https://sarabic.ae/20250104/إصابة-مراسل-سبوتنيك-ومقتل-صحفي-روسي-إثر-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1096481170.html
إصابة مراسل "سبوتنيك" ومقتل صحفي روسي إثر قصف أوكراني على دونيتسك
إصابة مراسل "سبوتنيك" ومقتل صحفي روسي إثر قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
قُتل مراسل صحيفة "إزفستيا" الروسي ألكسندر مارتيميانوف، وأصيب 5 آخرون من العاملين في مجال الإعلام بينهم مراسل وكالة "سبوتنيك" مكسيم رومانينكو، إثر استهداف طائرة... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T18:56+0000
2025-01-04T18:56+0000
2025-01-04T18:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" رومانينكو: "بعد تصوير آثار قصف على غورلوفكا، كنا عائدين إلى دونيتسك عندما ضربت طائرة مسيرة انتحارية سيارتنا على الطريق السريع".وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 16 يونيو/ حزيران الفائت، بأن روسيا تطالب المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، بالإدانة الفورية والحاسمة لمقتل المصور الصحفي الحربي الروسي نيكيتا تسيتساغي، الذي قُتل نتيجة هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية.وقالت: "نطالب الذين تتمثل مسؤوليتهم المباشرة في الرد على حالات الاعتداءات وقتل الصحفيين، بإدانة هذه الجريمة الوحشية بشكل فوري وحاسم".وأدانت وزارة الخارجية الروسية، يوم 13 يونيو/ حزيران الماضي، صمت المنظات الدولية حيال استهداف نظام كييف صحفيين روس.
https://sarabic.ae/20250104/مشاهد-لصواريخ-أوراغان-الروسية-وهي-تستهدف-تجمعات-تابعة-لقوات-كييف-فيديو-1096478981.html
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روسيا
إصابة مراسل "سبوتنيك" ومقتل صحفي روسي إثر قصف أوكراني على دونيتسك
قُتل مراسل صحيفة "إزفستيا" الروسي ألكسندر مارتيميانوف، وأصيب 5 آخرون من العاملين في مجال الإعلام بينهم مراسل وكالة "سبوتنيك" مكسيم رومانينكو، إثر استهداف طائرة مسيرة أوكرانية سيارة على الطريق السريع بين مدينتي دونيتسك وغورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" رومانينكو: "بعد تصوير آثار قصف على غورلوفكا، كنا عائدين إلى دونيتسك عندما ضربت طائرة مسيرة انتحارية سيارتنا على الطريق السريع".
وأضاف المراسل أن القوات الأوكرانية قصفت متعمدة السيارة المدنية التي كانت بعيدة عن خطوط الاشتباك، مضيفًا أنه أصيب بارتجاج في المخ وسحجات في وجهه.
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 16 يونيو/ حزيران الفائت، بأن روسيا تطالب المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، بالإدانة الفورية والحاسمة لمقتل المصور الصحفي الحربي الروسي نيكيتا تسيتساغي، الذي قُتل نتيجة هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت: "نطالب الذين تتمثل مسؤوليتهم المباشرة في الرد على حالات الاعتداءات وقتل الصحفيين، بإدانة هذه الجريمة الوحشية بشكل فوري وحاسم".
ووفقا لها، فإن القتل الوحشي للمصور الصحفي العسكري نيكيتا تسيتساغي، يعد جريمة خطيرة أخرى ترتكبها سلطات كييف، وسوف يتم معاقبة الجناة.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية، يوم 13 يونيو/ حزيران الماضي، صمت المنظات الدولية حيال استهداف نظام كييف صحفيين روس.