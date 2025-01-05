https://sarabic.ae/20250105/صحفيا-ريا-نوفوستي-يدليان-بإفادتهما-الأولى-حول-مقتل-مراسل-عسكري-في-دونيتسك-1096484764.html

صحفيا "ريا نوفوستي" يدليان بإفادتهما الأولى حول مقتل المراسل العسكري في دونيتسك

صحفيا "ريا نوفوستي" يدليان بإفادتهما الأولى حول مقتل المراسل العسكري في دونيتسك

سبوتنيك عربي

أدلى صحفيا "ريا نوفوستي"، اللذان أصيبا في هجوم بمسيرة أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، بأولى الإفادات أمام لجنة التحقيق حول مقتل مراسل "إزفستيا" العسكري... 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T03:26+0000

2025-01-05T03:26+0000

2025-01-05T03:33+0000

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وقال أحد المصابين لـ"ريا نوفوستي"، اليوم الأحد: "جاء محقق من لجنة التحقيق إلى المستشفى (حيث يتلقى العلاج) وحصل على إفادتي حول ظروف مقتل ألكسندر مارتيميانوف".ووفقا له، سأل المحققون لمراسلي وكالة "ريا نوفوستي" الذين كانا في السيارة عن تفاصيل وملابسات الحادث.وأكد صحفي وكالة "ريا نوفوستي" ميخائيل كيفخييف، أنه تواصل أيضًا مع ممثلي لجنة التحقيق.هذا وقُتل، يوم أمس السبت، مراسل صحيفة "إزفستيا" الروسي ألكسندر مارتيميانوف، وأصيب 5 آخرون من العاملين بمجال الإعلام بينهم مراسل وكالة "ريا نوفوستي" مكسيم رومانينكو، إثر استهداف طائرة مسيرة أوكرانية سيارة على الطريق السريع بين مدينتي دونيتسك وغورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.وقال مراسل وكالة "ريا نوفوستي" رومانينكو: "بعد تصوير آثار قصف على غورلوفكا، كنا عائدين إلى دونيتسك عندما ضربت طائرة مسيرة انتحارية سيارتنا على الطريق السريع".وأضاف المراسل أن القوات الأوكرانية قصفت متعمدة السيارة المدنية التي كانت بعيدة عن خطوط الاشتباك، مضيفًا أنه أصيب بارتجاج في المخ وسحجات في وجهه.وتعليقًا على الهجوم الأوكراني، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي: "نرفض جميع الاعتداءات على الصحفيين".وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أنه سيتم تحديد هوية جميع المسؤولين عن الجريمة ضد الصحفيين الروس في دونيتسك، وسيواجهون عقوبة مستحقة وحتمية.وقالت زاخاروفا، إن القتل المتعمد للصحفيين الروس هو جريمة وحشية أخرى ضمن سلسلة الفظائع الدموية التي يرتكبها نظام زيلينسكي، الذي يلجأ علانية إلى الأساليب الإرهابية للقضاء على خصومه الأيديولوجيين.ويتعرض صحفيو ومراسلو وسائل الإعلام الروسية بشكل متكرر للاستهداف من جانب القوات الأوكرانية.وفي يوليو/ تموز 2023، قُتل المراسل العسكري في وكالة "ريا نوفوستي" روستيسلاف جورافليوف، وأُصيب 3 صحافيين من العاملين لدى الوكالة وصحيفة "إزفستيا" الروسية، إثر قصف مدفعي للقوات الأوكرانية على مقاطعة زابوروجيا باستخدام ذخائر عنقودية محظورة.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، قُتل المراسل العسكري لـقناة "روسيا 24" بوريس مقصودوف، في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف مجموعة من الصحفيين الروس في دونيتسك ومقاطعة زابوروجيا.ومنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلًا من جورافليوف ومقصودوف وسام الشجاعة، تقديرًا لتفانيهما وتضحيتهما في أثناء أداء عملهما الصحفي.

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