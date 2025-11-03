https://sarabic.ae/20251103/خبير-في-الشأن-الإيراني-يوضح-لـسبوتنيك-انعكاسات-أي-تقارب-أمريكي-صيني-على-العلاقات-بين-بكين-وطهران-1106701550.html
خبير في الشأن الإيراني يوضح لـ"سبوتنيك" انعكاسات أي تقارب أمريكي صيني على العلاقات بين بكين وطهران
خبير في الشأن الإيراني يوضح لـ"سبوتنيك" انعكاسات أي تقارب أمريكي صيني على العلاقات بين بكين وطهران
سبوتنيك عربي
أكد خبير الشؤون الإيرانية، الدكتور حكم أمهز، أنه لا شك أن أي تقارب أمريكي صيني سوف ينعكس على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة وأن هناك اتفاقية استراتيجية... 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T19:23+0000
2025-11-03T19:23+0000
2025-11-03T19:23+0000
حصري
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101291984_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_34e2e3c6e7055fc2d3ad158aaefd16e1.jpg
وقال الخبير في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، الصين كدولة تعتبر عظمى في العالم وتعد المنافس الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية، عندما تبني بكين علاقات مع واشنطن، فإنها تقوم بذلك لخدمة مصالحها الاستراتيجية التي تحقق أهدافها في المرحلة المقبلة والتي تهدف إلى السيطرة الاقتصادية على العالم.واستطرد، وفقا للمسار الذي قطعته الصين في المرحلة السابقة (العلاقات الأمريكية الصينية) كان واضحا، أن الصين التي استطاعت أن تفرض على الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الأمور، خاصة المتعلقة بالبضائع والجمارك وموضوعات أخرى مرتبطة بـ"التيك توك" وغيرها، من هذا المنطلق لا يمكن أن ننظر للعلاقات الأمريكية الصينية من جانب واحد.وأشار خبير الشؤون الإيرانية إلى أنه، إذا نظرنا للعلاقات الأمريكية الصينية من جانب علاقة بكين مع طهران، نجد أن علاقة الصين بإيران قوية جدا، حيث تستفيد الصين من النفط الإيراني بأسعار أقل من الأسواق العالمية، كما تستفيد الصين من الموقع الجغرافي المهم جدا لإيران، كما تستفيد بكين أيضا من عداء طهران للولايات المتحدة الأمريكية، أيضا موقع إيران الجغرافي الهام والذي يمثل أحد عقد الاتصالات أو التواصل لمشروع الحزام وطريق الحرير للصين.وقال أمهز، "عندما نتحدث عن الصين كدولة ذاهبة للاقتصاد أكثر من العسكر، هنا نعرف الثنائية المتلازمة بين الاقتصاد والأمن، فلا إمكانية أن يكون هناك اقتصاد بلا أمن، لذلك نجد الصين تبحث عن مصالحها، تبني العلاقات مع واشنطن وروسيا وإيران والعالم كله وفق مصالحها الاستراتيجية، من هذا المنطلق، هل من مصلحة الصين أن تبني علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية على حساب إيران، على الأقل في الوضع القائم حاليا والمنظور والاستراتيجي، نجد أنه ليس من مصلحة الصين أن تضرب علاقتها مع إيران من أجل المصالح مع أمريكا، بالقطع سوف تضرب العلاقات مع روسيا، وقد سمعنا أن ترامب كان يطلب من الصين أن لا تشتري النفط الروسي".وتابع، إذا كان هذا ما تريده أمريكا بأن تقطع الصين علاقاتها مع روسيا وإيران ولا تستورد النفط منهما، فمن أين ستأتي بكين بالنفط، وإذا استطاعت توفيره من مصادر أخرى فسوف تكون تكلفته كبيرة وبالتالي سوف ترتفع تكلفة البضائع الصينية..هل هذا يخدم المصالح الاقتصادية الصينية التي تحكم العالم اليوم بقدر كبير. بالطبع لا.ولفت أمهز إلى أنه، من هذا المنطلق يجب أن تؤخذ العلاقات ما بين الصين وإيران ومدى تأثير التقارب الصيني الأمريكي في هذا الإطار فيما يتعلق بتصدير النفط أو الرقابة البحرية، مشيرا إلى أنه لا يوجد تقارب صيني أمريكي في العلاقات، لكن هناك مصلحة تتحكم في مدى الروابط أو العلاقات وتحدد مدى قوتها، لذلك يمكن القول إن طهران لا ترغب أن تكون العلاقات بين الصين وأمريكا لمصلحة واشنطن، لكنها تدرك تماما أن الصين دولة ولها مصالحها الاستراتيجية.واختتم بالقول، إيران تعلم جيدا أن الصين لن تتخلى عنها وفقا للمصالح الاستراتيجية التي تربط البلدين، حتى لو حدث ذلك، فإن إيران ومنذ فترة زمنية تعتمد على الاكتفاء الذاتي بسبب الحصار، علاوة على أن طهران لديها علاقات استراتيجية مع روسيا، كما أنها عضو في البريكس وشنغهاي والمنظمة الأورو آسيوية، كما أن لديها العديد من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العديد من الدول، وبالتالي هى تعمل في هذا الإطار وفق أهدافها الاستراتيجية.
https://sarabic.ae/20191126/محاولة-تقارب-اقتصادي-صيني-أمريكي-1043517473.html
https://sarabic.ae/20251030/الرئيس-الصيني-لترامب-الصين-وأمريكا-يجب-أن-تكونا-شريكتين-وصديقتين-1106542641.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101291984_294:0:2961:2000_1920x0_80_0_0_5f590ee1a0ec74ad6d0bdbe376c1a56b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
حصري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
خبير في الشأن الإيراني يوضح لـ"سبوتنيك" انعكاسات أي تقارب أمريكي صيني على العلاقات بين بكين وطهران
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد خبير الشؤون الإيرانية، الدكتور حكم أمهز، أنه لا شك أن أي تقارب أمريكي صيني سوف ينعكس على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة وأن هناك اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد بين بكين وواشنطن، تشمل كل المناحي بما فيها العسكرية والأمنية والتكنولوجية وغيرها، لكن بطبيعة الحال لا تشمل الدفاع المشترك.
