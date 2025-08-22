https://sarabic.ae/20250822/وزير-الدفاع-الإيراني-لدينا-أداة-لم-تستخدم-من-قبل-في-حال-تصرف-العدو-بحماقة-مرة-أخرى-1104048614.html
وزير الدفاع الإيراني: لدينا أداة لم تستخدم من قبل في حال تصرف العدو بحماقة مرة أخرى
أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد الطيار عزيز نصير زاده، اليوم الجمعة، أن أولويات بلاده الدفاعية لا تقتصر على تطوير الصواريخ، بل تشمل مجالات أخرى استنادا إلى
وأوضح نصير زاده في حوار متلفز، أن وزارة الدفاع الإيرانية مسؤولة عن بناء البنية التحتية الدفاعية وتطوير الصناعات وإمداد القوات المسلحة بجميع احتياجاتها وفق متطلبات العصر وساحة المعركة.وردا على سؤال حول كيفية رد ايران في حال تصرف العدو بحماقة مرة أخرى، قال: "لدينا بالتأكيد أداة لم تُستخدم من قبل. لم نستخدم معداتنا المتطورة في الحرب المفروضة الأخيرة"، موضحا أن "الصواريخ هي واحدة من أدواتنا"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن الهجمات التي استهدفت وزارة الدفاع والبنية التحتية في بداية الحرب لم توقف الإنتاج العسكري، بل واصلت الوزارة دعم القوات المسلحة والأسر، في وقت واجهت فيه البلاد حربا هجينة شملت المجال السيبراني والاقتصادي.وتابع العميد نصير زاده شرحه لحالة القدرات الدفاعية للبلاد، قائلا: "لا يوجد دفاع في العالم منيع، ومن الأمثلة على ذلك أقوى أنظمة الدفاع، مثل "باتريوت" و"القبة الحديدية"، التي استخدمتها إسرائيل في منطقة جغرافية صغيرة جدا من الأراضي المحتلة، لكنها لم تتمكن من منع اختراق الهجمات بشكل كامل".وشدد وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، على أن مزيج القوة الصلبة والناعمة، والتماسك الوطني، كانا عاملين حاسمين في صد الهجمات وتحقيق الردع، مؤكدا أن تطوير الصناعات الدفاعية والاقتصادية، ومنها مشاريع الأمن الغذائي، جزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز صمود البلاد في مواجهة أي عدوان مستقبلي.
أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد الطيار عزيز نصير زاده، اليوم الجمعة، أن أولويات بلاده الدفاعية لا تقتصر على تطوير الصواريخ، بل تشمل مجالات أخرى استنادا إلى دروس الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما ضد إسرائيل.
وأوضح نصير زاده في حوار متلفز، أن وزارة الدفاع الإيرانية مسؤولة عن بناء البنية التحتية الدفاعية وتطوير الصناعات وإمداد القوات المسلحة بجميع احتياجاتها وفق متطلبات العصر وساحة المعركة.
وأشار الوزير إلى أن الحرب الأخيرة في شهر يونيو/ حزيران 2025 كشفت جوانب جديدة تتطلب تطوير القدرات الدفاعية لمواكبة التقنيات الحديثة.
وردا على سؤال حول كيفية رد ايران في حال تصرف العدو بحماقة مرة أخرى، قال: "لدينا بالتأكيد أداة لم تُستخدم من قبل. لم نستخدم معداتنا المتطورة في الحرب المفروضة الأخيرة"، موضحا أن "الصواريخ هي واحدة من أدواتنا"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أن الهجمات التي استهدفت وزارة الدفاع والبنية التحتية في بداية الحرب لم توقف الإنتاج العسكري، بل واصلت الوزارة دعم القوات المسلحة والأسر، في وقت واجهت فيه البلاد حربا هجينة شملت المجال السيبراني والاقتصادي.
وأوضح أن "حرب الـ12 يوما لم تستهدف القوات المسلحة الإيرانية فحسب، بل أثرت أيضا على جميع القطاعات، بما في ذلك البنوك (مثل الهجوم الإلكتروني على بنك سبه)".
وتابع العميد نصير زاده شرحه لحالة القدرات الدفاعية للبلاد، قائلا: "لا يوجد دفاع في العالم منيع، ومن الأمثلة على ذلك أقوى أنظمة الدفاع، مثل "باتريوت" و"القبة الحديدية"، التي استخدمتها إسرائيل في منطقة جغرافية صغيرة جدا من الأراضي المحتلة، لكنها لم تتمكن من منع اختراق الهجمات بشكل كامل".
وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة، واصل قائلا: "في مجال الدفاع، تعرضنا لبعض الأضرار في الضربة الأولى، لكننا مع مرور الوقت تمكنا من تحقيق بعض النجاحات، وفي الأسبوع الثاني من الحرب المفروضة، تمكنا من إسقاط العديد من الطائرات المسيرة وتحقيق بعض النجاحات"، وهذه المعركة الشرسة، التي تُشبه مناورة تدريبية مع خصم قوي، جلبت خبرةً لا تُقدر بثمن لقواتنا المسلحة، وسيكون لها بلا شك تأثير إيجابي على قدراتنا الدفاعية المستقبلية".
وشدد وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، على أن مزيج القوة الصلبة والناعمة، والتماسك الوطني، كانا عاملين حاسمين في صد الهجمات وتحقيق الردع، مؤكدا أن تطوير الصناعات الدفاعية والاقتصادية، ومنها مشاريع الأمن الغذائي، جزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز صمود البلاد في مواجهة أي عدوان مستقبلي.