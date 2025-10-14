https://sarabic.ae/20251014/عراقجي-لترامب-لا-يمكنك-أن-تكون-رئيسا-للحرب-والسلام-في-وقت-واحد-1106002723.html

عراقجي لترامب: لا يمكنك أن تكون رئيسا للحرب والسلام في وقت واحد

علقت وزارة الخارجية الإيرانية على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته لإسرائيل، التي قال فيها إنه لولا قصف منشآت إيران النووية لما أمكن التوصل... 14.10.2025, سبوتنيك عربي

ووجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة إلى ترامب، قال فيها: "لا يمكنك أن تكون رئيسا للحرب والسلام في آن واحد"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وتابع: "يبدو أن ترامب تأثر بمعلومات مضللة اعتبرت أن البرنامج النووي السلمي الإيراني على وشك التحول إلى سلاح"، مضيفا: "هذا الادعاء محض كذبة كبيرة".وأردف: "كان ينبغي إبلاغ ترامب بأنه لا يوجد دليل على ذلك"، مشيرا إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية نفسها أكدت عدم وجود دليل".وأضاف موجهًا حديثه لترامب: "كيف تتوقع من الشعب الإيراني أن يصدق غصن زيتون (سلام) من شخص تورط، قبل 4 أشهر فقط، في قصف منازل ومناطق حضرية في إيران نتج عنها مقتل أكثر من ألف إيراني، بينهم نساء وأطفال".وقال وزير الخارجية الإيراني: "إيران كانت مستعدة للتعامل الدبلوماسي القائم على الاحترام والتبادل.. الشعب الإيراني يقابل حسن النية بحسن نية، ويعرف كيف يقاوم ويواجه الظلم والقهر"، مضيفا: "هذا هو الدرس القاسي والمكلف الذي تعلمه محرِض الحرب الشقي في تل أبيب".وتابع: "نتفق مع ترامب في نقطة واحدة وهي أنه لا ينبغي استخدام إيران كذريعة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مضيفا: "من يريد التضحية بالفلسطينيين والتحالف مع كيان إبادة متعطش لالتهام المنطقة بأسرها، فعليه أن يتحلى بالشجاعة لتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك أمام شعبه".وفي كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، قال ترامب: "اتفاق السلام بين إسرائيل وغزة لم يكن ممكنا لولا قصف إيران، التي يعتقد أنها أصبحت مستعدة لإبرام لإبرام صفقة خاصة بها".وتابع: "يد الصداقة مفتوحة مع إيران ونحن مستعدون عندما تكونون مستعدين، وسيكون هذا أفضل قرار تتخذه إيران على الإطلاق، وسيحدث ذلك".يذكر أن ترامب زار إسرائيل أمس الاثنين، وغادر منها إلى شرم الشيخ المصرية، حيث وقع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة مع الدول الضامنة الأخرى وهي مصر وقطر وتركيا.