وقال الخبير في تصريح لـ"سبوتنيك
"، اليوم الاثنين، الصين كدولة تعتبر عظمى في العالم وتعد المنافس الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية، عندما تبني بكين علاقات مع واشنطن
، فإنها تقوم بذلك لخدمة مصالحها الاستراتيجية التي تحقق أهدافها في المرحلة المقبلة والتي تهدف إلى السيطرة الاقتصادية على العالم.
وتابع أمهز، "مع هذا لا أعتقد أن الصين يمكن أن تخضع للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بعلاقاتها الثنائية مع الدول الأخرى، بمعنى أن المصالح الأمريكية لا تقتضي أن ترتبط الصين سواء بروسيا أو إيران أو فنزويلا ولا بأي دولة أخرى في العالم، لأن هذا يهدد بقاء النفوذ الأمريكي في العالم".
واستطرد، وفقا للمسار الذي قطعته الصين في المرحلة السابقة (العلاقات الأمريكية الصينية)
كان واضحا، أن الصين التي استطاعت أن تفرض على الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الأمور، خاصة المتعلقة بالبضائع والجمارك وموضوعات أخرى مرتبطة بـ"التيك توك" وغيرها، من هذا المنطلق لا يمكن أن ننظر للعلاقات الأمريكية الصينية من جانب واحد.
26 نوفمبر 2019, 06:11 GMT
وأشار خبير الشؤون الإيرانية إلى أنه، إذا نظرنا للعلاقات الأمريكية الصينية من جانب علاقة بكين مع طهران، نجد أن علاقة الصين بإيران قوية جدا، حيث تستفيد الصين من النفط الإيراني بأسعار أقل من الأسواق العالمية، كما تستفيد الصين من الموقع الجغرافي المهم جدا لإيران، كما تستفيد بكين أيضا من عداء طهران للولايات المتحدة الأمريكية
، أيضا موقع إيران الجغرافي الهام والذي يمثل أحد عقد الاتصالات أو التواصل لمشروع الحزام وطريق الحرير للصين.
وقال أمهز، "عندما نتحدث عن الصين كدولة ذاهبة للاقتصاد أكثر من العسكر، هنا نعرف الثنائية المتلازمة بين الاقتصاد والأمن، فلا إمكانية أن يكون هناك اقتصاد بلا أمن، لذلك نجد الصين تبحث عن مصالحها، تبني العلاقات مع واشنطن وروسيا وإيران والعالم كله وفق مصالحها الاستراتيجية، من هذا المنطلق، هل من مصلحة الصين أن تبني علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية
على حساب إيران، على الأقل في الوضع القائم حاليا والمنظور والاستراتيجي، نجد أنه ليس من مصلحة الصين أن تضرب علاقتها مع إيران من أجل المصالح مع أمريكا، بالقطع سوف تضرب العلاقات مع روسيا، وقد سمعنا أن ترامب كان يطلب من الصين أن لا تشتري النفط الروسي".
وتابع، إذا كان هذا ما تريده أمريكا بأن تقطع الصين علاقاتها مع روسيا وإيران ولا تستورد النفط منهما، فمن أين ستأتي بكين بالنفط، وإذا استطاعت توفيره من مصادر أخرى فسوف تكون تكلفته كبيرة وبالتالي سوف ترتفع تكلفة البضائع الصينية..هل هذا يخدم المصالح الاقتصادية الصينية
التي تحكم العالم اليوم بقدر كبير. بالطبع لا.
ولفت أمهز إلى أنه، من هذا المنطلق يجب أن تؤخذ العلاقات ما بين الصين وإيران ومدى تأثير التقارب الصيني الأمريكي في هذا الإطار فيما يتعلق بتصدير النفط أو الرقابة البحرية، مشيرا إلى أنه لا يوجد تقارب صيني أمريكي في العلاقات، لكن هناك مصلحة تتحكم في مدى الروابط أو العلاقات وتحدد مدى قوتها، لذلك يمكن القول إن طهران لا ترغب أن تكون العلاقات بين الصين وأمريكا
لمصلحة واشنطن، لكنها تدرك تماما أن الصين دولة ولها مصالحها الاستراتيجية.
واختتم بالقول، إيران تعلم جيدا أن الصين لن تتخلى عنها وفقا للمصالح الاستراتيجية التي تربط البلدين، حتى لو حدث ذلك، فإن إيران ومنذ فترة زمنية تعتمد على الاكتفاء الذاتي بسبب الحصار، علاوة على أن طهران لديها علاقات استراتيجية مع روسيا، كما أنها عضو في البريكس وشنغهاي والمنظمة الأورو آسيوية، كما أن لديها العديد من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العديد من الدول، وبالتالي هى تعمل في هذا الإطار وفق أهدافها الاستراتيجية.