مستشار خامنئي: لا يمكن لإيران الدخول في مفاوضات بشأن الصواريخ والمقاومة

سبوتنيك عربي

شدد كمال خرازي، مستشار المرشد الإيراني، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، على أن "أساس أي دبلوماسية ناجحة يجب أن يقوم على مبادئ العزة والحكمة... 16.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال خرازي، في مقابلة مع الموقع الرسمي للمرشد الإيراني، إن "الموافقة على إجراء مفاوضات غير مباشرة قبل اندلاع الحرب كانت في حد ذاتها تعبيرًا عن الحكمة"، مشيرًا إلى أن "المرشد وافق على هذا الشكل من الحوار رغم الشكوك حول جدية الأمريكيين في الالتزام بقواعد التفاوض السياسي السليم".وأضاف أن "إيران خاضت 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بجدية، مع الحفاظ على عزتها"، مؤكدًا أن "طهران لم توافق على أي اتفاق ينتقص من حقوقها، ولا سيما حقها في تخصيب اليورانيوم، لكنها في المقابل أبدت مرونة بهدف الوصول إلى نتيجة عادلة".وتابع خرازي: "نتائج المفاوضات الأخيرة أظهرت أن الطرف الآخر لا يؤمن بحوار منطقي، بل يسعى إلى فرض قيود إضافية على إيران تتجاوز الملف النووي"، وأدرف أن "قضيتي الصواريخ والمقاومة، ليستا من الموضوعات التي يمكن لإيران الدخول في مفاوضات بشأنها".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نفى اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "طهران تسعى لامتلاك أسلحة نووية لتبرير هجوم استمر 12 يومًا"، متهمًا إسرائيل بـ"خداع الولايات المتحدة لشن العدوان على إيران".وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال عراقجي: "في الجولة الخامسة من المفاوضات مع ستيف ويتكوف، في 23 مايو(أيار الماضي)، أكدت، صفر أسلحة نووية يعني اتفاقًا، لكن صفر تخصيب يعني لا اتفاق".وأضاف عراقجي: "لو راجع الرئيس الأمريكي محاضر تلك المفاوضات، لأدرك مدى قربنا من اتفاق نووي تاريخي"، مشيرًا إلى أن "مزاعم إخفاء العراق لأسلحة دمار شامل لم تستند إلى دليل، بل أدت إلى دمار هائل ومقتل آلاف الجنود الأمريكيين، وإهدار 7 تريليونات دولار من أموال دافعي الضرائب".وشنّت إسرائيل ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات من جانبها.وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي.ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".

