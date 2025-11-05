https://sarabic.ae/20251105/ترامب-غياب-اسمي-والإغلاق-الحكومي-سبب-خسائر-الجمهوريين-للانتخابات-1106757056.html

ترامب: غياب اسمي والإغلاق الحكومي سبب خسائر الجمهوريين للانتخابات

ترامب: غياب اسمي والإغلاق الحكومي سبب خسائر الجمهوريين للانتخابات

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الثلاثاء في عدد من الولايات الأمريكية، تعود إلى عاملين رئيسيين... 05.11.2025

وأكد ترامب، على منصته "تروث سوشيال"، أن هذين السببين كانا وراء تفوق الديمقراطيين، داعيا إلى تنفيذ إصلاحات انتخابية شاملة تشمل فرض إبراز بطاقة هوية الناخب ومنع التصويت عبر البريد، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.وجاءت تصريحات ترامب بعد فوز الديمقراطيين بمنصبي حاكمي ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي، إضافة إلى فوز زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك، إلى جانب مكاسب أخرى للحزب الديمقراطي على حساب مرشحين مدعومين من ترامب.وأضفى فوز الديمقراطيين في هذه الانتخابات، التي تُعد أول اختبار انتخابي كبير منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، زخماً جديداً للحزب الديمقراطي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة العام المقبل.من جهة أخرى، تواصل أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الدخول يومها الـ35، معادلةً الرقم القياسي الذي سُجّل خلال الولاية الأولى لترامب.وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأمريكي أن المساعدات الغذائية لملايين الأمريكيين "لن تُمنح إلا بعد إنهاء الإغلاق الحكومي"، متهماً الديمقراطيين "اليساريين المتشددين" بالتسبب في استمرار الأزمة.ويأتي تهديد ترامب بعد يوم واحد من إعلان وزارة الزراعة الأمريكية أنها ستستخدم تمويلاً طارئاً لتقديم مزايا محدودة في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إثر قرار قضائي أوقف خطتها لتعليق المدفوعات أثناء الإغلاق.وتتبادل الكتلتان الجمهوريتان والديمقراطيتان في الكونغرس الاتهامات حول الأزمة المستمرة، وسط مخاوف من تأثيرها على نحو 42 مليون أمريكي يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي.

