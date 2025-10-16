مستشار خامنئي: لا يمكن لإيران الدخول في مفاوضات بشأن الصواريخ والمقاومة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251016/مستشار-خامنئي-لا-يمكن-لإيران-الدخول-في-مفاوضات-بشأن-الصواريخ-والمقاومة-1106054615.html
مستشار خامنئي: لا يمكن لإيران الدخول في مفاوضات بشأن الصواريخ والمقاومة
مستشار خامنئي: لا يمكن لإيران الدخول في مفاوضات بشأن الصواريخ والمقاومة
سبوتنيك عربي
شدد كمال خرازي، مستشار المرشد الإيراني، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، على أن "أساس أي دبلوماسية ناجحة يجب أن يقوم على مبادئ العزة والحكمة... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T05:23+0000
2025-10-16T05:23+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/16/1085262555_0:40:1050:631_1920x0_80_0_0_ea6910f274e44ab0cede122b1f162ba2.jpg
وقال خرازي، في مقابلة مع الموقع الرسمي للمرشد الإيراني، إن "الموافقة على إجراء مفاوضات غير مباشرة قبل اندلاع الحرب كانت في حد ذاتها تعبيرًا عن الحكمة"، مشيرًا إلى أن "المرشد وافق على هذا الشكل من الحوار رغم الشكوك حول جدية الأمريكيين في الالتزام بقواعد التفاوض السياسي السليم".وأضاف أن "إيران خاضت 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بجدية، مع الحفاظ على عزتها"، مؤكدًا أن "طهران لم توافق على أي اتفاق ينتقص من حقوقها، ولا سيما حقها في تخصيب اليورانيوم، لكنها في المقابل أبدت مرونة بهدف الوصول إلى نتيجة عادلة".وتابع خرازي: "نتائج المفاوضات الأخيرة أظهرت أن الطرف الآخر لا يؤمن بحوار منطقي، بل يسعى إلى فرض قيود إضافية على إيران تتجاوز الملف النووي"، وأدرف أن "قضيتي الصواريخ والمقاومة، ليستا من الموضوعات التي يمكن لإيران الدخول في مفاوضات بشأنها".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نفى اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "طهران تسعى لامتلاك أسلحة نووية لتبرير هجوم استمر 12 يومًا"، متهمًا إسرائيل بـ"خداع الولايات المتحدة لشن العدوان على إيران".وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال عراقجي: "في الجولة الخامسة من المفاوضات مع ستيف ويتكوف، في 23 مايو(أيار الماضي)، أكدت، صفر أسلحة نووية يعني اتفاقًا، لكن صفر تخصيب يعني لا اتفاق".وأضاف عراقجي: "لو راجع الرئيس الأمريكي محاضر تلك المفاوضات، لأدرك مدى قربنا من اتفاق نووي تاريخي"، مشيرًا إلى أن "مزاعم إخفاء العراق لأسلحة دمار شامل لم تستند إلى دليل، بل أدت إلى دمار هائل ومقتل آلاف الجنود الأمريكيين، وإهدار 7 تريليونات دولار من أموال دافعي الضرائب".وشنّت إسرائيل ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات من جانبها.وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي.ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".
https://sarabic.ae/20251015/إيران-لا-يمكن-لمفتشي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-زيارة-مواقع-النووي-إلا-بموافقة-أعلى-هيئة-أمنية-1106025367.html
https://sarabic.ae/20251014/إيران-تصدر-بيانا-شديد-اللهجة-ردا-على-تصريحات-ترامب-المعادية-في-إسرائيل-1105980946.html
https://sarabic.ae/20251015/بزشكيان-المؤامرات-الخارجية-ضد-إيران-دوي-أي-تأثير-1106048702.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/16/1085262555_78:0:973:671_1920x0_80_0_0_358dd451e04a6c1b457eaa0480c4c31d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

