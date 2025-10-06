https://sarabic.ae/20251006/إيران-سنواصل-حماية-حقوقنا-بالاستفادة-من-الطاقة-النووية-السلمية-1105665329.html
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن وزارته ستواصل جهودها لحماية الحقوق المشروعة للشعب الإيراني في استخدام الطاقة النووية السلمية، من خلال التشاور مع
جاء ذلك خلال استقبال عراقجي، أمس الأحد، رئيس وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.وأجاب وزير الخارجية الإيراني على أسئلة النواب حول مختلف ملفات السياسة الخارجية، مستعرضا إجراءات الوزارة خلال العام الماضي، بما في ذلك الملف النووي، وتعزيز العلاقات مع دول الجوار، وتقوية التعاون بين بلدان الجنوب، والاستفادة من قدرات المنظمات متعددة الأطراف مثل مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي، بالإضافة إلى الدبلوماسية الفاعلة لمواجهة جرائم إسرائيل، ودعم الشعب الإيراني، وتطوير الدبلوماسية الاقتصادية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما قدم عباس عراقجي تفاصيل زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى نيويورك ومشاركته في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مستعرضا لقاءاته على هامش الاجتماعات، و"أحدث الجهود الدبلوماسية لمواجهة السياسات التخريبية للدول الأوروبية الثلاث وأمريكا في استغلال آلية فض النزاعات ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة، واستعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة بشأن الملف النووي".وأعادت الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول 2025، بناء على "آلية الزناد"، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران، التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010، ويشكل ذلك حظرا على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظرا على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميدا عالميا يستهدف الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن وزارته ستواصل جهودها لحماية الحقوق المشروعة للشعب الإيراني في استخدام الطاقة النووية السلمية، من خلال التشاور مع الدول ذات المواقف المماثلة.
جاء ذلك خلال استقبال عراقجي، أمس الأحد، رئيس وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.
وأجاب وزير الخارجية الإيراني على أسئلة النواب حول مختلف ملفات السياسة الخارجية، مستعرضا إجراءات الوزارة خلال العام الماضي، بما في ذلك الملف النووي، وتعزيز العلاقات مع دول الجوار، وتقوية التعاون بين بلدان الجنوب، والاستفادة من قدرات المنظمات متعددة الأطراف مثل مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي، بالإضافة إلى الدبلوماسية الفاعلة لمواجهة جرائم إسرائيل، ودعم الشعب الإيراني، وتطوير الدبلوماسية الاقتصادية، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
كما قدم عباس عراقجي تفاصيل زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى نيويورك ومشاركته في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مستعرضا لقاءاته على هامش الاجتماعات، و"أحدث الجهود الدبلوماسية لمواجهة السياسات التخريبية للدول الأوروبية الثلاث وأمريكا في استغلال آلية فض النزاعات ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة، واستعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة بشأن الملف النووي".
وأعادت الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران
، في 28 سبتمبر/ أيلول 2025، بناء على "آلية الزناد"، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.
ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران
، التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010، ويشكل ذلك حظرا على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة
نووية، وحظرا على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميدا عالميا يستهدف الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.