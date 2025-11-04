https://sarabic.ae/20251104/خبير-موقف-خامنئي-تجاه-الولايات-المتحدة-قاطع-وإيران-لن-تفاوض-على-أي-من-وسائل-دفاعها--1106718461.html
خبير: موقف خامنئي تجاه الولايات المتحدة قاطع وإيران لن تفاوض على أي من وسائل دفاعها
سبوتنيك عربي
علّق الدكتور عبدو اللقيس، الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الإيراني من بيروت، على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، في ما يتعلق بعلاقة إيران مع... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T09:43+0000
2025-11-04T09:43+0000
2025-11-04T09:43+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093356623_0:140:2653:1632_1920x0_80_0_0_7b0cf03af676919e450c2ea33ba72e6c.jpg
وأشار اللقيس، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "موقف المرشد قاطع لأنه لا يمكن أن يصدر عن الولايات المتحدة أي نوع من الخير".وشدد اللقيس على أنه "طالما أن الفتوى القائمة من خامنئي بتحريم امتلاك هذا السلاح، لا يمكن تصنيعه، أما إذا أصرّت الدول على المواجهة ومحاولة ابتزاز إيران، قد يكون هناك تعديل لهذه الفتوى"، كاشفًا أن "إيران تستطيع من الناحية التقنية أن تبني صواريخ نووية بشكل سريع جدًا".ولفت إلى أن "الاتفاق الذي أبرمته إيران مؤخرا مع روسيا، لبناء 8 محطات نووية جديدة، يؤكد أن الطاقة السلمية لإيران حق قانوني ودولي وأخلاقي كما باقي القوانين، التي ترعى هذه المسائل الدولية".
إيران
أخبار إيران
خبير: موقف خامنئي تجاه الولايات المتحدة قاطع وإيران لن تفاوض على أي من وسائل دفاعها
حصري
علّق الدكتور عبدو اللقيس، الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الإيراني من بيروت، على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، في ما يتعلق بعلاقة إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، كاشفًا عن "وجود وثائق تثبت أن الجهود الأمريكية والصهيونية في إيران، قديمة جدًا لإحباط أي عمل تحرري"، وفق تعبيره.
وأشار اللقيس، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "موقف المرشد قاطع
لأنه لا يمكن أن يصدر عن الولايات المتحدة أي نوع من الخير".
وأكد اللقيس على أن "موقف خامنئي، ليس بجديد وكان نفسه كل هذه السنوات ولم يتبدل، ولا يتناقض مع الجهود التي تبذلها دول صديقة في المنطقة، لكن الموقف الأساسي هو في إيران"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة، من خلال التفاوض الذي تريده، تضع شروطًا مسبقة لإخضاع إيران، وهذا أمر مرفوض".
وتابع اللقيس: "إيران لن تُخضع أيًا من وسائل دفاعها وما يخص استقلالها وسيادتها واقتصادها وثرواتها وعسكرها وثقافتها تحت أي نوع من أنواع التفاوض"، موضحًا أن "البرنامج النووي مسألة تخص المجتمع الدولي بشكل عام وليس فقط السيادة الوطنية بالنسبة للأسلحة النووية، لكن على مستوى التخصيب، فهذا موضوع لا مجال للبحث فيه إطلاقًا"، لافتًا إلى أن "البحث فقط في إعطاء ضمانات بأن لا يتحول هذا البرنامج إلى المنحى العسكري"، متسائلًا: "لماذا لا يحق لإيران أن تمتلك هذا السلاح الردعي كغيرها من الدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، التي استعملت أسلحة نووية؟".
وشدد اللقيس على أنه "طالما أن الفتوى القائمة من خامنئي بتحريم امتلاك
هذا السلاح، لا يمكن تصنيعه، أما إذا أصرّت الدول على المواجهة ومحاولة ابتزاز إيران، قد يكون هناك تعديل لهذه الفتوى"، كاشفًا أن "إيران تستطيع من الناحية التقنية أن تبني صواريخ نووية بشكل سريع جدًا".
ولفت إلى أن "الاتفاق الذي أبرمته إيران مؤخرا مع روسيا، لبناء 8 محطات نووية جديدة، يؤكد أن الطاقة السلمية لإيران حق قانوني ودولي وأخلاقي كما باقي القوانين، التي ترعى هذه المسائل الدولية".