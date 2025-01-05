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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250105/صحفيا-ريا-نوفوستي-يدليان-بإفادتهما-الأولى-حول-مقتل-مراسل-عسكري-في-دونيتسك-1096484764.html
صحفيا "ريا نوفوستي" يدليان بإفادتهما الأولى حول مقتل المراسل العسكري في دونيتسك
صحفيا "ريا نوفوستي" يدليان بإفادتهما الأولى حول مقتل المراسل العسكري في دونيتسك
سبوتنيك عربي
أدلى صحفيا "ريا نوفوستي"، اللذان أصيبا في هجوم بمسيرة أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، بأولى الإفادات أمام لجنة التحقيق حول مقتل مراسل "إزفستيا" العسكري... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T03:26+0000
2025-01-05T03:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال أحد المصابين لـ"ريا نوفوستي"، اليوم الأحد: "جاء محقق من لجنة التحقيق إلى المستشفى (حيث يتلقى العلاج) وحصل على إفادتي حول ظروف مقتل ألكسندر مارتيميانوف".ووفقا له، سأل المحققون لمراسلي وكالة "ريا نوفوستي" الذين كانا في السيارة عن تفاصيل وملابسات الحادث.وأكد صحفي وكالة "ريا نوفوستي" ميخائيل كيفخييف، أنه تواصل أيضًا مع ممثلي لجنة التحقيق.هذا وقُتل، يوم أمس السبت، مراسل صحيفة "إزفستيا" الروسي ألكسندر مارتيميانوف، وأصيب 5 آخرون من العاملين بمجال الإعلام بينهم مراسل وكالة "ريا نوفوستي" مكسيم رومانينكو، إثر استهداف طائرة مسيرة أوكرانية سيارة على الطريق السريع بين مدينتي دونيتسك وغورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.وقال مراسل وكالة "ريا نوفوستي" رومانينكو: "بعد تصوير آثار قصف على غورلوفكا، كنا عائدين إلى دونيتسك عندما ضربت طائرة مسيرة انتحارية سيارتنا على الطريق السريع".وأضاف المراسل أن القوات الأوكرانية قصفت متعمدة السيارة المدنية التي كانت بعيدة عن خطوط الاشتباك، مضيفًا أنه أصيب بارتجاج في المخ وسحجات في وجهه.وتعليقًا على الهجوم الأوكراني، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي: "نرفض جميع الاعتداءات على الصحفيين".وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أنه سيتم تحديد هوية جميع المسؤولين عن الجريمة ضد الصحفيين الروس في دونيتسك، وسيواجهون عقوبة مستحقة وحتمية.وقالت زاخاروفا، إن القتل المتعمد للصحفيين الروس هو جريمة وحشية أخرى ضمن سلسلة الفظائع الدموية التي يرتكبها نظام زيلينسكي، الذي يلجأ علانية إلى الأساليب الإرهابية للقضاء على خصومه الأيديولوجيين.ويتعرض صحفيو ومراسلو وسائل الإعلام الروسية بشكل متكرر للاستهداف من جانب القوات الأوكرانية.وفي يوليو/ تموز 2023، قُتل المراسل العسكري في وكالة "ريا نوفوستي" روستيسلاف جورافليوف، وأُصيب 3 صحافيين من العاملين لدى الوكالة وصحيفة "إزفستيا" الروسية، إثر قصف مدفعي للقوات الأوكرانية على مقاطعة زابوروجيا باستخدام ذخائر عنقودية محظورة.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، قُتل المراسل العسكري لـقناة "روسيا 24" بوريس مقصودوف، في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف مجموعة من الصحفيين الروس في دونيتسك ومقاطعة زابوروجيا.ومنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلًا من جورافليوف ومقصودوف وسام الشجاعة، تقديرًا لتفانيهما وتضحيتهما في أثناء أداء عملهما الصحفي.
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https://sarabic.ae/20250104/إصابة-مراسل-سبوتنيك-ومقتل-صحفي-روسي-إثر-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1096481170.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

صحفيا "ريا نوفوستي" يدليان بإفادتهما الأولى حول مقتل المراسل العسكري في دونيتسك

03:26 GMT 05.01.2025 (تم التحديث: 03:33 GMT 05.01.2025)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورجناح وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار)
جناح وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أدلى صحفيا "ريا نوفوستي"، اللذان أصيبا في هجوم بمسيرة أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، بأولى الإفادات أمام لجنة التحقيق حول مقتل مراسل "إزفستيا" العسكري ألكسندر مارتيميانوف.
وقال أحد المصابين لـ"ريا نوفوستي"، اليوم الأحد: "جاء محقق من لجنة التحقيق إلى المستشفى (حيث يتلقى العلاج) وحصل على إفادتي حول ظروف مقتل ألكسندر مارتيميانوف".
ووفقا له، سأل المحققون لمراسلي وكالة "ريا نوفوستي" الذين كانا في السيارة عن تفاصيل وملابسات الحادث.
وأكد صحفي وكالة "ريا نوفوستي" ميخائيل كيفخييف، أنه تواصل أيضًا مع ممثلي لجنة التحقيق.
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هذا وقُتل، يوم أمس السبت، مراسل صحيفة "إزفستيا" الروسي ألكسندر مارتيميانوف، وأصيب 5 آخرون من العاملين بمجال الإعلام بينهم مراسل وكالة "ريا نوفوستي" مكسيم رومانينكو، إثر استهداف طائرة مسيرة أوكرانية سيارة على الطريق السريع بين مدينتي دونيتسك وغورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال مراسل وكالة "ريا نوفوستي" رومانينكو: "بعد تصوير آثار قصف على غورلوفكا، كنا عائدين إلى دونيتسك عندما ضربت طائرة مسيرة انتحارية سيارتنا على الطريق السريع".
وأضاف المراسل أن القوات الأوكرانية قصفت متعمدة السيارة المدنية التي كانت بعيدة عن خطوط الاشتباك، مضيفًا أنه أصيب بارتجاج في المخ وسحجات في وجهه.
وتعليقًا على الهجوم الأوكراني، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي: "نرفض جميع الاعتداءات على الصحفيين".
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أمس, 18:56 GMT
وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أنه سيتم تحديد هوية جميع المسؤولين عن الجريمة ضد الصحفيين الروس في دونيتسك، وسيواجهون عقوبة مستحقة وحتمية.
وقالت زاخاروفا، إن القتل المتعمد للصحفيين الروس هو جريمة وحشية أخرى ضمن سلسلة الفظائع الدموية التي يرتكبها نظام زيلينسكي، الذي يلجأ علانية إلى الأساليب الإرهابية للقضاء على خصومه الأيديولوجيين.
ويتعرض صحفيو ومراسلو وسائل الإعلام الروسية بشكل متكرر للاستهداف من جانب القوات الأوكرانية.
وفي يوليو/ تموز 2023، قُتل المراسل العسكري في وكالة "ريا نوفوستي" روستيسلاف جورافليوف، وأُصيب 3 صحافيين من العاملين لدى الوكالة وصحيفة "إزفستيا" الروسية، إثر قصف مدفعي للقوات الأوكرانية على مقاطعة زابوروجيا باستخدام ذخائر عنقودية محظورة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، قُتل المراسل العسكري لـقناة "روسيا 24" بوريس مقصودوف، في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف مجموعة من الصحفيين الروس في دونيتسك ومقاطعة زابوروجيا.
ومنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلًا من جورافليوف ومقصودوف وسام الشجاعة، تقديرًا لتفانيهما وتضحيتهما في أثناء أداء عملهما الصحفي.
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