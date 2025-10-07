https://sarabic.ae/20251007/وزير-الخارجية-الإيراني-تصميم-أمريكا-على-مبدأ-صفر-تخصيب-يعني-لا-اتفاق--1105741608.html

وزير الخارجية الإيراني: تصميم أمريكا على مبدأ "صفر تخصيب" يعني "لا اتفاق"

وزير الخارجية الإيراني: تصميم أمريكا على مبدأ "صفر تخصيب" يعني "لا اتفاق"

سبوتنيك عربي

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران تسعى لامتلاك أسلحة نووية لتبرير هجوم استمر 12 يومًا،... 07.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-07T20:37+0000

2025-10-07T20:37+0000

2025-10-07T20:37+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:35:1346:792_1920x0_80_0_0_3a46448f76614ad370a21c70a059a410.jpg

وفي منشور عبر منصة إكس، قال عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين: "في الجولة الخامسة من المحادثات مع ستيف ويتكوف في 23 مايو، أكدت: صفر أسلحة نووية يعني اتفاقًا، لكن صفر تخصيب يعني لا اتفاق."وأشار عراقجي إلى أن "مزاعم إخفاء العراق لأسلحة دمار شامل لم تستند إلى دليل، بل أدت إلى دمار هائل، ومقتل آلاف الجنود الأمريكيين، وإهدار 7 تريليونات دولار من أموال دافعي الضرائب."وأضاف: "إيران أمة عظيمة وحضارة عريقة. يمكن تدمير المباني، لكن عزيمتنا لن تتزعزع. مضاعفة هذا الخطأ لن يحقق شيئًا."وختم مؤكدًا: "التفاوض هو الحل الوحيد."بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات من جانبها.وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي.وفي أعقاب ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو/حزيران الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".

https://sarabic.ae/20251006/ترامب-يتوعد-إيران-بالقصف-مجددا-إذا-أعادت-تشغيل-برنامجها-النووي-1105694732.html

https://sarabic.ae/20251006/إيران-تتهم-الترويكا-الأوروبية-بانتهاج-نهج-غير-مسؤول-ومدمر-بشأن-الاتفاق-النووي-1105686322.html

https://sarabic.ae/20251003/الخارجية-الروسية-ريابكوف-وسفير-إيران-لدى-موسكو-يناقشان-آفاق-تسوية-البرنامج-النووي-الإيراني-1105574545.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن