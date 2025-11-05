عربي
الجيش الأمريكي ينفذ عملية إطلاق صاروخ "مينيوتمان 3" الباليستي العابر للقارات
الجيش الأمريكي ينفذ عملية إطلاق صاروخ "مينيوتمان 3" الباليستي العابر للقارات
الجيش الأمريكي ينفذ عملية إطلاق صاروخ "مينيوتمان 3" الباليستي العابر للقارات
أعلنت وحدة الفضاء الثلاثون في قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا، أن الولايات المتحدة الأمريكية، أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات غير مسلح...
وذكر موقع القاعدة الإلكتروني: "أجرت قيادة الاستهداف العالمي التابعة لسلاح الجو الأمريكي، تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات غير مسلح من طراز "مينيوتمان 3" في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025".وأردف البيان: "حلق الصاروخ لمسافة تقارب 4200 ميل ووصل إلى هدفه، جزيرة كواجالين المرجانية".وجاء في بيان صحفي صادر عن القاعدة: "عملية الإطلاق التجريبي العملياتي لصاروخ من طراز "مينيوتمان 3" بالستي عابر للقارات غير مسلح، من مقر قيادة الضربات العالمية للقوات الجوية الأمريكية، مقررة يوم 4 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)، في الفترة ما بين الساعة 23:01 والساعة 05:01 بالتوقيت المحلي لمنطقة المحيط الهادئ، وذلك في الجزء الشمالي من القاعدة".مجلة أمريكية: روسيا أول دولة في العالم قادرة على توجيه ضربات نووية من عمق البحر
الجيش الأمريكي ينفذ عملية إطلاق صاروخ "مينيوتمان 3" الباليستي العابر للقارات

أعلنت وحدة الفضاء الثلاثون في قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا، أن الولايات المتحدة الأمريكية، أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات غير مسلح قادر على حمل رؤوس نووية.
وذكر موقع القاعدة الإلكتروني: "أجرت قيادة الاستهداف العالمي التابعة لسلاح الجو الأمريكي، تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات غير مسلح من طراز "مينيوتمان 3" في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025".
وُوصف البيان الإطلاق بأنه روتيني، وقيل إنه جزء من اختبارات الجاهزية والدقة الدورية لنظام صواريخ مينيوتمان 3، الذي يعمل في الخدمة الأمريكية منذ أكثر من نصف قرن.
وأردف البيان: "حلق الصاروخ لمسافة تقارب 4200 ميل ووصل إلى هدفه، جزيرة كواجالين المرجانية".
وأعلنت قيادة الجناح الـ30 للقوات الفضائية الأمريكية، المتمركزة في قاعدة "فاندنبرغ" الجوية في كاليفورنيا، يوم أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستجري اختبار إطلاق تجريبي لصاروخ بالستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية.
وجاء في بيان صحفي صادر عن القاعدة: "عملية الإطلاق التجريبي العملياتي لصاروخ من طراز "مينيوتمان 3" بالستي عابر للقارات غير مسلح، من مقر قيادة الضربات العالمية للقوات الجوية الأمريكية، مقررة يوم 4 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)، في الفترة ما بين الساعة 23:01 والساعة 05:01 بالتوقيت المحلي لمنطقة المحيط الهادئ، وذلك في الجزء الشمالي من القاعدة".
مجلة أمريكية: روسيا أول دولة في العالم قادرة على توجيه ضربات نووية من عمق البحر
