ترامب: طهران تتجه نحو "صفقة" لتطبيع العلاقات مع واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه يرى من جانب إيران توجها نحو التوصل إلى "صفقة" لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال ترامب، خلال خطابه في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين: "سيكون من الجيد التوصل إلى صفقة مع إيران... أعتقد أنهم يريدون ذلك أيضًا، أظن أنهم تعبوا".وأردف ترامب أنه لا يصدق التقارير التي تتحدث عن طموحات إيران لاستئناف برنامجها النووي.وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وذلك بعد وصوله إلى تل أبيب في إطار زيارة إلى الشرق الأوسط بهدف توقيع اتفاق السلام حول وقف الحرب في قطاع غزة.وفي الـ22 من يونيو، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
وقال ترامب، خلال خطابه في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين: "سيكون من الجيد التوصل إلى صفقة مع إيران... أعتقد أنهم يريدون ذلك أيضًا، أظن أنهم تعبوا".
وأردف ترامب أنه لا يصدق التقارير التي تتحدث عن طموحات إيران لاستئناف برنامجها النووي.
تم إبلاغي أنهم يستأنفون برنامجهم النووي، أخبرتهم أنهم لا يستأنفون أي شيء؛ إنهم يحاولون النجاة.
وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وذلك بعد وصوله إلى تل أبيب في إطار زيارة إلى الشرق الأوسط بهدف توقيع اتفاق السلام حول وقف الحرب في قطاع غزة.
يشار إلى أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.
وفي الـ22 من يونيو، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية
إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.