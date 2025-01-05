https://sarabic.ae/20250105/الخارجية-الروسية-تطالب-اليونسكو-بالرد-على-هجوم-القوات-الأوكرانية-على-الصحفيين-الروس-1096485131.html
الخارجية الروسية تطالب اليونسكو بالرد على هجوم القوات الأوكرانية على الصحفيين الروس
الخارجية الروسية تطالب اليونسكو بالرد على هجوم القوات الأوكرانية على الصحفيين الروس
سبوتنيك عربي
وزارة الخارجية الروسية، تطالب اليونسكو والمنظمات الدولية الأخرى بالرد على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الصحفيين الروس في جمهورية دونيتسك الشعبية، والذي... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T04:34+0000
2025-01-05T04:34+0000
2025-01-05T05:03+0000
روسيا
العالم
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "نطالب بأن تلقى جريمة قتل وحشية أخرى لمراسل عسكري روسي الرد المناسب من (المديرة العامة لليونسكو) أودري أزولاي، على النحو المنصوص عليه في الولاية الموكلة إليها، ونتوقع أيضًا إدانة قوية بنفس القدر لهذه الفظائع من جميع منظمات وهياكل حقوق الإنسان الأخرى".وأوضحت أن "محاولات التستر بأعذار لا معنى لها وعبارات عامة لا يمكن اعتبارها ردًا مناسبًا من الهيئات المخولة. وعلى المسؤولين الدوليين، الذين يدافعون عن حقوق الإنسان، أن يوجهوا أصابع الاتهام مباشرة إلى مرتكبي هذه الجرائم".وقُتل في القصف ألكسندر مارتيميانوف، وهو مراسل مستقل لصحيفة إزفستيا. وأصيب 5 آخرون من العاملين في مجال الإعلام بينهم مراسلي وكالة "سبوتنيك". ويتعرض صحفيو ومراسلو وسائل الإعلام الروسية بشكل متكرر للاستهداف من جانب القوات الأوكرانية.وفي يوليو/ تموز 2023، قُتل المراسل العسكري في وكالة "ريا نوفوستي" روستيسلاف جورافليوف، وأُصيب 3 صحافيين من العاملين لدى الوكالة وصحيفة "إزفستيا" الروسية، إثر قصف مدفعي للقوات الأوكرانية على مقاطعة زابوروجيا باستخدام ذخائر عنقودية محظورة.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، قُتل المراسل العسكري لـقناة "روسيا 24" بوريس مقصودوف، في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف مجموعة من الصحفيين الروس في دونيتسك ومقاطعة زابوروجيا.
https://sarabic.ae/20250105/صحفيا-ريا-نوفوستي-يدليان-بإفادتهما-الأولى-حول-مقتل-مراسل-عسكري-في-دونيتسك-1096484764.html
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الخارجية الروسية تطالب اليونسكو بالرد على هجوم القوات الأوكرانية على الصحفيين الروس
04:34 GMT 05.01.2025 (تم التحديث: 05:03 GMT 05.01.2025)
وزارة الخارجية الروسية، تطالب اليونسكو والمنظمات الدولية الأخرى بالرد على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الصحفيين الروس في جمهورية دونيتسك الشعبية، والذي أسفر عن مقتل مراسل صحيفة "إزفستيا".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "نطالب بأن تلقى جريمة قتل وحشية أخرى لمراسل عسكري روسي الرد المناسب من (المديرة العامة لليونسكو) أودري أزولاي، على النحو المنصوص عليه في الولاية الموكلة إليها، ونتوقع أيضًا إدانة قوية بنفس القدر لهذه الفظائع من جميع منظمات وهياكل حقوق الإنسان الأخرى".
وكما أشارت زاخاروفا، فإن تصور نظام كييف "إفلاته التام من العقاب وتساهله" كان نتيجة التجاهل المتعمد لجرائمه من قبل منظمات مثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونسكو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأوضحت أن "محاولات التستر بأعذار لا معنى لها وعبارات عامة لا يمكن اعتبارها ردًا مناسبًا من الهيئات المخولة. وعلى المسؤولين الدوليين، الذين يدافعون عن حقوق الإنسان، أن يوجهوا أصابع الاتهام مباشرة إلى مرتكبي هذه الجرائم".
مساء يوم أمس السبت، هاجمت القوات الأوكرانية عمدا مركبة مدنية بطائرة دون طيار بعيدا عن خط الاتصال (الجبهة) على الطريق السريع بين مدينتي دونيتسك وغورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقُتل في القصف ألكسندر مارتيميانوف، وهو مراسل مستقل لصحيفة إزفستيا. وأصيب 5 آخرون من العاملين في مجال الإعلام بينهم مراسلي وكالة "سبوتنيك".
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 16 يونيو/ حزيران الماضي، بأن روسيا تطالب المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، بالإدانة الفورية والحاسمة لمقتل المصور الصحفي الحربي الروسي نيكيتا تسيتساغي، الذي قُتل نتيجة هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية.
ويتعرض صحفيو ومراسلو وسائل الإعلام الروسية بشكل متكرر للاستهداف من جانب القوات الأوكرانية.
وفي يوليو/ تموز 2023، قُتل المراسل العسكري في وكالة "ريا نوفوستي" روستيسلاف جورافليوف، وأُصيب 3 صحافيين من العاملين لدى الوكالة وصحيفة "إزفستيا" الروسية، إثر قصف مدفعي للقوات الأوكرانية على مقاطعة زابوروجيا باستخدام ذخائر عنقودية محظورة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، قُتل المراسل العسكري لـقناة "روسيا 24" بوريس مقصودوف، في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف مجموعة من الصحفيين الروس في دونيتسك ومقاطعة زابوروجيا.