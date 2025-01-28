https://sarabic.ae/20250128/لافروف-يعتبر-اليونسكو-شريكة-في-الحرب-الإعلامية-ضد-روسيا-لرفضها-إدانة-مقتل-الصحفيين-الروس-1097231954.html
لافروف يعتبر "اليونسكو" شريكة في الحرب الإعلامية ضد روسيا
لافروف يعتبر "اليونسكو" شريكة في الحرب الإعلامية ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن عدم إدانة المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، لمقتل الصحفيين الروس يجعلها شريكا في الحرب... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T09:46+0000
2025-01-28T09:46+0000
2025-01-28T09:50+0000
روسيا
الخارجية الروسية
اليونسكو
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وقال لافروف خلال كلمة ألقاها في الاجتماع العام للجنة الروسية لشؤون اليونسكو: "رفض السيدة أزولاي الامتثال لتفويضها فيما يتعلق بسلامة الصحفيين ورفضها إدانة قتلهم يجعلها، في الواقع، شريكا في الحرب الإعلامية". وفي 4 يناير/ كانون الثاني، لقي مراسل صحيفة "إزفستيا" الروسي، ألكسندر مارتيميانوف، حتفه، وأصيب 5 آخرون من العاملين بمجال الإعلام بينهم مراسل وكالة "ريا نوفوستي" مكسيم رومانينكو، إثر استهداف طائرة مسيرة أوكرانية سيارة على الطريق السريع بين مدينتي دونيتسك وغورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.وقال مراسل وكالة "ريا نوفوستي" رومانينكو: "بعد تصوير آثار قصف على غورلوفكا، كنا عائدين إلى دونيتسك عندما ضربت طائرة مسيرة انتحارية سيارتنا على الطريق السريع".الخارجية الروسية تطالب اليونسكو بالرد على هجوم القوات الأوكرانية على الصحفيين الروس
https://sarabic.ae/20250105/صحفيا-ريا-نوفوستي-يدليان-بإفادتهما-الأولى-حول-مقتل-مراسل-عسكري-في-دونيتسك-1096484764.html
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روسيا, الخارجية الروسية, اليونسكو
روسيا, الخارجية الروسية, اليونسكو
لافروف يعتبر "اليونسكو" شريكة في الحرب الإعلامية ضد روسيا
09:46 GMT 28.01.2025 (تم التحديث: 09:50 GMT 28.01.2025)
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن عدم إدانة المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، لمقتل الصحفيين الروس يجعلها شريكا في الحرب الإعلامية ضد روسيا.
وقال لافروف خلال كلمة ألقاها في الاجتماع العام للجنة الروسية لشؤون اليونسكو: "رفض السيدة أزولاي الامتثال لتفويضها فيما يتعلق بسلامة الصحفيين ورفضها إدانة قتلهم يجعلها، في الواقع، شريكا في الحرب الإعلامية".
وأشار إلى أن تقرير اليونيسكو الذي نشر مؤخرا لم يذكر مقتل الصحفيين الروس.
وفي 4 يناير/ كانون الثاني، لقي مراسل صحيفة "إزفستيا" الروسي، ألكسندر مارتيميانوف، حتفه، وأصيب 5 آخرون من العاملين بمجال الإعلام بينهم مراسل وكالة "ريا نوفوستي" مكسيم رومانينكو، إثر استهداف طائرة مسيرة أوكرانية سيارة على الطريق السريع بين مدينتي دونيتسك وغورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال مراسل وكالة "ريا نوفوستي
" رومانينكو: "بعد تصوير آثار قصف على غورلوفكا، كنا عائدين إلى دونيتسك عندما ضربت طائرة مسيرة انتحارية سيارتنا على الطريق السريع".