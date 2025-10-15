عربي
بزشكيان: المؤامرات الخارجية ضد إيران دوي أي تأثير
بزشكيان: المؤامرات الخارجية ضد إيران دوي أي تأثير

19:48 GMT 15.10.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن محاولات التآمر الخارجية ضد بلاده دون أي تأثير، مشيرا إلى أن القلق الحقيقي يكمن في الانقسامات الداخلية والاصطفافات الوهمية داخل البلاد.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات بزشكيان جاءت في كلمه له بالاجتماع الـ119 للحكومة الإيرانية التي عقدت اجتماعها برئاسته.
وقال: "لا أشعر بقلق جدي تجاه مؤامرات الولايات المتحدة أو غيرها، فعداؤهم للجمهورية الإسلامية أمر واضح، لكن ما يقلقني بشدة هو تصاعد الخلافات الداخلية، وإثارة الانقسامات الزائفة، وتبادل الاتهامات وتشويه صورة بعضنا بعضا".
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
إيران تصدر بيانا شديد اللهجة ردا على تصريحات ترامب "المعادية" في إسرائيل
أمس, 05:37 GMT
وأشار مسعود بزشكيان إلى أن هذه الأجواء السلبية تؤدي إلى غضب الناس وقلقهم وإحباطهم، منوها إلى أنه "بدلا من ترسيخ روح الوحدة والتضامن، يسعى البعض إلى التشويه والتشكيك في كل شيء. يجب أن نتعاون جميعا لتجاوز الظروف الصعبة المقبلة بخطوات إيجابية تُعيد الأمل إلى الشعب، ويمكنني معالجة القضايا الخارجية، لكنني قلق من الأوضاع الداخلية".
وأمس الثلاثاء، قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، إن "الحرب الأخيرة التي استمرت اثني عشر يومًا شكّلت "دروسًا تعادل اثني عشر عامًا" بالنسبة لإيران".
وأوضح حاتمي أن بلاده "خاضت خلالها تجربة حرب هجينة كاملة دمج فيها العدو التكنولوجيا الحديثة مع الأدوات السياسية والإعلامية والأمنية والاستخبارية"، مضيفا أن إيران "اعتمدت، استناداً إلى هذه الدروس، استراتيجيات جديدة للتعامل مع أي تهديد محتمل"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأكد القائد العام للجيش أن "القوات المسلحة الإيرانية لعبت دوراً محورياً خلال الحرب العدوانية الصهيونية ضد البلاد"، مشيداً بـ"شجاعة وصمود الشعب الإيراني، وبالتوجيهات الحاسمة للقائد العام للقوات المسلحة التي أسهمت في إحباط مخططات العدو".
وأشار حاتمي إلى أن "تاريخ إيران شهد اعتداءات متكررة عندما كانت الأنظمة ضعيفة"، مذكّراً بأن "الحرب المفروضة مع العراق (1980-1988) مثّلت "منعطفاً تاريخياً أظهر فيه الشعب الإيراني اقتداره في الدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله".
محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
إيران تصدر حكما بالسجن بحق فرنسيين اثنين بتهمة التجسس لصالح فرنسا وإسرائيل
أمس, 14:37 GMT
يشار إلى أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.
وفي الـ22 من يونيو، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
