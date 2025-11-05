ترامب: غياب اسمي والإغلاق الحكومي سبب خسائر الجمهوريين للانتخابات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251105/ترامب-غياب-اسمي-والإغلاق-الحكومي-سبب-خسائر-الجمهوريين-للانتخابات-1106757056.html
ترامب: غياب اسمي والإغلاق الحكومي سبب خسائر الجمهوريين للانتخابات
ترامب: غياب اسمي والإغلاق الحكومي سبب خسائر الجمهوريين للانتخابات
سبوتنيك عربي
اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الثلاثاء في عدد من الولايات الأمريكية، تعود إلى عاملين رئيسيين... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T09:24+0000
2025-11-05T09:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وأكد ترامب، على منصته "تروث سوشيال"، أن هذين السببين كانا وراء تفوق الديمقراطيين، داعيا إلى تنفيذ إصلاحات انتخابية شاملة تشمل فرض إبراز بطاقة هوية الناخب ومنع التصويت عبر البريد، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.وجاءت تصريحات ترامب بعد فوز الديمقراطيين بمنصبي حاكمي ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي، إضافة إلى فوز زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك، إلى جانب مكاسب أخرى للحزب الديمقراطي على حساب مرشحين مدعومين من ترامب.وأضفى فوز الديمقراطيين في هذه الانتخابات، التي تُعد أول اختبار انتخابي كبير منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، زخماً جديداً للحزب الديمقراطي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة العام المقبل.من جهة أخرى، تواصل أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الدخول يومها الـ35، معادلةً الرقم القياسي الذي سُجّل خلال الولاية الأولى لترامب.وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأمريكي أن المساعدات الغذائية لملايين الأمريكيين "لن تُمنح إلا بعد إنهاء الإغلاق الحكومي"، متهماً الديمقراطيين "اليساريين المتشددين" بالتسبب في استمرار الأزمة.ويأتي تهديد ترامب بعد يوم واحد من إعلان وزارة الزراعة الأمريكية أنها ستستخدم تمويلاً طارئاً لتقديم مزايا محدودة في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إثر قرار قضائي أوقف خطتها لتعليق المدفوعات أثناء الإغلاق.وتتبادل الكتلتان الجمهوريتان والديمقراطيتان في الكونغرس الاتهامات حول الأزمة المستمرة، وسط مخاوف من تأثيرها على نحو 42 مليون أمريكي يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي.
https://sarabic.ae/20251105/أول-مسلم-وأصغر-عمدة-الاشتراكي-زهران-ممداني-يفوز-برئاسة-بلدية-نيويورك-الأمريكية-1106749189.html
https://sarabic.ae/20251104/قطاع-السياحة-في-الولايات-المتحدة-يخسر-4-مليارات-دولار-بسبب-الإغلاق-الحكومي-1106744310.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

ترامب: غياب اسمي والإغلاق الحكومي سبب خسائر الجمهوريين للانتخابات

09:24 GMT 05.11.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الثلاثاء في عدد من الولايات الأمريكية، تعود إلى عاملين رئيسيين هما "الإغلاق الحكومي" و"غياب اسمه عن بطاقات الاقتراع".
وأكد ترامب، على منصته "تروث سوشيال"، أن هذين السببين كانا وراء تفوق الديمقراطيين، داعيا إلى تنفيذ إصلاحات انتخابية شاملة تشمل فرض إبراز بطاقة هوية الناخب ومنع التصويت عبر البريد، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.
وجاءت تصريحات ترامب بعد فوز الديمقراطيين بمنصبي حاكمي ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي، إضافة إلى فوز زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك، إلى جانب مكاسب أخرى للحزب الديمقراطي على حساب مرشحين مدعومين من ترامب.
مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
الاشتراكي زهران ممداني يفوز برئاسة بلدية نيويورك الأمريكية
02:54 GMT
وأضفى فوز الديمقراطيين في هذه الانتخابات، التي تُعد أول اختبار انتخابي كبير منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، زخماً جديداً للحزب الديمقراطي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة العام المقبل.
من جهة أخرى، تواصل أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الدخول يومها الـ35، معادلةً الرقم القياسي الذي سُجّل خلال الولاية الأولى لترامب.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأمريكي أن المساعدات الغذائية لملايين الأمريكيين "لن تُمنح إلا بعد إنهاء الإغلاق الحكومي"، متهماً الديمقراطيين "اليساريين المتشددين" بالتسبب في استمرار الأزمة.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
قطاع السياحة في الولايات المتحدة يخسر 4 مليارات دولار بسبب الإغلاق الحكومي
أمس, 20:15 GMT
ويأتي تهديد ترامب بعد يوم واحد من إعلان وزارة الزراعة الأمريكية أنها ستستخدم تمويلاً طارئاً لتقديم مزايا محدودة في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إثر قرار قضائي أوقف خطتها لتعليق المدفوعات أثناء الإغلاق.
وتتبادل الكتلتان الجمهوريتان والديمقراطيتان في الكونغرس الاتهامات حول الأزمة المستمرة، وسط مخاوف من تأثيرها على نحو 42 مليون أمريكي يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала