عربي

https://sarabic.ae/20251013/ترامب-طهران-تتجه-نحو-صفقة-لتطبيع-العلاقات-مع-واشنطن-1105958922.html
ترامب: طهران تتجه نحو "صفقة" لتطبيع العلاقات مع واشنطن
ترامب: طهران تتجه نحو "صفقة" لتطبيع العلاقات مع واشنطن
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه يرى من جانب إيران توجها نحو التوصل إلى "صفقة" لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T13:15+0000
2025-10-13T13:15+0000
إيران
أخبار إيران
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105950817_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3bd20e9c639c6869c1037f52dcf53f85.jpg
وقال ترامب، خلال خطابه في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين: "سيكون من الجيد التوصل إلى صفقة مع إيران... أعتقد أنهم يريدون ذلك أيضًا، أظن أنهم تعبوا".وأردف ترامب أنه لا يصدق التقارير التي تتحدث عن طموحات إيران لاستئناف برنامجها النووي.وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وذلك بعد وصوله إلى تل أبيب في إطار زيارة إلى الشرق الأوسط بهدف توقيع اتفاق السلام حول وقف الحرب في قطاع غزة.وفي الـ22 من يونيو، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.وزير الدفاع الإيراني: لدينا أداة لم تستخدم من قبل في حال تصرف العدو بحماقة مرة أخرى
ترامب: طهران تتجه نحو "صفقة" لتطبيع العلاقات مع واشنطن

13:15 GMT 13.10.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه أمام الكنيست الإسرائيلي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه أمام الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه يرى من جانب إيران توجها نحو التوصل إلى "صفقة" لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.
وقال ترامب، خلال خطابه في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين: "سيكون من الجيد التوصل إلى صفقة مع إيران... أعتقد أنهم يريدون ذلك أيضًا، أظن أنهم تعبوا".
وأردف ترامب أنه لا يصدق التقارير التي تتحدث عن طموحات إيران لاستئناف برنامجها النووي.

تم إبلاغي أنهم يستأنفون برنامجهم النووي، أخبرتهم أنهم لا يستأنفون أي شيء؛ إنهم يحاولون النجاة.

وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وذلك بعد وصوله إلى تل أبيب في إطار زيارة إلى الشرق الأوسط بهدف توقيع اتفاق السلام حول وقف الحرب في قطاع غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
نتنياهو: أمريكا دمرت منشأة فوردو والحرب لن تغير النظام في إيران
25 يونيو, 14:14 GMT

يشار إلى أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.

وفي الـ22 من يونيو، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
وزير الدفاع الإيراني: لدينا أداة لم تستخدم من قبل في حال تصرف العدو بحماقة مرة أخرى
© 2025 Sputnik