مستشار خامنئي: لا يمكن لإيران الدخول في مفاوضات بشأن الصواريخ والمقاومة

05:23 GMT 16.10.2025
CC BY 4.0 / FarsNews / قدرت موشکی ایران (cropped image)صواريخ نصر 1 الإيرانية
صواريخ نصر 1 الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
CC BY 4.0 / FarsNews / قدرت موشکی ایران (cropped image)
تابعنا عبر
شدد كمال خرازي، مستشار المرشد الإيراني، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، على أن "أساس أي دبلوماسية ناجحة يجب أن يقوم على مبادئ العزة والحكمة والمصلحة".
وقال خرازي، في مقابلة مع الموقع الرسمي للمرشد الإيراني، إن "الموافقة على إجراء مفاوضات غير مباشرة قبل اندلاع الحرب كانت في حد ذاتها تعبيرًا عن الحكمة"، مشيرًا إلى أن "المرشد وافق على هذا الشكل من الحوار رغم الشكوك حول جدية الأمريكيين في الالتزام بقواعد التفاوض السياسي السليم".
وأضاف أن "إيران خاضت 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بجدية، مع الحفاظ على عزتها"، مؤكدًا أن "طهران لم توافق على أي اتفاق ينتقص من حقوقها، ولا سيما حقها في تخصيب اليورانيوم، لكنها في المقابل أبدت مرونة بهدف الوصول إلى نتيجة عادلة".
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
إيران: لا يمكن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة مواقع النووي إلا بموافقة أعلى هيئة أمنية
أمس, 10:04 GMT
وتابع خرازي: "نتائج المفاوضات الأخيرة أظهرت أن الطرف الآخر لا يؤمن بحوار منطقي، بل يسعى إلى فرض قيود إضافية على إيران تتجاوز الملف النووي"، وأدرف أن "قضيتي الصواريخ والمقاومة، ليستا من الموضوعات التي يمكن لإيران الدخول في مفاوضات بشأنها".

وختم خرازي، بالقول إن "محاولات الوفد الإيراني، خلال زيارة الرئيس ووزير الخارجية الأخيرة إلى نيويورك لإجراء محادثات بناءة، باءت بالفشل بسبب رفض الأطراف المقابلة"، مضيفًا: "هذا يؤكد أن منطقنا أقوى، بينما يسعى الطرف الآخر لفرض إرادته عبر القوة لا الحجة".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نفى اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "طهران تسعى لامتلاك أسلحة نووية لتبرير هجوم استمر 12 يومًا"، متهمًا إسرائيل بـ"خداع الولايات المتحدة لشن العدوان على إيران".
وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال عراقجي: "في الجولة الخامسة من المفاوضات مع ستيف ويتكوف، في 23 مايو(أيار الماضي)، أكدت، صفر أسلحة نووية يعني اتفاقًا، لكن صفر تخصيب يعني لا اتفاق".
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
إيران تصدر بيانا شديد اللهجة ردا على تصريحات ترامب "المعادية" في إسرائيل
14 أكتوبر, 05:37 GMT
وأضاف عراقجي: "لو راجع الرئيس الأمريكي محاضر تلك المفاوضات، لأدرك مدى قربنا من اتفاق نووي تاريخي"، مشيرًا إلى أن "مزاعم إخفاء العراق لأسلحة دمار شامل لم تستند إلى دليل، بل أدت إلى دمار هائل ومقتل آلاف الجنود الأمريكيين، وإهدار 7 تريليونات دولار من أموال دافعي الضرائب".
وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه "بالمثل، لا توجد أدلة على أن إيران، كانت على بعد شهر من تطوير سلاح نووي، كما زُعم لتبرير الهجوم. وبعد فشل العدوان، تحاول إسرائيل اختلاق تهديد من قدراتنا الدفاعية، بينما سئم الأمريكيون حروب إسرائيل الدائمة".
وشنّت إسرائيل ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
بزشكيان: المؤامرات الخارجية ضد إيران دوي أي تأثير
أمس, 19:48 GMT
بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات من جانبها.
وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي.
وفي أعقاب ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".
ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".
كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала