خبير: موقف خامنئي تجاه الولايات المتحدة قاطع وإيران لن تفاوض على أي من وسائل دفاعها

خبير: موقف خامنئي تجاه الولايات المتحدة قاطع وإيران لن تفاوض على أي من وسائل دفاعها

علّق الدكتور عبدو اللقيس، الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الإيراني من بيروت، على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، في ما يتعلق بعلاقة إيران مع...

وأشار اللقيس، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "موقف المرشد قاطع لأنه لا يمكن أن يصدر عن الولايات المتحدة أي نوع من الخير".وشدد اللقيس على أنه "طالما أن الفتوى القائمة من خامنئي بتحريم امتلاك هذا السلاح، لا يمكن تصنيعه، أما إذا أصرّت الدول على المواجهة ومحاولة ابتزاز إيران، قد يكون هناك تعديل لهذه الفتوى"، كاشفًا أن "إيران تستطيع من الناحية التقنية أن تبني صواريخ نووية بشكل سريع جدًا".ولفت إلى أن "الاتفاق الذي أبرمته إيران مؤخرا مع روسيا، لبناء 8 محطات نووية جديدة، يؤكد أن الطاقة السلمية لإيران حق قانوني ودولي وأخلاقي كما باقي القوانين، التي ترعى هذه المسائل الدولية".

