ترامب: أمريكا لا تسعى إلى الحرب مع أحد
ترامب: أمريكا لا تسعى إلى الحرب مع أحد
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى إلى حرب مع أحد.
وقال ترامب في خطابه في منتدى الأعمال الأمريكي: "لا نريد الدخول في حروب. لقد أعدت بناء الجيش. لدينا، بلا منازع، أقوى جيش في العالم".وقال: "قد نعمل ثلاثتنا (الولايات المتحدة وروسيا والصين) على خطة للحد من التسلح النووي، وسنرى ما إذا كان ذلك سينجح".وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع المحيط بتصريحات ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكية بأنه قضية خطيرة.وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "أوجه وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الروسية والأجهزة الخاصة والهيئات المدنية ذات الصلة ببذل كل ما في وسعها لجمع معلومات إضافية حول هذه المسألة، وتحليلها على مستوى مجلس الأمن، وتقديم مقترحات منسقة بشأن إمكانية بدء العمل للتحضير للتجارب النووية".
ترامب: أمريكا لا تسعى إلى الحرب مع أحد
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى إلى حرب مع أحد.
وقال ترامب في خطابه في منتدى الأعمال الأمريكي: "لا نريد الدخول في حروب. لقد أعدت بناء الجيش. لدينا، بلا منازع، أقوى جيش في العالم".
وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة قد تعمل على خطة للحد من التسلح النووي مع روسيا والصين.
وقال: "قد نعمل ثلاثتنا (الولايات المتحدة وروسيا والصين) على خطة للحد من التسلح النووي، وسنرى ما إذا كان ذلك سينجح".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، أنه أمر بالبدء الفوري في تجارب الأسلحة النووية، وبرر قراره بذكر دول أخرى يُزعم أنها تقوم بالمثل.
وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع المحيط بتصريحات ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكية بأنه قضية خطيرة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "أوجه وزارة الخارجية ووزارة الدفاع
الروسية والأجهزة الخاصة والهيئات المدنية ذات الصلة ببذل كل ما في وسعها لجمع معلومات إضافية حول هذه المسألة، وتحليلها على مستوى مجلس الأمن، وتقديم مقترحات منسقة بشأن إمكانية بدء العمل للتحضير للتجارب النووية".