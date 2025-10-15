https://sarabic.ae/20251015/إيران-لا-يمكن-لمفتشي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-زيارة-مواقع-النووي-إلا-بموافقة-أعلى-هيئة-أمنية-1106025367.html

إيران: لا يمكن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة مواقع النووي إلا بموافقة أعلى هيئة أمنية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، أنه "لا يوجد مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا في إيران". 15.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال إسلامي، في تصريحات له، إن "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكنهم زيارة المواقع النووية في إيران إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني"، مؤكدا أن الوكالة الدولية لم تقم بواجباتها القانونية تجاه إيران.وأضاف أن "القانون الذي أقرّه البرلمان الإيراني يحدد شرطين واضحين، وتقييم تنفيذهما يقع على عاتق منظمة الطاقة الذرية ومجلس الأمن القومي الأعلى"، متابعا: "طالبنا الوكالة بإدانة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، لكنها لم تفعل ذلك، كما أنها لم تصدر أي بيان يضمن حماية المعلومات الخاصة بالصناعة النووية الإيرانية".وختم إسلامي، بالقول إن "حضور المفتشين لا يتم وفق برامج الوكالة المعتادة، بل فقط في حالتين تمّت الموافقة عليهما من قبل وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأعلى، وهما مفاعل بوشهر ومفاعل طهران، حيث أُجريت عمليات التفتيش وغادر المفتشون البلاد بعد الانتهاء منها".وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن "إيران لا تزال تملك القدرة على تطوير برنامجها النووي".وذكر غروسي، في تصريحات صحفية، إن "الوكالة استأنفت عمليات تفتيش منشآت إيران، لكنها لم نحصل على إذن للوصول إلى مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".وأضاف أن "إيران تحمي بشدة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، لاعتقادها أنه لا يزال عرضة لمزيد من الهجمات"، موضحا أن "رفع نسبة تخصيب مخزون إيران من اليورانيوم إلى 90% مسألة أسابيع لا أشهر أو سنوات".وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "معرفة مدى التراجع في برنامج إيران النووي بعد الهجمات أمر صعب دون تفتيش"، مشيرا إلى أن "برنامج إيران النووي لم يعد قائما كما كنا نعرفه لكن يمكنها إعادة بنائه".يشار إلى أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ظل يترنح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018، وإعادة فرضها العقوبات على طهران. وتتهم القوى الغربية وإسرائيل إيران منذ فترة طويلة بالسعي للحصول على أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.وتصاعد التوتر منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، في يونيو/ حزيران الماضي، والتي أدت إلى تعطيل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، ودفع إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

