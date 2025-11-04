خبير: موقف خامنئي تجاه الولايات المتحدة قاطع وإيران لن تفاوض على أي من وسائل دفاعها

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير: موقف خامنئي تجاه الولايات المتحدة قاطع وإيران لن تفاوض على أي من وسائل دفاعها
خبير: موقف خامنئي تجاه الولايات المتحدة قاطع وإيران لن تفاوض على أي من وسائل دفاعها
علّق الدكتور عبدو اللقيس، الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الإيراني من بيروت، على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، في ما يتعلق بعلاقة إيران مع... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T09:43+0000
2025-11-04T09:43+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093356623_0:140:2653:1632_1920x0_80_0_0_7b0cf03af676919e450c2ea33ba72e6c.jpg
وأشار اللقيس، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "موقف المرشد قاطع لأنه لا يمكن أن يصدر عن الولايات المتحدة أي نوع من الخير".وشدد اللقيس على أنه "طالما أن الفتوى القائمة من خامنئي بتحريم امتلاك هذا السلاح، لا يمكن تصنيعه، أما إذا أصرّت الدول على المواجهة ومحاولة ابتزاز إيران، قد يكون هناك تعديل لهذه الفتوى"، كاشفًا أن "إيران تستطيع من الناحية التقنية أن تبني صواريخ نووية بشكل سريع جدًا".ولفت إلى أن "الاتفاق الذي أبرمته إيران مؤخرا مع روسيا، لبناء 8 محطات نووية جديدة، يؤكد أن الطاقة السلمية لإيران حق قانوني ودولي وأخلاقي كما باقي القوانين، التي ترعى هذه المسائل الدولية".
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
09:43 GMT 04.11.2025
حصري
علّق الدكتور عبدو اللقيس، الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الإيراني من بيروت، على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، في ما يتعلق بعلاقة إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، كاشفًا عن "وجود وثائق تثبت أن الجهود الأمريكية والصهيونية في إيران، قديمة جدًا لإحباط أي عمل تحرري"، وفق تعبيره.
وأشار اللقيس، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "موقف المرشد قاطع لأنه لا يمكن أن يصدر عن الولايات المتحدة أي نوع من الخير".

وأكد اللقيس على أن "موقف خامنئي، ليس بجديد وكان نفسه كل هذه السنوات ولم يتبدل، ولا يتناقض مع الجهود التي تبذلها دول صديقة في المنطقة، لكن الموقف الأساسي هو في إيران"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة، من خلال التفاوض الذي تريده، تضع شروطًا مسبقة لإخضاع إيران، وهذا أمر مرفوض".

المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
خامنئي: التعاون بين إيران وأمريكا غير ممكن حاليا
أمس, 12:23 GMT

وتابع اللقيس: "إيران لن تُخضع أيًا من وسائل دفاعها وما يخص استقلالها وسيادتها واقتصادها وثرواتها وعسكرها وثقافتها تحت أي نوع من أنواع التفاوض"، موضحًا أن "البرنامج النووي مسألة تخص المجتمع الدولي بشكل عام وليس فقط السيادة الوطنية بالنسبة للأسلحة النووية، لكن على مستوى التخصيب، فهذا موضوع لا مجال للبحث فيه إطلاقًا"، لافتًا إلى أن "البحث فقط في إعطاء ضمانات بأن لا يتحول هذا البرنامج إلى المنحى العسكري"، متسائلًا: "لماذا لا يحق لإيران أن تمتلك هذا السلاح الردعي كغيرها من الدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، التي استعملت أسلحة نووية؟".

وشدد اللقيس على أنه "طالما أن الفتوى القائمة من خامنئي بتحريم امتلاك هذا السلاح، لا يمكن تصنيعه، أما إذا أصرّت الدول على المواجهة ومحاولة ابتزاز إيران، قد يكون هناك تعديل لهذه الفتوى"، كاشفًا أن "إيران تستطيع من الناحية التقنية أن تبني صواريخ نووية بشكل سريع جدًا".
ولفت إلى أن "الاتفاق الذي أبرمته إيران مؤخرا مع روسيا، لبناء 8 محطات نووية جديدة، يؤكد أن الطاقة السلمية لإيران حق قانوني ودولي وأخلاقي كما باقي القوانين، التي ترعى هذه المسائل الدولية".
