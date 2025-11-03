https://sarabic.ae/20251103/خامنئي-التعاون-بين-إيران-وأمريكا-غير-ممكن-حاليا-1106686287.html
وأوضح خامنئي، خلال لقائه مع عدد من طلاب المدارس والجامعات في إيران، أن "الأمريكيين يعلنون أحيانا رغبتهم في التعاون مع إيران، لكن ذلك مستحيل ما دامت الولايات المتحدة تدعم الكيان الصهيوني الملعون وتواصل تدخلها في المنطقة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأكد أن الخلاف بين الجانبين "ليس تكتيكيًا، بل جوهري"، مشددًا على أن واشنطن لا تريد من إيران "إلا الاستسلام"، وفقا للوكالة.وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، أكد الشهر الماضي، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى من خلال أكاذيبه حول إيران والمنطقة أن يظهر بمظهر القوي والقادر".وقال خامنئي، في تصريحات له، إن "التصريحات السخيفة التي يطلقها الرئيس الأمريكي ليست سوى محاولة لرفع معنويات الصهاينة المحبطين"، مضيفا أن "ترامب يفتخر بأنهم قصفوا الصناعة النووية الإيرانية ودمروها.. حسنًا استمروا في أحلامكم".وانتهت يوم 23 مايو/ أيار 2025، في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الخامسة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن برنامج إيران النووي، لتشنّ إسرائيل في ليلة 13 يونيو/ حزيران من العام ذاته، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات من جانبها.وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي.وفي أعقاب ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته، والجولة الرابعة في العاصمة العمانية في الـ11 من مايو الجاري.
خامنئي: التعاون بين إيران وأمريكا غير ممكن حاليا
صرح المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، بأن "التعاون بين طهران وواشنطن، غير ممكن حاليًا، بسبب استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل، ووجود القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وتدخلها في شؤونها"، وفق تعبيره.
وأوضح خامنئي، خلال لقائه مع عدد من طلاب المدارس والجامعات في إيران، أن "الأمريكيين يعلنون أحيانا رغبتهم في التعاون مع إيران، لكن ذلك مستحيل ما دامت الولايات المتحدة تدعم الكيان الصهيوني الملعون وتواصل تدخلها في المنطقة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأكد أن الخلاف بين الجانبين "ليس تكتيكيًا، بل جوهري"، مشددًا على أن واشنطن لا تريد من إيران "إلا الاستسلام"، وفقا للوكالة
.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، أكد الشهر الماضي، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى من خلال أكاذيبه حول إيران والمنطقة أن يظهر بمظهر القوي والقادر".
وقال خامنئي، في تصريحات له، إن "التصريحات السخيفة التي يطلقها الرئيس الأمريكي ليست سوى محاولة لرفع معنويات الصهاينة المحبطين"، مضيفا أن "ترامب يفتخر بأنهم قصفوا الصناعة النووية الإيرانية ودمروها.. حسنًا استمروا في أحلامكم".
وتابع: "الصواريخ الإيرانية حوّلت بعض المراكز الإسرائيلية إلى رماد والأعداء لم يتصورا ذلك، فهذه الصواريخ من صناعة شبابنا وإذا اقتضت الضرورة سنستخدمها مرة أخرى".
وانتهت يوم 23 مايو/ أيار 2025، في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الخامسة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن برنامج إيران النووي
، لتشنّ إسرائيل في ليلة 13 يونيو/ حزيران من العام ذاته، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.
بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات من جانبها.
وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي.
وفي أعقاب ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر
، مساء 23 يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".
ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".
كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني،
في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته، والجولة الرابعة في العاصمة العمانية في الـ11 من مايو الجاري.