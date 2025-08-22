وزير الدفاع الإيراني: لدينا أداة لم تستخدم من قبل في حال تصرف العدو بحماقة مرة أخرى

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
وزير الدفاع الإيراني: لدينا أداة لم تستخدم من قبل في حال تصرف العدو بحماقة مرة أخرى
وزير الدفاع الإيراني: لدينا أداة لم تستخدم من قبل في حال تصرف العدو بحماقة مرة أخرى
وزير الدفاع الإيراني: لدينا أداة لم تستخدم من قبل في حال تصرف العدو بحماقة مرة أخرى
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد الطيار عزيز نصير زاده، اليوم الجمعة، أن أولويات بلاده الدفاعية لا تقتصر على تطوير الصواريخ، بل تشمل مجالات أخرى استنادا إلى... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
وأوضح نصير زاده في حوار متلفز، أن وزارة الدفاع الإيرانية مسؤولة عن بناء البنية التحتية الدفاعية وتطوير الصناعات وإمداد القوات المسلحة بجميع احتياجاتها وفق متطلبات العصر وساحة المعركة.وردا على سؤال حول كيفية رد ايران في حال تصرف العدو بحماقة مرة أخرى، قال: "لدينا بالتأكيد أداة لم تُستخدم من قبل. لم نستخدم معداتنا المتطورة في الحرب المفروضة الأخيرة"، موضحا أن "الصواريخ هي واحدة من أدواتنا"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن الهجمات التي استهدفت وزارة الدفاع والبنية التحتية في بداية الحرب لم توقف الإنتاج العسكري، بل واصلت الوزارة دعم القوات المسلحة والأسر، في وقت واجهت فيه البلاد حربا هجينة شملت المجال السيبراني والاقتصادي.وتابع العميد نصير زاده شرحه لحالة القدرات الدفاعية للبلاد، قائلا: "لا يوجد دفاع في العالم منيع، ومن الأمثلة على ذلك أقوى أنظمة الدفاع، مثل "باتريوت" و"القبة الحديدية"، التي استخدمتها إسرائيل في منطقة جغرافية صغيرة جدا من الأراضي المحتلة، لكنها لم تتمكن من منع اختراق الهجمات بشكل كامل".وشدد وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، على أن مزيج القوة الصلبة والناعمة، والتماسك الوطني، كانا عاملين حاسمين في صد الهجمات وتحقيق الردع، مؤكدا أن تطوير الصناعات الدفاعية والاقتصادية، ومنها مشاريع الأمن الغذائي، جزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز صمود البلاد في مواجهة أي عدوان مستقبلي.
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
وزير الدفاع الإيراني: لدينا أداة لم تستخدم من قبل في حال تصرف العدو بحماقة مرة أخرى

20:53 GMT 22.08.2025
© Sputnikوزير الدفاع الإيراني، أمير عزيز نصير زاده
وزير الدفاع الإيراني، أمير عزيز نصير زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد الطيار عزيز نصير زاده، اليوم الجمعة، أن أولويات بلاده الدفاعية لا تقتصر على تطوير الصواريخ، بل تشمل مجالات أخرى استنادا إلى دروس الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما ضد إسرائيل.
وأوضح نصير زاده في حوار متلفز، أن وزارة الدفاع الإيرانية مسؤولة عن بناء البنية التحتية الدفاعية وتطوير الصناعات وإمداد القوات المسلحة بجميع احتياجاتها وفق متطلبات العصر وساحة المعركة.
وأشار الوزير إلى أن الحرب الأخيرة في شهر يونيو/ حزيران 2025 كشفت جوانب جديدة تتطلب تطوير القدرات الدفاعية لمواكبة التقنيات الحديثة.
وردا على سؤال حول كيفية رد ايران في حال تصرف العدو بحماقة مرة أخرى، قال: "لدينا بالتأكيد أداة لم تُستخدم من قبل. لم نستخدم معداتنا المتطورة في الحرب المفروضة الأخيرة"، موضحا أن "الصواريخ هي واحدة من أدواتنا"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
إيران: إسرائيل تشكل تهديدا وجوديا لأمن المنطقة
18 أغسطس, 18:45 GMT
وأضاف أن الهجمات التي استهدفت وزارة الدفاع والبنية التحتية في بداية الحرب لم توقف الإنتاج العسكري، بل واصلت الوزارة دعم القوات المسلحة والأسر، في وقت واجهت فيه البلاد حربا هجينة شملت المجال السيبراني والاقتصادي.
وأوضح أن "حرب الـ12 يوما لم تستهدف القوات المسلحة الإيرانية فحسب، بل أثرت أيضا على جميع القطاعات، بما في ذلك البنوك (مثل الهجوم الإلكتروني على بنك سبه)".
وتابع العميد نصير زاده شرحه لحالة القدرات الدفاعية للبلاد، قائلا: "لا يوجد دفاع في العالم منيع، ومن الأمثلة على ذلك أقوى أنظمة الدفاع، مثل "باتريوت" و"القبة الحديدية"، التي استخدمتها إسرائيل في منطقة جغرافية صغيرة جدا من الأراضي المحتلة، لكنها لم تتمكن من منع اختراق الهجمات بشكل كامل".
مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
لاريجاني: لا نفرض شيئا على "حزب الله" فهو ناضج ويأخذ قراراته بنفسه
17:33 GMT

وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة، واصل قائلا: "في مجال الدفاع، تعرضنا لبعض الأضرار في الضربة الأولى، لكننا مع مرور الوقت تمكنا من تحقيق بعض النجاحات، وفي الأسبوع الثاني من الحرب المفروضة، تمكنا من إسقاط العديد من الطائرات المسيرة وتحقيق بعض النجاحات"، وهذه المعركة الشرسة، التي تُشبه مناورة تدريبية مع خصم قوي، جلبت خبرةً لا تُقدر بثمن لقواتنا المسلحة، وسيكون لها بلا شك تأثير إيجابي على قدراتنا الدفاعية المستقبلية".

وشدد وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، على أن مزيج القوة الصلبة والناعمة، والتماسك الوطني، كانا عاملين حاسمين في صد الهجمات وتحقيق الردع، مؤكدا أن تطوير الصناعات الدفاعية والاقتصادية، ومنها مشاريع الأمن الغذائي، جزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز صمود البلاد في مواجهة أي عدوان مستقبلي.
