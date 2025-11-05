https://sarabic.ae/20251105/بيلاؤوسوف-من-المناسب-البدء-فورا-في-الاستعدادات-لإجراء-التجارب-النووية-1106765145.html

بيلاؤوسوف: من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النووية

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأربعاء، أنه يعتبر من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النووية في حقل التجارب "نوفايا زيمليا". 05.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن الروسي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "أعتقد أنه من المفيد البدء في الاستعدادات لإجراء تجارب نووية واسعة النطاق على الفور".وأوضح بيلاؤوسوف أن واشنطن تكثّف بشكل نشط ترسانتها من الأسلحة الاستراتيجية، قائلا: "يجب ألا نركز فقط، على تصريحات السياسيين والمسؤولين الأمريكيين، بل يجب أن نركز قبل كل شيء على تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية. فهذه التصرفات تشير بوضوح إلى تكثيف واشنطن النشط للأسلحة الهجومية الاستراتيجية".وتابع: "الولايات المتحدة تعتزم نشر صواريخ في أوروبا وآسيا-المحيط الهادئ، والتي يقدر زمن وصولها من ألمانيا إلى وسط روسيا إلى 6–7 دقائق فقط".وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تطوير صاروخ عابر للقارات جديد بمدى 13 ألف كيلومتر برأس نووي.وتابع: "روسيا يجب عليها الحفاظ على إمكاناتها النووية والتصرف بشكل مناسب ردا على خطوات واشنطن، وبرنامج "القبة الذهبية" للولايات المتحدة يشمل اعتراض الصواريخ الروسية والصينية وتدميرها قبل الإطلاق".وقال بويتن: "روسيا سترد على التجارب النووية التي تجريها الدول الأعضاء في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"، مشيرا إلى أن "روسيا ستجبر على اتخاذ الإجراء المناسب إذا قررت الدول الأطراف في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إجراء تجارب نووية".مجلة أمريكية: روسيا أول دولة في العالم قادرة على توجيه ضربات نووية من عمق البحرالجيش الأمريكي ينفذ عملية إطلاق صاروخ "مينيوتمان 3" الباليستي العابر للقارات

