وزير الخارجية الإيراني: تصميم أمريكا على مبدأ "صفر تخصيب" يعني "لا اتفاق"
© AP Photo / Khaled Elfiqiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
© AP Photo / Khaled Elfiqi
نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران تسعى لامتلاك أسلحة نووية لتبرير هجوم استمر 12 يومًا، متهمًا إسرائيل بخداع الولايات المتحدة لشن العدوان على إيران.
وفي منشور عبر منصة إكس، قال عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين: "في الجولة الخامسة من المحادثات مع ستيف ويتكوف في 23 مايو، أكدت: صفر أسلحة نووية يعني اتفاقًا، لكن صفر تخصيب يعني لا اتفاق."
وأضاف: "لو راجع الرئيس الأمريكي محاضر تلك المحادثات، لإدرك مدى قربنا من اتفاق نووي تاريخي".
وأشار عراقجي إلى أن "مزاعم إخفاء العراق لأسلحة دمار شامل لم تستند إلى دليل، بل أدت إلى دمار هائل، ومقتل آلاف الجنود الأمريكيين، وإهدار 7 تريليونات دولار من أموال دافعي الضرائب."
وأكد أنه "بالمثل، لا توجد أدلة على أن إيران كانت على بعد شهر من تطوير سلاح نووي، كما زُعم لتبرير الهجوم. وبعد فشل العدوان، تحاول إسرائيل اختلاق تهديد من قدراتنا الدفاعية، بينما سئم الأمريكيون حروب إسرائيل الدائمة."
وأضاف: "إيران أمة عظيمة وحضارة عريقة. يمكن تدمير المباني، لكن عزيمتنا لن تتزعزع. مضاعفة هذا الخطأ لن يحقق شيئًا."
وختم مؤكدًا: "التفاوض هو الحل الوحيد."
وشنت إسرائيل ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.
بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات من جانبها.
وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي.
وفي أعقاب ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو/حزيران الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".
ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".
كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".
