568ab79fe310c0508f34f672b45eb4f.jpg
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي: "قرر ترامب سحب الولايات المتحدة من "اليونيسكو"، التي تدعم...أهداف ثقافية واجتماعية مثيرة للانقسام تتعارض تماما مع الإجراءات السياسية السليمة التي صوت الأمريكيون لصالحها في نوفمبر".وأشارت إلى أن الرئيس اتخذ القرار بعد مراجعة استمرت 90 يومًا لمشاركة الولايات المتحدة في المنظمة، ركّزت على ما إذا كانت هناك ممارسات تنطوي على معاداة السامية أو انحياز ضد إسرائيل.وأشار مسؤولون في الإدارة إلى اعتراضهم على سياسات "اليونسكو" المتعلقة بالتنوع والمساواة والشمول، وأعربوا عن استياءهم من "تحيزها المؤيد للفلسطينيين والصين"، والنفوذ المتزايد للصين داخل المنظمة، مشيرين إلى أن بكين هي ثاني أكبر ممول لليونسكو، ويشغل مواطنوها مناصب قيادية فيها.في مايو/أيار، اقترح ترامب تعليق معظم المساهمات الإلزامية والطوعية لوكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية واليونسكو، والميزانية العادية للمنظمة، وذلك في اقتراحه لميزانية السنة المالية 2026. واعتبرت الأمم المتحدة اقتراح الميزانية الأمريكية "عملية داخلية" في البلاد.انسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو في ولاية "ترامب" الأولى عام 2017 للأسباب ذاتها، كما انسحبت أيضًا في عهد الرئيس "رونالد ريجان" عام 1983، مبررة القرار حينها بـ"تسييس مفرط" و"معاداتها لاقتصاد السوق وحرية الصحافة".
https://sarabic.ae/20250721/فلسطين-تطلب-عقد-جلسة-للجامعة-العربية-لبحث-الأوضاع-في-قطاع-غزة-1102880186.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102673/72/1026737214_124:0:2831:2030_1920x0_80_0_0_25764022051ceca85440eac06cf03764.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار فلسطين اليوم, الصين, اليونسكو
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار فلسطين اليوم, الصين, اليونسكو
ترامب يعلن انسحاب بلاده من "اليونيسكو"
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، مبرّرة القرار بما وصفته بأنه تحيّز ضد إسرائيل، وتبنيها أجندات اجتماعية مثيرة للانقسام.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي: "قرر ترامب سحب الولايات المتحدة من "اليونيسكو"، التي تدعم...أهداف ثقافية واجتماعية مثيرة للانقسام تتعارض تماما مع الإجراءات السياسية السليمة التي صوت الأمريكيون لصالحها في نوفمبر".
وأكدت أن ترامب "سيضع الولايات المتحدة دائما في المقام الأول، وسيعمل على ضمان أن تكون عضوية الولايات المتحدة في المنظمات الدولية متوافقة مع المصالح الوطنية".
وأشارت إلى أن الرئيس اتخذ القرار بعد مراجعة استمرت 90 يومًا لمشاركة الولايات المتحدة في المنظمة، ركّزت على ما إذا كانت هناك ممارسات تنطوي على معاداة السامية أو انحياز ضد إسرائيل.
وأضافت كيلي: "يدعم الرئيس انسحابًا فوريًا من منظمة تروّج لأجندات ثقافية واجتماعية لا تعبّر عن السياسات العقلانية التي صوّت لها الأمريكيون في نوفمبر الماضي".
وأشار مسؤولون في الإدارة إلى اعتراضهم على سياسات "اليونسكو" المتعلقة بالتنوع والمساواة والشمول، وأعربوا عن استياءهم من "تحيزها المؤيد للفلسطينيين والصين"، والنفوذ المتزايد للصين داخل المنظمة، مشيرين إلى أن بكين هي ثاني أكبر ممول لليونسكو، ويشغل مواطنوها مناصب قيادية فيها.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تعلن الانسحاب من منظمة "اليونيسكو" على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2026.
في مايو/أيار، اقترح ترامب تعليق معظم المساهمات الإلزامية والطوعية لوكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية واليونسكو، والميزانية العادية للمنظمة، وذلك في اقتراحه لميزانية السنة المالية 2026. واعتبرت الأمم المتحدة اقتراح الميزانية الأمريكية "عملية داخلية" في البلاد.
في أوائل فبراير، وقّع رئيس البيت الأبيض أمرًا بإعادة تقييم مشاركة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى سوء إدارة المنظمة وعدم قيامها بدورها. كما وقّع أمرًا بفتح تحقيق عاجل في اليونسكو للكشف عن أدلة على وجود "مشاعر معادية لأمريكا" و"تحيز ضد إسرائيل".
انسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو في ولاية "ترامب" الأولى عام 2017 للأسباب ذاتها، كما انسحبت أيضًا في عهد الرئيس "رونالد ريجان" عام 1983، مبررة القرار حينها بـ"تسييس مفرط" و"معاداتها لاقتصاد السوق وحرية الصحافة".