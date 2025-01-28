لافروف يعتبر "اليونسكو" شريكة في الحرب الإعلامية ضد روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
210 د
بلا قيود
عضو "فتح": تصريحات ترامب تدل على أنه موافق على إنهاء الوجود الفلسطيني
17:30 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:30 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:27 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250128/لافروف-يعتبر-اليونسكو-شريكة-في-الحرب-الإعلامية-ضد-روسيا-لرفضها-إدانة-مقتل-الصحفيين-الروس-1097231954.html
لافروف يعتبر "اليونسكو" شريكة في الحرب الإعلامية ضد روسيا
لافروف يعتبر "اليونسكو" شريكة في الحرب الإعلامية ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن عدم إدانة المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، لمقتل الصحفيين الروس يجعلها شريكا في الحرب... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T09:46+0000
2025-01-28T09:50+0000
روسيا
الخارجية الروسية
اليونسكو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096780466_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_00bb6784d450dcceb5108af17dc16a3b.jpg
وقال لافروف خلال كلمة ألقاها في الاجتماع العام للجنة الروسية لشؤون اليونسكو: "رفض السيدة أزولاي الامتثال لتفويضها فيما يتعلق بسلامة الصحفيين ورفضها إدانة قتلهم يجعلها، في الواقع، شريكا في الحرب الإعلامية". وفي 4 يناير/ كانون الثاني، لقي مراسل صحيفة "إزفستيا" الروسي، ألكسندر مارتيميانوف، حتفه، وأصيب 5 آخرون من العاملين بمجال الإعلام بينهم مراسل وكالة "ريا نوفوستي" مكسيم رومانينكو، إثر استهداف طائرة مسيرة أوكرانية سيارة على الطريق السريع بين مدينتي دونيتسك وغورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.وقال مراسل وكالة "ريا نوفوستي" رومانينكو: "بعد تصوير آثار قصف على غورلوفكا، كنا عائدين إلى دونيتسك عندما ضربت طائرة مسيرة انتحارية سيارتنا على الطريق السريع".الخارجية الروسية تطالب اليونسكو بالرد على هجوم القوات الأوكرانية على الصحفيين الروس
https://sarabic.ae/20250105/صحفيا-ريا-نوفوستي-يدليان-بإفادتهما-الأولى-حول-مقتل-مراسل-عسكري-في-دونيتسك-1096484764.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096780466_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_af45e8d8c17c24c851f9231f4a270a14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الخارجية الروسية, اليونسكو
روسيا, الخارجية الروسية, اليونسكو

لافروف يعتبر "اليونسكو" شريكة في الحرب الإعلامية ضد روسيا

09:46 GMT 28.01.2025 (تم التحديث: 09:50 GMT 28.01.2025)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن عدم إدانة المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، لمقتل الصحفيين الروس يجعلها شريكا في الحرب الإعلامية ضد روسيا.
وقال لافروف خلال كلمة ألقاها في الاجتماع العام للجنة الروسية لشؤون اليونسكو: "رفض السيدة أزولاي الامتثال لتفويضها فيما يتعلق بسلامة الصحفيين ورفضها إدانة قتلهم يجعلها، في الواقع، شريكا في الحرب الإعلامية".

وأشار إلى أن تقرير اليونيسكو الذي نشر مؤخرا لم يذكر مقتل الصحفيين الروس.

جناح وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحفيا "ريا نوفوستي" يدليان بإفادتهما الأولى حول مقتل المراسل العسكري في دونيتسك
5 يناير, 03:26 GMT
وفي 4 يناير/ كانون الثاني، لقي مراسل صحيفة "إزفستيا" الروسي، ألكسندر مارتيميانوف، حتفه، وأصيب 5 آخرون من العاملين بمجال الإعلام بينهم مراسل وكالة "ريا نوفوستي" مكسيم رومانينكو، إثر استهداف طائرة مسيرة أوكرانية سيارة على الطريق السريع بين مدينتي دونيتسك وغورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال مراسل وكالة "ريا نوفوستي" رومانينكو: "بعد تصوير آثار قصف على غورلوفكا، كنا عائدين إلى دونيتسك عندما ضربت طائرة مسيرة انتحارية سيارتنا على الطريق السريع".
الخارجية الروسية تطالب اليونسكو بالرد على هجوم القوات الأوكرانية على الصحفيين الروس
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала